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Стоимость активов НПФ выросла до 2,2 млрд грн

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Стоимость активов НПФ выросла до 2,2 млрд грн



В первом полугодии общая стоимость активов, сформированных негосударственными пенсионными фондами (НПФ), составила 2,249 млрд грн, что на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Нацкомфинуслуг.

Как сообщается, общий доход, полученный от инвестирования пенсионных активов, вырос на 33,8% — до 1,227 млрд грн.

Прибыль от инвестирования активов составила 956 млн грн (+37%).В первом полугодии сумма пенсионных взносов увеличилась на 5,3% — до 1,946 млрд грн. Основная часть пришлась на взносы от юрлиц — 1,835 млрд грн (+4%).

Взносы от физлиц составили 110 млн грн (+32,5%).

Расходы, которые возмещаются за счет пенсионных активов, выросли на 23,4% и в целом за время существования пенсионных фондов составили 270,8 млн грн.

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Метки
активы, фонд
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