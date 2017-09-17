bit-trade - bit-trade.biz

Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект:
Старт: 17.09.2017
Машинный перевод:
Планы:
Цитата:
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Bit Trading No.1 Limited - это новая система отношений между инвесторами и командой профессиональных трейдеров в криптовалюте, таких как Bitcoin, Etherium, Ripple, Litecoin ..., лучшие условия доверительного управления и беспроигрышная инвестиционная стратегия.
Международная компания с корнями из Великобритании предлагает проверить качество торговли на биржевых биржевых биржах и результаты обмена частной электронной валютой.
Bit Trading No.1 Limited похожа на инвестиционный клуб, популяризированный инвесторами, которые имеют мало опыта промежуточного инвестирования, но все же хотят вырастить свои портфели, как профессионалы.
Plan Amount (Ƀ) Daily Profit (%)
Testing Ƀ0.00100000 - Ƀ1.00000000 9.00
Plan Amount (Ƀ) Daily Profit (%)
Standard Ƀ0.01000000 - Ƀ300.00000000 10.00
Принимает:
PerfectMoney, BTC.
Рефералка:
10%
-== Посмотреть проект и принять участие ==-
Мой вклад:
Date : 09/17/2017 03:49
From/To Account : U15228909
Amount : -50.01
Currency : USD
Batch : 188425039
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to Bit Trading No.1 Limited User mega-hyip.ru.
***Тема создана для ознакомления!!!