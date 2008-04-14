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The Rise Of Finance - risefinance.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 45,010
Благодарностей: 2,965
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
The Rise Of Finance - risefinance.cc
Я не админ!

Принимает:PerfectMoney

Новый проект: The Rise Of Finance

Планы nvestment 102% ПОСЛЕ 1 ДНЯ

Минимальный вклад $20

Рефские до 1%

Вывод типа Ручной вывод

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от CloudFlare

Перевод с Google:

Цитата:
«Рост финансов» - это группа профессиональных инвесторов, трейдеров и банкиров, которые имеют многолетний опыт работы в сфере финансов и бизнеса и объединены в сплоченную команду с общей целью максимизировать выгоды от торговли на рынке Форекс. Мы регулярно анализируем ситуацию на финансовых рынках и разрабатываем инновационные торговые решения для эффективного поддержания активов и получения прибыли на ежедневной основе.

Наши трейдеры - сильная команда профессионалов, которые отлично справляются даже на самых рискованных рынках. Мы всегда ищем способы улучшить наши услуги, мы стараемся повысить эффективность и рентабельность, скорректированную на риск клиентов посредством инновационного и проницательного анализа, привлекательной динамики рынка и экспертной помощи.
Инвестиционные планы:

Цитата:
102% ПОСЛЕ 1 ДНЯ
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 20,00 - $ 100,00 2,00
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Мой вклад:

Цитата:
The amount of 60 USD has been withdrawn from your account.
Accounts: U1991047->U14146870.
Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to The Rise of Finance User naale..
Date: 05:48 17.09.17.
Batch: 188429187.
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
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