The Rise Of Finance - risefinance.cc

«Рост финансов» - это группа профессиональных инвесторов, трейдеров и банкиров, которые имеют многолетний опыт работы в сфере финансов и бизнеса и объединены в сплоченную команду с общей целью максимизировать выгоды от торговли на рынке Форекс. Мы регулярно анализируем ситуацию на финансовых рынках и разрабатываем инновационные торговые решения для эффективного поддержания активов и получения прибыли на ежедневной основе.
Наши трейдеры - сильная команда профессионалов, которые отлично справляются даже на самых рискованных рынках. Мы всегда ищем способы улучшить наши услуги, мы стараемся повысить эффективность и рентабельность, скорректированную на риск клиентов посредством инновационного и проницательного анализа, привлекательной динамики рынка и экспертной помощи.
Инвестиционные планы:
Цитата:
102% ПОСЛЕ 1 ДНЯ
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 20,00 - $ 100,00 2,00
The amount of 60 USD has been withdrawn from your account.
Accounts: U1991047->U14146870.
Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to The Rise of Finance User naale..
Date: 05:48 17.09.17.
Batch: 188429187.