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snipe-invest-faucet.com - перспективный накопительный кран рунета

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Старый Сегодня, 16:19
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 18.09.2017
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
snipe-invest-faucet.com - перспективный накопительный кран рунета
Проект называется snipe-invest-faucet.com (снайп-инвест), он появился недавно, но уже опробован, выплаты производит на FaucetHub. Комиссии не берёт. Реферальные 15%. Проходите капчу, она лёгкая, буквенная. Недостаток всплывающие окна, но как говорится за рекламу надо платить. Клейм раз в 10 минут. Минимальный выигрыш был 25 сатоши, накопительная система бонуса - 1 процент в день. Т.е., например при бонусе лояльности 76 за 1 клейм в настоящее время платится минимум 25 сатоши + 19 сатоши за 76 дней в системе, за рейтинг. Итого за клейм 44 сатоши. Когда рейтинг достигнет 100% - будет в сумме 50 сатоши минимум. Также бывают выигрыши по 50, 75, 100, 250 и 1000 сатоши + бонус лояльности, может по несколько раз в день, да что-нибудь и выпадет. Также за активность админ иногда премирует 500 сатоши в конце дня.
Минимальный вывод на FaucetHub 25 000 сатоши с 28.08.2017. Выплаты производятся по понедельникам в течение дня, иногда могут задерживаться и выплачиваться в другой день.
На сайте реализована инвестиционная программа в криптовалюте, достаточно выгодная. Можно посмотреть в разделе инвестиции. Также недавно появился довольно неплохой форум с чатом. На форуме можно рекламировать свои реферальные ссылки, касаемо криптовалют в специальном разделе. Есть и новостная лента относительно криптовалют.
Пока получены 2-я выплата на FaucetHub


регистрация:
https://snipe-invest-faucet.com/fauc...Pzahic92KkJ4Ne
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sirozha на форуме  
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