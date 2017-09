bizneser Топ Мастер

В столице пройдет Blockchain Summit Kyiv 2017

Конференция пройдет 25 ноября в Киеве и будет интересна для Blockchain и FinTech экспертов. Blockchain Summit Kyiv 2017 — это место встречи более 20 мировых экспертов из сферы криптовалют и Blockchain и 600 участников. Детали на сайте: blockchainsummit.com.ua



Многие люди хоть раз слышали о криптовалютах, но использовать их в повседневной жизни решаются далеко не все. Причина, как правило, одна: пользователи не знают, как работают эти финансовые сервисы.



Конференция будет интересна для Blockchain и FinTech экспертов, blockchain-разработчиков, инвесторов, предпринимателей, финансистов, банков, специалистов по законодательству, представителей платежных систем, правительственных организаций, страховых и финансовых компаний, а также blockchain-энтузиастов, которые уже знают о преимуществах новой технологии.



В рамках конференции будет представлено 2 потока:



Финансовый



Вы узнаете как использовать Blockchain в финансовой сфере и как зарабатывать с помощью этой технологии.



— Как с помощью криптовалют увеличить своё состояние



— Что такое ICO и как стать его участником



— Будущее домашнего майнинга и промышленного



— Как использовать криптовалюты в своём бизнесе



— Юридические аспекты криптовалют и Blockchain



— Какие тренды и будущее Blockchain, Bitcoin и ICO



Технический



Эксперты расскажут и покажут вам технические аспекты разработки продуктов на Blockchain.



— Как правильно настроить майнинг дома?



— Промышленный майнинг (для тех у кого минимум 50 единиц оборудования)



— Как и куда выводить заработанные с помощью майнинга криптовалюты



— Какие комплектующие использовать для сборки



— Как мониторить большое количество ферм для майнинга





Первые спикеры уже подтвердили своё участие!



Дмитрий Мачихин — Bitcoin entrepreneur since 2012, blockchain consultant, networker, co-founder Eberhard Lindfordt



Юрий Котляров — Партнёр, руководитель ТМТ практики, JUSCUTUM Legal engineering



Станислав Подъячев — Основатель btcu.biz



Дмитрий Крышталь — CEO украинского филиала A2B.Direct



Александр Момот — CEO Remme, BDM Hotmine, Bitcoin Foundation Ukraine Board member



Андрей Великий — Управляющий партнер инвестиционной группы iguards.net



Jan Keil — VP маркетинг в Infopulse



Анатолий Каплан — Основатель ForkLog



Назар Поливка — Сo-founder, partner at Axon.Partners



Лаша Антадзе — Founder at Shelf.Network



