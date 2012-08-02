Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,916 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Хакеры использовали CCleaner для распространения вирусов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:13
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 2,664
Благодарностей: 2,088
УГ: 6
КП: 0.593
подарки
Хакеры использовали CCleaner для распространения вирусов
Оказывается, вы даже не можете доверять собственному антивирусу, который должен защищать от вредоносного программного обеспечения. Хакерам удалось захватить один из самых популярных инструментов для очистки ПК, CCleaner, в результате чего каждый ПК с установленной или обновленной программой в период с середины августа до середины сентября также заражен.



Программа CCleaner — популярное ПО, используемое для очистки вашего компьютера от ненужных системных файлов. По словам компании Cisco Talos, хакеры эффективно внедрили вирус в одну из последних версий CCleaner. Вредоносная программа позволяла хакерам получать доступ к компьютеру пользователя и подключенным к нему системам, а также воровать личные данные и учетные записи. Исследователи предмета написали:
Цитата:
«Мы обнаружили вредоносную версию CCleaner, которая была размещена на сервере компании, еще 11 сентября 2017 года».
Согласно Talos, вирус может затронуть данные 4 млн пользователей, и это число может еще вырасти. Программа CCleaner была создана разработчиком Piriform, который в июле стал собственностью Avast, крупнейшей антивирусной компании за пределами Китая с клиентской базой более 130 млн пользователей. Предположительно, вирус затронул до 3% пользовательской базы Avast или 3,9 млн человек.

Одна из причин настолько разрушительного эффекта атаки заключается в доверии потребителей к рекомендациям от антивирусного провайдера. Это именно то место, откуда вы не ожидаете подвоха в безопасности. Исследователи Talos написали: «Используя доверительное отношение между провайдерами антивирусного ПО и поставщиками программного обеспечения, злоумышленники могут воспользоваться доверием пользователей к веб-серверам, используемых для обновлений».

Компания Piriform заявила: «На этом этапе мы не хотим обсуждать, откуда появился несанкционированный код в нашем программном обеспечении, откуда возникла атака, как долго она готовилась и кто стоит за всем этим. Мы приносим извинения и принимаем дополнительные меры, чтобы подобное не повторилось». В настоящее время Piriform работает совместно с правоохранительными органами США, чтобы определить ответственных за совершенную ошибку.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Rich&Free - только безопасные инвестиции
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны партнеры для распространения майнера Experts Leaks Заработок Криптовалют 1 03.09.2017 04:01
Avast приобретает создателя программы CCleaner компанию Piriform inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 20 21.07.2017 22:33
Хакеры использовали серверы итальянского банка для майнинга биткоин Lonsdayl Новости криптовалют 0 10.07.2017 17:38
Kaspersky Lab: 75% вымогающих биткоины вирусов пишут русскоязычные хакеры pilot10 Экономические преступления 14 27.02.2017 21:58

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Donald
ПАММ-счет 5092010 (new golden profit) (Instaforex)
От Donald в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Aes Dana 314914817
mass-reserve.com - рефбэк 195%(15.5% от депозита)+лидерские бонусы!
От Aes Dana 314914817 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Роман Зиф
Партнерская программа Форекс советника "Проект Манхэттен"
От Роман Зиф в разделе «Партнерские программы»
Аватар clipman77
Российский аналог Microsoft Office вышел на Android и iOS
От clipman77 в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар bujhm2011
Overstock приобрел брокерскую фирму с Wall Street
От bujhm2011 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар LanO
Трасса в Крыму растянулась на миллиарды
От LanO в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
422,916
Тем
489,379
Сообщений
12,188,931

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram