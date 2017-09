Mega-Hyip Топ Мастер

twainmining - twainmining.com Я не владелец/не админ проекта.

Новый проект: Старт: 18.09.2017



Машинный перевод:



Цитата: twainmining - это виртуальная монета, основной единицей которой является монета. Он полностью защищен от подделки и содержит зашифрованную информацию. Компания Twain Mining занимается торговлей валютой crypto и предлагает инвестиции, которые в современном мире пользуются большим спросом. На сегодняшний день инвестиции - лучший способ увеличить справедливость. Основа заключается в том, что при инвестировании денег «работает на владельца», даже если он не прикладывает никаких усилий. В конце концов, чтобы заработать много денег, вам нужно работать долго и упорно, и инвестиции снимает все это и позволяет получать пассивный доход. Планы:



130% After 1 Day

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $500.00 104.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 105.00

Plan 3 $1001.00 - $5000.00 106.00

Plan 4 $5001.00 - $10000.00 110.00

Plan 5 $10001.00 - $20000.00 120.00

Plan 6 $20001.00 - $50000.00 130.00

Calculate your profit >>





200% After 3 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $500.00 113.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 116.00

Plan 3 $1001.00 - $5000.00 120.00

Plan 4 $5001.00 - $10000.00 150.00

Plan 5 $10001.00 - $20000.00 175.00

Plan 6 $20001.00 - $50000.00 200.00

Calculate your profit >>





330% After 5 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $500.00 122.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 127.00

Plan 3 $1001.00 - $5000.00 132.00

Plan 4 $5001.00 - $10000.00 180.00

Plan 5 $10001.00 - $20000.00 250.00

Plan 6 $20001.00 - $50000.00 330.00

Calculate your profit >>





1000% After 15 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $500.00 180.00

Plan 2 $501.00 - $1000.00 200.00

Plan 3 $1001.00 - $5000.00 350.00

Plan 4 $5001.00 - $10000.00 650.00

Plan 5 $10001.00 - $50000.00 1000.00

Calculate your profit >>





2500% After 30 Days

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $500.00 600.00

Plan 2 $501.00 - $5000.00 1500.00

Plan 3 $5001.00 - $50000.00 2500.00

Calculate your profit >>





10000% After 60 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $20.00 - $1000.00 5000.00

Plan 2 $1001.00 - $50000.00 10000.00

Calculate your profit >>



Принимает: PerfectMoney, Payeer, BTC, AdvCash.



Рефералка: 6%



-== Посмотреть проект и принять участие ==-



Мой вклад:



Date : 09/18/2017 13:41

From/To Account : U16455438

Amount : -300.00

Currency : USD

Batch : 188540166

Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to twainmining.com User megahyipru.



