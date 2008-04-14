CypioCredit - cypiocredit.com

Планы nvestment2,1% ежедневно в течение 5 дней и 2,3% ежедневно в течение 10 дней (основное возвращение)
Минимальный вклад$10
Рефские до 3%
Вывод типа Ручной вывод
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от GeniusGuard
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Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.
cypiocredit.com - это долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, подкрепленная торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и виды деятельности. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.
2,1% ежедневно в течение 5 дней (основной возврат)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 100.00 2.10
2,3% ежедневно в течение 10 дней (основной возврат)
Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
План 1 $ 101,00 - $ 200,00 2,30