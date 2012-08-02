Хакеры использовали CCleaner для распространения вирусов

Оказывается, вы даже не можете доверять собственному антивирусу, который должен защищать от вредоносного программного обеспечения. Хакерам удалось захватить
один из самых популярных инструментов для очистки ПК, CCleaner
, в результате чего каждый ПК с установленной или обновленной программой в период с середины августа до середины сентября также заражен.
Программа CCleaner — популярное ПО, используемое для очистки вашего компьютера от ненужных системных файлов. По словам компании Cisco Talos, хакеры эффективно внедрили вирус в одну из последних версий CCleaner. Вредоносная программа позволяла хакерам получать доступ к компьютеру пользователя и подключенным к нему системам, а также воровать личные данные и учетные записи. Исследователи предмета написали:
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«Мы обнаружили вредоносную версию CCleaner, которая была размещена на сервере компании, еще 11 сентября 2017 года».
Согласно Talos, вирус может затронуть данные 4 млн пользователе
й, и это число может еще вырасти. Программа CCleaner была создана разработчиком Piriform, который в июле стал собственностью Avast, крупнейшей антивирусной компании за пределами Китая с клиентской базой более 130 млн пользователей. Предположительно, вирус затронул до 3% пользовательской базы Avast или 3,9 млн человек.
Одна из причин настолько разрушительного эффекта атаки заключается в доверии потребителей к рекомендациям от антивирусного провайдера. Это именно то место, откуда вы не ожидаете подвоха в безопасности. Исследователи Talos написали: «Используя доверительное отношение между провайдерами антивирусного ПО и поставщиками программного обеспечения, злоумышленники могут воспользоваться доверием пользователей к веб-серверам, используемых для обновлений».
Компания Piriform заявила: «На этом этапе мы не хотим обсуждать, откуда появился несанкционированный код в нашем программном обеспечении, откуда возникла атака, как долго она готовилась и кто стоит за всем этим. Мы приносим извинения и принимаем дополнительные меры, чтобы подобное не повторилось». В настоящее время Piriform работает совместно с правоохранительными органами США, чтобы определить ответственных за совершенную ошибку.
Перевод специально для mmgp.ru
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