Как Ties.Network стремится помочь вам найти безопасных партнёров и совершать сделки



Для усиления предлагаемого решения, Ties.Network также запустила свою тестовую сеть, которая может продемонстрировать вам жизнеспособность концепции.



Существует также yellow paper (подробное техническое описание концепции), более подробно объясняющая эту инициативу. Yellow paper объясняет технические параметры проекта, демонстрируя, что концепция жизнеспособна и может работать. Её цель заключается в том, чтобы «копнуть глубже», чем просто принять решение работать с кем-то после просмотра их профиля в Linkedin.



Да, мир достиг той точки, когда каждому достаточно включить свой интернет, чтобы узнать о других: «те ли они, за кого себя выдают». Однако в то время как «предыдущие люди», возможно, имели онлайн или оффлайн профили, мы уже пришли и к тому, что это — не довод. Ваша цифровая идентификация теперь — это ваш бизнес, стоящий рядом с профилем. Он не подразумевает, что люди будут пытаться манипулировать и кривить душой. Это область, в которой блокчейн сияет своим потенциалом, — как в целом, так и в этом проекте, — для людей, которые хотят построить партнёрство, основанное на криптовалютах. Мы теперь там, где блокчейн созревает как технология и потенциальное решение для различных видов бизнеса. В этом контексте Ties.Network вполне может считаться ранней движущей силой, и она, конечно же, надеется получить поддержку своей платформы, потому что, как и во всех успешных платформах (Uber, Google, Netflix, Amazon), это должно привести к большему использованию её идеи. Если это сработает, то Ties.Network станет платформой для безопасного и надёжного заключения сделок.



Для тех, кто хочет попасть в эту безопасную гавань подтвержденных цифровых идентичностей, Ties.Network объясняет, как планирует сделать это. Это будет бизнес-платформа, запускающая интегрированную публичную базу данных nosql, называемую Ties.DB. Затем вы будете использовать его для поиска подходящих специалистов, с которыми вы хотели бы сотрудничать . Сайт также будет предлагать возможность создавать и размещать смарт контракты, которые не могут быть подделаны сторонами из-за того, что они будут работать на основе блокчейна эфириума. Опция поиска позволит вам отфильтровывать поиск партнёра на основе соответствующих критериев, а потенциальные партнёры тоже будут иметь рейтинг. Как у покупателей и продавцов Amazon, а также как у водителей и пассажиров Uber, у вас будет явный стимул подняться на вершину вашей области деятельности. Тем более, что прошлые транзакции, контракты и соглашения будут записаны в неизменную цепочку. Смарт контракты на платформе представлены как готовый сервис, предлагающий идеальное продвижение быстрых и безопасных контрактов после того, как были заключены начальные сделки, — вам не придётся ожидать неделями или месяцами, пока юристы будут согласовывать какие-то вопросы. В дополнение к этому также есть возможность создания страниц проекта и сообщений о его текущем статусе и т.п.



Источник Ties.Network — это социальная блокчейн платформа, которая объединяет перспективные бизнес-проекты и авторитетных специалистов, таких как разработчики, маркетологи, консультанты и другие специалисты. Платформа — децентрализованный бизнес-инструмент, который можно использовать для найма партнёров, сотрудников и добровольцев. Вы также можете продавать товары и услуги, заключать совместные сделки на основе смарт контрактов, финансировать проекты — среди прочих возможных видов использования платформы.Для усиления предлагаемого решения, Ties.Network также запустила свою тестовую сеть, которая может продемонстрировать вам жизнеспособность концепции.Существует также yellow paper (подробное техническое описание концепции), более подробно объясняющая эту инициативу. Yellow paper объясняет технические параметры проекта, демонстрируя, что концепция жизнеспособна и может работать. Её цель заключается в том, чтобы «копнуть глубже», чем просто принять решение работать с кем-то после просмотра их профиля в Linkedin.Да, мир достиг той точки, когда каждому достаточно включить свой интернет, чтобы узнать о других: «те ли они, за кого себя выдают». Однако в то время как «предыдущие люди», возможно, имели онлайн или оффлайн профили, мы уже пришли и к тому, что это — не довод. Ваша цифровая идентификация теперь — это ваш бизнес, стоящий рядом с профилем. Он не подразумевает, что люди будут пытаться манипулировать и кривить душой. Это область, в которой блокчейн сияет своим потенциалом, — как в целом, так и в этом проекте, — для людей, которые хотят построить партнёрство, основанное на криптовалютах. Мы теперь там, где блокчейн созревает как технология и потенциальное решение для различных видов бизнеса. В этом контексте Ties.Network вполне может считаться ранней движущей силой, и она, конечно же, надеется получить поддержку своей платформы, потому что, как и во всех успешных платформах (Uber, Google, Netflix, Amazon), это должно привести к большему использованию её идеи. Если это сработает, то Ties.Network станет платформой для безопасного и надёжного заключения сделок.Для тех, кто хочет попасть в эту безопасную гавань подтвержденных цифровых идентичностей, Ties.Network объясняет, как планирует сделать это. Это будет бизнес-платформа, запускающая интегрированную публичную базу данных nosql, называемую Ties.DB. Затем вы будете использовать его для поиска подходящих специалистов, с которыми вы хотели бы сотрудничать . Сайт также будет предлагать возможность создавать и размещать смарт контракты, которые не могут быть подделаны сторонами из-за того, что они будут работать на основе блокчейна эфириума. Опция поиска позволит вам отфильтровывать поиск партнёра на основе соответствующих критериев, а потенциальные партнёры тоже будут иметь рейтинг. Как у покупателей и продавцов Amazon, а также как у водителей и пассажиров Uber, у вас будет явный стимул подняться на вершину вашей области деятельности. Тем более, что прошлые транзакции, контракты и соглашения будут записаны в неизменную цепочку. Смарт контракты на платформе представлены как готовый сервис, предлагающий идеальное продвижение быстрых и безопасных контрактов после того, как были заключены начальные сделки, — вам не придётся ожидать неделями или месяцами, пока юристы будут согласовывать какие-то вопросы. В дополнение к этому также есть возможность создания страниц проекта и сообщений о его текущем статусе и т.п.

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