Дневной конкурс RivaForex.Ru Угадай курс EURUSD на 19.07.17 и получи 25$

Угадай курс валютной пары EUR/USD и получи бонус 25$
Бонус в размере 25$ получает тот, кто максимально близко угадает курс покупки валютной пары EUR/USD по цене Bid на 23:59 19-09-2017
по ценам торгового терминала компании WELTRADE (при наличии нескольких участников с одинаковыми ставками, победителем становится тот, кто сделал ставку первым).
Подробные правила конкурса
1. Участник конкурса заполняет форму в соответствии с указанными в ней требованиями.
2. В рамках времени действия конкурса можно сделать только одну ставку.
3.В данный момент принимаются ставки с «00:00:00 18-09-2017» по «23:59:00 18-09-2017» по МСК на курс покупки валютной пары EUR/USD по цене Bid в 23:59:00 19-09-2017
4. В случае совпадения значений ставок от разных участников, победителем будет признан тот, кто сделал правильную ставку первым.
5. Победитель будет объявлен на странице конкурса в разделе «Победители конкурса» в 23:59:59 19-09-2017. В течение рабочего дня 20-09-2017 победителю конкурса на указанный email-адрес при заполнении формы будет выслано письмо с кодом для активации и дальнейшей инструкцией по получению приза.
6. Если вы сделали ставку, но не стали победителем, можете продолжать принимать участие в последующих конкурсах до тех пор, пока не станете победителем и не получите бонус от компании. ВНИМАНИЕ: получить бонус в этом конкурсе можно только один раз.
7. Если окажется, что победитель уже выигрывал ранее в данном конкурсе, то победителем будет признан другой участник, приславший курс максимально приближенный к реальному.
8. Бонус является неснимаемым, но прибыль, полученную с его помощью, можно выводить без ограничений.
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