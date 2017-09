Naale Премиум



Пол: Мужской Регистрация: 14.04.2008 Сообщений: 45,035 Благодарностей: 2,965 Записей в блоге: 1 УГ: 17 КП: 0.005 подарки награды

CypioCredit - cypiocredit.com Я не админ !



Принимает:PerfectMoney



Новый проект: Cypio Credit



Планы nvestment 2,1% ежедневно в течение 5 дней и 2,3% ежедневно в течение 10 дней (основное возвращение)



Минимальный вклад$10



Рефские до 3%



Вывод типа Ручной вывод



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от GeniusGuard



Перевод с Google:



Цитата: Наша программа предназначена для людей, желающих получить финансовую свободу, но неспособных сделать это, потому что они не финансовые эксперты.

cypiocredit.com - это долгосрочная программа выдачи частных кредитов с высокой доходностью, подкрепленная торговлей на рынке Форекс и инвестируя в различные фонды и виды деятельности. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе.



2,1% ежедневно в течение 5 дней (основной возврат)

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 10.00 - $ 100.00 2.10



2,3% ежедневно в течение 10 дней (основной возврат)

Платная сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

План 1 $ 101,00 - $ 200,00 2,30 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 188507813

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14743471 (cypiocredit.com)

Amount: 60.00 USD

Memo: Deposit to cypiocredit.com User naale :PerfectMoney$103%Ручной выводComodo CA LimitedGeniusGuardПеревод с Google:Мой вклад:

Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!

www.invest -tracing. com

Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно __________________