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Дневной конкурс RivaForex.Ru Угадай курс EURUSD на 19.07.17 и получи 25$

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В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от Брокеров и частных спонсоров для Forex трейдеров.
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Старый Сегодня, 10:29
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.05.2016
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Дневной конкурс RivaForex.Ru Угадай курс EURUSD на 19.07.17 и получи 25$
Угадай курс валютной пары EUR/USD и получи бонус 25$

Бонус в размере 25$ получает тот, кто максимально близко угадает курс покупки валютной пары EUR/USD по цене Bid на 23:59 19-09-2017 по ценам торгового терминала компании WELTRADE (при наличии нескольких участников с одинаковыми ставками, победителем становится тот, кто сделал ставку первым).

Подробные правила конкурса

1. Участник конкурса заполняет форму в соответствии с указанными в ней требованиями.

2. В рамках времени действия конкурса можно сделать только одну ставку.

3.В данный момент принимаются ставки с «00:00:00 18-09-2017» по «23:59:00 18-09-2017» по МСК на курс покупки валютной пары EUR/USD по цене Bid в 23:59:00 19-09-2017

4. В случае совпадения значений ставок от разных участников, победителем будет признан тот, кто сделал правильную ставку первым.

5. Победитель будет объявлен на странице конкурса в разделе «Победители конкурса» в 23:59:59 19-09-2017. В течение рабочего дня 20-09-2017 победителю конкурса на указанный email-адрес при заполнении формы будет выслано письмо с кодом для активации и дальнейшей инструкцией по получению приза.

6. Если вы сделали ставку, но не стали победителем, можете продолжать принимать участие в последующих конкурсах до тех пор, пока не станете победителем и не получите бонус от компании. ВНИМАНИЕ: получить бонус в этом конкурсе можно только один раз.

7. Если окажется, что победитель уже выигрывал ранее в данном конкурсе, то победителем будет признан другой участник, приславший курс максимально приближенный к реальному.

8. Бонус является неснимаемым, но прибыль, полученную с его помощью, можно выводить без ограничений.

Сделать свою ставку и выиграть приз можно на сайте Rivaforex.Ru - http://rivaforex.ru/forex-konkurs/



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