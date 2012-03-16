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Что такое Njalla?

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#1
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Аватар Александра 81
 
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Что такое Njalla?
В отрасли доменных регистраторов происходят большие изменения. Регистраторы могут закрыть сайты из-за проблем с пиратством, поэтому некоторые пользователи часто ищут способы по предотвращению этого момента. Njalla - это новый сервис, созданный основателем Pirate Bay. Услуга принимает множество различных типов криптовалютных платежей в обмен на предоставление владельцам сайтов полной анонимности.



Njalla – интригующий проект


Одна вещь, которую большинство людей не любит в процедуре регистрации доменных имен, заключается в том, как она может раскрывать их личную информацию. Даже при активном действии WhoisGuard пользователи все равно должны предоставлять свои удостоверения регистратору. В то время как людям, которые управляют совершенно законными веб-сайтами, в этом отношении не о чем беспокоиться, другие люди могут не слишком рады этому аспекту процесса. Добиться анонимной службы регистрации доменов является настоящим нелегким подвигом.

Основатель Pirate Bay Питер Сунд представил такую услугу в апреле этого года. Хотя эта новость прошла в основном незаметно, Njalla может стать отличным сервисом для конкретных людей, желающих сохранять свои данные в интернете в полной анонимности. Владельцы сайтов получат 100% анонимность при повторной регистрации имени домена. Это должно защищать их от контроля со стороны правительств и даже правоохранительных органов. Эта услуга приносит столь необходимую конкуренцию индустрии конфиденциальности регистраторов доменов. Некоторые компании уже предоставляют такие услуги, но всегда есть место для новых игроков.

Однако Njalla - это не просто услуга для людей, которые ведут незаконную деятельность и опасаются за свой домен. Аспект конфиденциальности этого сервиса - отличная новость для любого, кто хочет создать веб-сайт любого типа. В то время как у большинства людей нет проблем с передачей их личной информации с регистратором, это также открывает двери для будущих преследований и еще много чего. Этого не стоит ожидать.

Njalla позволяет пользователям защищать свои личности от посторонних глаз. Доменные имена сохраняются полностью частными, хотя клиенты не покупают сами имена доменов. Вместо этого компания делает это от их имени. Считайте, что это дополнительный уровень. Это доверие не может быть дано легко, но Сунд признает, что его услуга не для всех, пока она не наработала себе солидную репутацию.

Возможно, самым интригующим аспектом Njalla является то, как он принимает широкий спектр способов оплаты. PayPal - это один из вариантов, которого следовало ожидать. Многие пользователи предпочитают придерживаться традиционных платежных решений, даже когда эти платежные системы полностью раскрывают свои персональные и финансовые данные. Это другие способы оплаты, которые привлекли наше внимание. Njalla принимает четыре различных типа криптовалют с различными уровнями конфиденциальности и анонимности внутри системы.

Среди этих вариантов оплаты - Bitcoin, Litecoin, Monero и Dash. Как показывает недавний документ BlockSci, отслеживание транзакций через Bitcoin, Litecoin и даже Dash, безусловно, возможно с небольшими усилиями. В то время как Monero - единственное решение, которое не подвержено тщательному анализу блочной цепи в настоящее время, хотя эта ситуация может измениться и в будущем.

В завершение


Хорошо видеть поддержку платежей в криптовалюте от более новых сервисов, таких как Njalla. Это говорит о том, что Bitcoin с альткоинами не исчезнут в ближайшее время, независимо от того, что некоторые СМИ стараются заставить нас поверить в это.



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Перевод автора: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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