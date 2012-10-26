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Мой опыт инвестирования в сети или не повторяйте моих ошибок!

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Старый Сегодня, 21:12
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 15.12.2015
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Мой опыт инвестирования в сети или не повторяйте моих ошибок!
Друзья, захотелось поделиться своим опытом, дабы вы не совершали моих ошибок.

Скажу сразу Рамов - этой мой псевдоним, Нелли - 30 лет.

Итак, с 25 лет активно начала интересоваться данной темой, освоила интернет, очень много времени проводила изучая разные направления инвестирования, читала отзывы других, пыталась анализировать.

Первый мой опыт был - покупка акций. Купи и держи - стратегия для начинающих, без плеч, без всего. Помню, положила тогда на счет брокерский - 150000 рублей, купила акции Уралкалий (потому что прочитала тонну статей, мнения финансовых гуру и пришла к пониманию, что эта компания будет оптимальным решением). Итог, через год или 10 месяцев на моем счете уже 100 тыс с копейками. Акции стремительно пошли вниз. Много факторов, каждый из которых имеет место быть, мне то не легче. Это были мои первые деньги после института. Обидно, досадно, поняла, что в этом мало понимаю и слезла оттуда.

Вывод: ни один супер мега менеджер в брокерской конторе и кто бы то ни был не знает, что ждет в ближайшей перспективе, и уж тем более долгосрочной. Надо самому разбираться в этом. Если бы те, кто работает в брокерской конторе делали правильные прогнозы, они бы там не работали и не получали свой доход в 40-50 тыс руб. (ну это в среднем я говорю, могу и ошибаться)

Затем, стала интересоваться хайпами и прочим - ух их сколько!! Все твердят и пишут, что можно, только время, не жадничай и прочее. Я не жадничала. Искала по мониторингу хайпов, по свежести их создания, смотрела более менее приличные сайты ( значит, люди вложили силы в их создания) Как итог, за три мои вложения в разных хайпы - ПШИК, все деньги испарились. Ни с одной конторы я не смогла снять. В первой сайт стал заблокирован через два дня, со второй - забыла логин, напоминания на почту не приходили, а поддержка так ТИХО молчала. Третий хайп - сняла на следующий день, потом вложила - и снова ... В общем - это большие риски, и если вкладываться в ХАЙП - то срок не более недели от создания, когда можно надеятся на снятие денег.

Взяла небольшую однушку (с деньгами помогли родители также), скорее апартаменты за городом. Экология, свежий воздух, место - заповедная зона, чудесная природа. Думала, что в начале я использую немного, поживу, отдохну, а потом продам. Прошло три года после покупки. Как итог - квартира подешевела в два раза. Соседний дом - до сих пор не могут продать и продают ниже цены застройщика, готовы уже на стройматериалы менять. Никто не хочет. Спроса вообще нет. Я понимаю, что она висит на мне мертвым грузом, ежемесячно - 3000 рублей плата ( поскольку это не жилая квартира, а апартаменты, там нельзя жилое строить) Сдать также не могу - нет спроса, место специфическое.

Последний мой опыт - покупка групп в соцсетях. Это же здорово, вон сколько зарабатывают админы групп, смотрю за пост популярные берут от 1000 рублей. Я тоже захотела так. Но, что за этим стоит не представляла. Сначала с нуля стала раскручивать вконтакте - поняла, что люди неохотно идут, контент надо постоянно интересный генерировать, а новых идей нет, беру у групп конкурентов - отклик маленький, группа - скорее мертвая чем живая. Покупаю нагон людей, как бы живых - только выбрасывание денег на ветер, приходит мертвая аудитория для счетчика. Столько времени и сил, да и денег. Как итог, группа заброшена.

Полгода назад увидела волну инстаграм. Как же круто, там все продают все, блогеры за посты не мало берут. И я так хочу! Но раскручивать у меня не было ни желания, ни времени. Я решила купить паблик. Нашла где 25 тысяч человек, вроде комментов и лайков много. Тщательно все изучила, как не стать обманутым, все проверила, сделка через гаранта. Группу УФФ получила! И вот оно счастье. Стала делать посты - вместо 1500 лайков и 20 комментов, какие были в группе - стало 200 лайков и 1 коммент. Поняла, что большинство аудитории - иностранцы, которые вообще не нужны. Паблик требует раскрутки. Опять покупаю тулиграм в месяц - по 500 рублей, делаю посты, трачу время. Группу саму взяла за 12 тысяч. Столько времени и сил . Итог - забросила.

Вывод: если группа, паблик хорошие, то НИКТО И НИКОГДА не при каких условиях ее не продаст. Если продают, значит, что-то не так или она мертвая.


Итак, друзья, вот мой горький опыт, которым я поделилась с вами. Не все так радужно. Пока у меня получается только зарабатывать, а вот с инвестициями беда)
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Рамов вне форума  
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