Лучшие криптовалютные биржи

Сейчас существует много платформ, что предлагают свои услуги по покупке-продаже и обмену криптовалют, рассмотрим самые популярные, исходя из надежности, объему торгов, простоте и размеру комиссий, так как очень важно правильно подобрать площадку для торговли.



bitFlyer





bitFlyer – ведущая криптобиржа в Японии с разрешением осуществлять деятельность в США, созданная еще в 21.01.2014г. В Японии правительство поддерживает Биткоин, поэтому также площадка активно осваивает американский рынок. На ее основе создан инвестиционный фонд, что поддерживает начинающие стратапы-ico. Сама биржа предоставляет услуги по трем направлениям на данный момент: BCH, BTC, ETH. Сейчас по объемам торгов японская биржа занимает 16,27% всего рынка торговли, объем составляет 154,019.95 BTC. Главные акционеры: GMO, Mizuho Capital, Venture Labo, SBI Investment, Mitsubishi UFJ Financial Group. Сама биржа очень строго подходит к проверке личности, т.е. проводит все стороннюю верификацию. Пользователи в сети хвалят сервис и низкие комиссии, но жалуются на поддержку. Правда, нам эта биржа не так интересна, так как она не рассчитана на поддержку русскоязычного населения.



Bithumb



Bithumb - биржа Южной Кореи и сейчас находится на втором месте по объемам торговли (91,433 BTC по данным сайта coinmarketcap.com).





Торговля на этой площадке ведется по 8 направлениям торговли: BCH, BTC, DASH, ETC, ETH, LTC, XMR, XRP. Данная биржа славится низкими комиссиями и высоким уровнем ликвидности всех представленных инструментов, все клиенты должны пройти высший уровень верификации с предоставлением копий документов. Но Bithumb совершенно не рассчитана на русскоговорящего клиента, и хотя она находится в топе, для наших людей ей очень неудобно пользоваться, так как даже на английском языке представлено мало информации, основной сайт на корейском языке. Сам дизайн совершенно неудобен, при заходе на сайт сразу начинаешь бороться с всплывающими баннерами и окнами, а для того, чтоб зайти на биржу, нужно вводить свои личные данные, либо телефон, либо почту. Но комиссия за переводы недорогая - 0,15% (фиксированная), но это одно из немногих преимуществ, кроме ликвидности и возможности приобрести подарочный сертификат.



Bitfinex





Bitfinex - биржа более интересная для российского пользователя, она третья по объемам торгов (77726,85BTC), при этом предоставляет услугу торговли 16 инструментами, используется 37 криптовалютных пар. По данным сайта coinmarketcap Bitfinex занимает первое место по объемам суточных торгов по Bitcoin. Сама биржа требует соблюдение строгих правил верификации, помимо необходимости предоставлять все паспорт, следует также предоставлять счет за коммунальные услуги, банковскую выписку и контактный номер телефона, документы принимаются только на английском языке.



Из минусов этой биржи можно назвать: комиссию за пополнение кошелька через банковский перевод (0,10%, но не менее 20 долларов США), загруженный интерфейс.



Из преимуществ: можно открыть счет с плечом до 3,3, очень высокая ликвидность, через криптовалютный кошелек пополнение бесплатно, поддержка фиатных валют, интерфейс можно настроить на русском языке, TradingView с встроенными инструментами технического анализа, проверка целостности аккаунта, расширенная двухуровневая аунтификация, различные комиссии для покупателей (0,10%) и продавцов (0,20%), можно использовать приложения для Android и IOS, использование стопов и тейков, наличие форума, электронная почты.



Также повышает доверие то, что после взлома биржи в 2016 году, Bitfinex погасила всю задолженность перед клиентами, хотя факт взлома совсем нельзя отметать. Но эта биржа для тех, кому важная высокая ликвидность различных альткоинов.



Bittrex





Bittrex – американская криптовалютная биржа, что создана в 2014 году и сейчас является одной из самых популярных по количеству торгуемых инструментов, а именно почти все новые токены также торгуют тут – 258 криптопар и 197 различных криптовалют представлены на ваш выбор. На момент написания статьи данная биржа находится на 5-м месте с оборотом 62,220.51 BTC.



В первую очередь к ней привлекает пользователей:



- лояльность к клиентам, есть анонимность (при желании);

- ни разу не подвергалась атаке хакеров (все выше упомянутые биржи имеют такой «грех»);

- удобный интерфейс сайта - все просто и в минималистичном варианте;

- двухфакторная аунтификация, API;

- отзывы пользователей по большей части положительные.



В то же время есть и некоторые минусы, а именно:



комиссия всегда 0,25%, вне зависимости от оборотов, средняя ликвидность, ордер может исполняться до 10 минут, нет плеч, верификация проходит долго, с этим надо смириться. Если аккаунт анонимен, то готовьтесь к высоким лимитам при выводе средств, еще из недостатков это отсутствие вывода в других валютах, кроме цифровой, плохие отзывы о работе поддержки.



Poloniex





Poloniex – одна из самых популярных криптобирж у нас, хотя находится всего на 12 месте по оборотам среди других площадок - 30,470.91 BTC, в пользовании 101 валютная пара и 70 различных криптовалют. Она создана в 2014 году и постепенно набирает обороты. По данным сайта coinmarketcap Poloniex занимает 10 место по объемам суточных торгов по Bitcoin.



Чем привлекает эта биржа:



- широкий выбор линеек направлений;

- плавающие комиссии для покупки-продажи(для маркет мейкера от 0 до 0,15%, а для маркет-тейкера 0,05-0,25% и комиссия зависит от объема торгов за последние 30 дней);

- низкие комиссии за вывод;

- легкость в создании аккаунта;

- высокий уровень безопасности аккаунтов;

- ликвидность;

- маржинальная торговля (плечо 2,5), безмаржевая торговля и Lending-режим, где можно кредитовать других участников биржи;

- удобный сайт, даже с функцией «ночного зрения»;

- повышенная безопасность (API, двухфакторная аутентификация);

- индикаторы для технического анализа, кроме того вы можете торговлю оценить в разрезе прибылей и убытков разделе My trade history&analysis.



Отталкивает:



- привязкой курса криптовалют к Tether (USDT), а не к стандартному доллару;

- у администрации пунктик по поводу IP, желательно не пользоваться аннонимайзером иначе придется проходить верификацию снова, даже транзакция в 50 долларов может попасть в раздел сомнительных;

- медленная поддержка, транзакции, технические сбои в момент торгов или просто «тупит» сайт;

- нет приложений ОС Android и iOS.



GDAX





GDAX– данная криптобиржа занимает 10 место согласно данным coinhills.com по оборотам (32,844.52 BTC) и использует 9 пар по трем цифровым валютам. Основатель это биржи Coinbase Inc и сама биржа работает по всему миру с 2016 года и доступна всем.



В первую очередь может привлекать очень низкими комиссиями: для покупателей 0%, для продавцов все зависит от объёма торгов, начиная с 0,25% и ниже, предоставляет возможность работать с разными ордерами (тейки и стопы можно устанавливать), качество соединения, неплохая ликвидность.



Есть и недостатки: сама биржа довольно молодая – ей чуть больше года и это надо учитывать, по разным странам могут различаться доступные цифровые вары для торговли, ограниченность в инструментах и отсутствие мобильных приложений, делает биржу не такой удобной как хотелось бы, также есть жалобы на поддержку. А также стоит учитывать, что владелец биржи также владелец и Coinbase, на которые были многочисленные жалобы по заморозке счетов и длительные проверки учетных записей (почему бы и тут этой ситуации не повториться).



Kraken





Kraken - одна из популярных бирж и старая с 2011 года работает, на 13 месте по рейтингу coinhills.com, к тому же имеет русскоязычную поддержку. Объем торгов на сегодняшний день 27,829.89 BTC и торгуется 47 цифровых пар по 17 криптовалютам, кроме того используются фиатные валюты(USD, EUR, JPY, GBP). Комиссия всего 0,2% и она может уменьшиться, если ваши обороты растут. Комиссии также как у многих могут варьироваться в зависимости от объема торгов.



Преимущества: репутация, высоколиквидная, торговля с маржой, кошелек можно пополнять не только криптовалютами, но и фиатными, приложения на ОС Android и iOS, есть корпоративная программа для крупных клиентов, высокий уровень безопасности и надежности, все данные засекречены, не хуже чем у других, отличная служба поддержки - хвалят ее уровень.



Только из минусов можно назвать: высокие издержки при пополнении и выводе средств на/с кошелька, сложный интерфейс сайта, язык сайта - английский и японский.



Все выше упомянутые биржи имеют поддержку на английском языке, на русском языке поддержка отсутствует. Если вас этот нюанс смущает, то возможно вам стоит обратить свое внимание на Yobit.



Yobit





Yobit - возможно эта биржа не имеет таких больших оборотов как все указанные выше, НО - Yobit - самая крупная биржа по количеству представленный цифровых пар. Подумайте только тут торгуется 971 пара и 956 криптовалют (!), практически все, что есть в мире при небольших сравнительно объемах торговли - 3,646.17 BTC и 31 месте в рейтинге по coinhills.com. В общем, если хотите попытать удачу с новыми форками – вам сюда.



Преимущества:

- русскоязычная поддержка;

- низкий комис (0,0002 сатоши);

- мгновенный ввод и вывод;

- обновляемые новые криптовалюты;

- защита и безопасность (двухфакторная авторизация API);

- чат трейдеров на русском.



Недостатки: игра с новыми криптовалютами больше похожа на лотерею, а также жалуются на то, что поддержка игнорирует часто запросы и не отвечает, а платежи могут зависать, если вы решили переводить с бирж на биржу это критично. А поддержка может отписаться через несколько суток, что «синхронизация кошельков была». Вариант – ловить модератора в чате, чтоб тот передал в поддержку просьбу, и то не факт что сработает.



Конечно, это не все известные криптобиржи есть и еще, но этот список можно продолжать и продолжать, а мы рассмотрели самые интересные и те, что могут вас заинтересовать своими условиями и предложенными услугами. Много бирж появляется новых, так как спрос растет на эти услуги, поэтому возможно уже через несколько дней расстановка сил в рейтинге изменится и уж править будут другие криптобиржи. Удачного выбора и безопасности вашим инвестициям!





