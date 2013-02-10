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Пенсионные фонды США инвестирующие в ценные бумаги несут колоссальные убытки

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Пенсионные фонды США инвестирующие в ценные бумаги несут колоссальные убытки
Интересно наблюдать за новостями, которые продолжают подтверждать теорию ряда известных инвесторов и финансистов по поводу того, что так называемое восстановление после кризиса 2008 года вовсе не восстановление, а продолжающаяся вялотекущая рецессия, которую оплачивали, из своих карманов, частные инвесторы, инвестиционные фонды, и Центральные Банки за счёт вброса капиталов в ничем не обеспеченные ценные бумаги, по сути, в так называемые мусорные ценные бумаги.

Кстати говоря, на фондовой бирже США одними из крупнейших инвесторов в ценные бумаги были различные пенсионные фонды, как государственные, так и частные. И именно они одни из первых пострадали от политики сверхнизких ставок. Именно эта политика заставляет всех инвесторов идти на всё более опасные инвестиционные авантюры, чтобы получить нужную доходность, чтобы хоть как-то свести концы с концами. И от такой инвестиционной политики страдают обычные клиенты пенсионных фондов.

Государственная Пенсионная система Штата Калифорния отчиталась о том, что из пенсионных выплат полностью выкидываются граждане ещё двух небольших городков, из-за просевших доходов пенсионного фонда от инвестиций в долговые обязательства США. В результате чего, пенсионеры города Trinity станут получать пенсии на 70 процентов меньше, от ранее получаемого, а в городке Niland на 92 процента.



Но на самом деле, это только самая вершина очень большого айсберга надуваемого финансового пузыря на фондовых биржах. Как выяснилось, инвестиционные фонды Государственной Пенсионного системы Штата Калифорнии смогут обеспечить пенсионных обязательств на 68 процентов. И это исходя из тех котировок по ценным бумагам, что есть сейчас, то есть на максимумах стоимости многих индексов. Если вдруг случится незапланированный обвал, как в 2008 году на рынках ценных бумаг, ситуация превратится в критическую.



По материалам sacbee.com и calpers.ca.gov
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