Asic-generation - asic-generation.com



Старт 18/09/2017



языки: EN



Новый проект: Asic-generation

Описание программы

Цитата: The activities of our company began in 2010, almost at the dawn of cryptobium. In those relatively recent times to create new units of cryptocurrency and get a reward. At that time it was possible to create new units right on your PC using your CPU power, what we actually did. Realizing that the difficulty of mining new blocks is constantly growing since the beginning of 2011 we started to apply for mining equipment, implemented on the GPU chips, and at the end of 2011 continued to be dedicated solely to the GPU. Since 2012 the number of applicants to increase the probability of reward increased significantly in this regard, in the process of mining new blocks are being used more computing power. Perhaps it is from 2012, mining of the exotic hobby turned into a viable and profitable business. Watching the growing number of miners and process of constant creation of new crypto-currencies, we dramatically changed our business and moved away from the immediate process of mining and in 2013, we are fully focused on the development and manufacture of equipment for mining. Being in the trend, our company 2013 manufactures equipment based on FPGA. In 2014 we developed and started production of software and hardware for mining cryptocurrencies based on ASIC chips use the SHA-256 and SCRYPT. Together with this stage of development, rebranded, got rid of improper assets and started to produce our equipment under the name of Asic Generation. With 2015, the company Asic Generation ceases retail sale and only accepts bulk orders for manufacturing equipment. In 2016 Asic-Generation switches to cooperation with business customers. Our goal to use future technologies already today and to give this opportunity to all our investors. We for example made sure that the mining of Amateur singles is not a business. This again is a hobby, which was 7-8 years ago. It took single time – it's time corporations. It is time to unite in order to make money. In 2017 we start accepting investments from private investors. Join Asic-Generation - enjoy all the benefits of our technological capabilities and experience in the market. Перевод с Google: (RU)

Цитата: Деятельность нашей компании началась в 2010 году, почти на заре криптобия. В те относительно недавние времена для создания новых единиц криптовалюты и получения вознаграждения. В то время было возможно создать новые устройства прямо на вашем ПК, используя мощность вашего процессора, что мы на самом деле сделали. Понимая, что сложность добычи новых блоков постоянно растет с начала 2011 года, мы начали применять к горному оборудованию, реализованному на чипах графического процессора, и в конце 2011 года продолжали быть посвящены исключительно графическому процессору. С 2012 года число претендентов на увеличение вероятности вознаграждения значительно увеличилось в этом отношении, в процессе добычи новых блоков используется больше вычислительной мощности. Возможно, с 2012 года добыча экзотического хобби превратилась в жизнеспособный и прибыльный бизнес. Наблюдая за растущим числом шахтеров и процессом постоянного создания новых криптовалют, мы резко изменили свой бизнес и отошли от непосредственного процесса добычи, а в 2013 году мы полностью сосредоточились на разработке и производстве оборудования для горной промышленности. Будучи в тренде, наша компания 2013 производит оборудование на базе ПЛИС. В 2014 году мы разработали и начали выпуск программного и аппаратного обеспечения для криптовалютных вычислений на основе чипов ASIC, использующих SHA-256 и SCRYPT. Вместе с этим этапом развития, ребрендинг, избавился от ненадлежащих активов и начал производить наше оборудование под названием Asic Generation. С 2015 года компания Asic Generation прекращает розничную продажу и принимает только объемные заказы на производственное оборудование. В 2016 году Asic-Generation переключается на сотрудничество с бизнес-клиентами. Наша цель использовать будущие технологии уже сегодня и предоставить эту возможность всем нашим инвесторам. Мы, например, убедились, что добыча любительских синглов - это не бизнес. Это снова хобби, которое было 7-8 лет назад. Это заняло одно время - это корпорации времени. Пришло время объединиться, чтобы заработать деньги. В 2017 году мы начинаем принимать инвестиции от частных инвесторов. Присоединяйтесь к Asic-Generation - наслаждайтесь всеми преимуществами наших технологических возможностей и опыта на рынке. + Планы:

Цитата: UPTO 4.68% DAILY FOR 1 - 32 DAYS



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $10-$1000

* Реф. программа: 10-3-1%

* DDoS защита: DDOS-GUARD

* Скрипт: H-Script - Licensed

* SSL: PositiveSSL - COMODO CA Limited

* Выплаты: Automatic

+ Whois

Цитата: Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS6.DDOS-GUARD.NET



IP Location: - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-08-16 - Expires on 2018-08-16 - Updated on 2017-09-14

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

