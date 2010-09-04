Стоимость активов НПФ выросла до 2,2 млрд грн

В первом полугодии общая стоимость активов, сформированных негосударственными пенсионными фондами (НПФ), составила 2,249 млрд грн, что на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении Нацкомфинуслуг.
Как сообщается, общий доход, полученный от инвестирования пенсионных активов, вырос на 33,8% — до 1,227 млрд грн.
Прибыль от инвестирования активов составила 956 млн грн (+37%).В первом полугодии сумма пенсионных взносов увеличилась на 5,3% — до 1,946 млрд грн. Основная часть пришлась на взносы от юрлиц — 1,835 млрд грн (+4%).
Взносы от физлиц составили 110 млн грн (+32,5%).
Расходы, которые возмещаются за счет пенсионных активов, выросли на 23,4% и в целом за время существования пенсионных фондов составили 270,8 млн грн.
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