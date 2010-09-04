В столице пройдет Blockchain Summit Kyiv 2017

Конференция пройдет 25 ноября в Киеве и будет интересна для Blockchain и FinTech экспертов. Blockchain Summit Kyiv 2017 — это место встречи более 20 мировых экспертов из сферы криптовалют и Blockchain и 600 участников. Детали на сайте: blockchainsummit.com.ua
Многие люди хоть раз слышали о криптовалютах, но использовать их в повседневной жизни решаются далеко не все. Причина, как правило, одна: пользователи не знают, как работают эти финансовые сервисы.
Конференция будет интересна для Blockchain и FinTech экспертов, blockchain-разработчиков, инвесторов, предпринимателей, финансистов, банков, специалистов по законодательству, представителей платежных систем, правительственных организаций, страховых и финансовых компаний, а также blockchain-энтузиастов, которые уже знают о преимуществах новой технологии.
В рамках конференции будет представлено 2 потока:
Финансовый
Вы узнаете как использовать Blockchain в финансовой сфере и как зарабатывать с помощью этой технологии.
— Как с помощью криптовалют увеличить своё состояние
— Что такое ICO и как стать его участником
— Будущее домашнего майнинга и промышленного
— Как использовать криптовалюты в своём бизнесе
— Юридические аспекты криптовалют и Blockchain
— Какие тренды и будущее Blockchain, Bitcoin и ICO
Технический
Эксперты расскажут и покажут вам технические аспекты разработки продуктов на Blockchain.
— Как правильно настроить майнинг дома?
— Промышленный майнинг (для тех у кого минимум 50 единиц оборудования)
— Как и куда выводить заработанные с помощью майнинга криптовалюты
— Какие комплектующие использовать для сборки
— Как мониторить большое количество ферм для майнинга
Первые спикеры уже подтвердили своё участие!
Дмитрий Мачихин — Bitcoin entrepreneur since 2012, blockchain consultant, networker, co-founder Eberhard Lindfordt
Юрий Котляров — Партнёр, руководитель ТМТ практики, JUSCUTUM Legal engineering
Станислав Подъячев — Основатель btcu.biz
Дмитрий Крышталь — CEO украинского филиала A2B.Direct
Александр Момот — CEO Remme, BDM Hotmine, Bitcoin Foundation Ukraine Board member
Андрей Великий — Управляющий партнер инвестиционной группы iguards.net
Jan Keil — VP маркетинг в Infopulse
Анатолий Каплан — Основатель ForkLog
Назар Поливка — Сo-founder, partner at Axon.Partners
Лаша Антадзе — Founder at Shelf.Network
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