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Китай движется к более жесткому урегулированию биткоина, но не к прямому запрету

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Китай движется к более жесткому урегулированию биткоина, но не к прямому запрету


Правительство Китая продвигает свою кампанию против цифрового валютного сектора из середины сентября 2017 года.

Правительство начало свой путь, объявив о запрете всех первоначальных предложений ICO еще в начале сентября.

Есть также слухи о возможном закрытии всех локальных биткоин биржевых платформ в стране.





Китайская биткоин компания - разработчик оборудования Bitmain, основатель Jihan Wu утверждает, что слухи намекают на ужесточение правил и временном закрытии, а не на прямом запрете.

Между тем, Национальная ассоциация интернет-финансов (NIFA) заявила, что любая виртуальная валютная биржа, которая действует в настоящее время в Китае не имеет юридического разрешения на участие в таких видах бизнеса.

Пока не существует четкого предупреждения или угрозы, что отдельные биткоин трейдеры будут наказаны правительством и будут им предъявлены уголовные обвинения. NIFA - это саморегулируемая организация, которая поддерживается правительством и созданная Народным банком Китая (PBoC). Ее членами являются банки, брокеры, компании потребительского кредитования и фонды.




Внедрение полного запрета на торговлю криптовалютами в Китае может иметь серьезные последствия, поскольку страна является домом для одной из самых активных торговых операций по биткоину во всем мире. New York Times сообщила, что крупномасштабная майнинговая ферма в Китае составляет почти одну двадцатую от общей ежедневной добычи виртуальной валюты во всем мире.

В своем комментарии профессор Университета Гуанхуа, Лю Сяолеи заявил, что общий запрет криптовалюты в стране ни реалистичен, ни осуществим из-за масштабов этой отрасли.




Между тем, Ху Бинг из института финансов и банковского дела сказал, что запрет ICO может быть временным и не постоянным. Он утверждает, что запрет может быть только до тех пор, пока китайские власти не смогут найти эффективное решение о том, как регулировать новую технологию.




Перевод специально для mmgp.ru


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Метки
китай, криптовалюта
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