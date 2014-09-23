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Если биткойн реально децентрализован, то почему он растет или падает на новостях?





На самом деле сейчас существуют два взаимоисключающих понятия, которые возможно угрожают мифу о том, что биткойн и другие криптовалюты действительно централизованы и находятся вне контроля правительств и мировых рынков. За это утверждение говорит тот факт, что почему стоимость биткойна упала, когда банкир с Уолл-стрита (Джеймс Даймон) просто сделал своё недавнее заявление о том, что он не позволит торговать биткойном своим сотрудникам. А также почему криптовалюты как правило растут или падают в зависимости от поступления на ленты информагентств произвольных новостей, которые по сути не должны влиять на их курс, если они действительно находятся вне области действия на них со стороны финансовых рынков мира (т.е. децентрализованы), верно же?



И вот как к примеру, написало на этой неделе издание "Business Insider": "Во вторник днём биткойн торговался вниз после того, как один из самых влиятельных людей с Уолл-Стрита заявил, что биткойн это большой финансовый пузырь и он хуже чем любой другой в истории. А cделал это заявление, выступая на конференции инвесторов Financial Services Barclays прошедшей в Нью-Йорке, генеральный директор крупнейшего американского финансового холдинга JPMorgan Chase г-н Джеймс Даймон, который и назвал биткойн "мошенничеством" и "худшим примером, чем это было с луковицами тюльпанов" в Голландии образца 1600-х годов. После этих высказываний г-на Даймона курс биткойна практически сразу опустился вниз более чем на 100 долл. США. Тем не менее напомним, что только в этом году курс биткойна ранее вырос на 350%.



Сам биткойн, если он используется в своём чистом виде, то он действительно децентрализован. Однако, общий финансовый объем этих фактически одноранговых транзакций минимален по сравнению с общим объемом торговых операций, которые происходят на внешних централизованных торговых платформах.



Например, "Bitcoin Magazine" ранее сообщал следующее: "В нашей отрасли большинство пользователей хорошо понимают, что одна из самых важных особенностей биткойна и вероятно, ее настоящая базовая ценность - это то что он представляет собой децентрализованную структуру. Биткойн не имеет центрального контроля: у него нет центрального хранилища данных, нет центрального управления и важно, что нет центральной точки разрушения. Тем не менее большинство фактических услуг и бизнесов, построенных в экосистеме биткойна, централизованы. Они управляются конкретными людьми, в определенных местах, с конкретными компьютерными системами и они подвержены определенным юридическим коллизиям. Такая ситуация создает некоторую напряженность и, конечно, вносит какую-то даже иронию в её понимание - вот мы имеем тут с вами в пользовании децентрализованную технологию, но большинство атрибутов существующих поверх ей на самом деле централизованы".



И в дополнение к этому, реальность заключается в том, что 90 или даже более процентов биткойн-транзакций осуществляется через одну из этих централизованных инфраструктур и где большинство покупателей не заинтересованы в использовании биткойна в качестве валюты, а заинтересованы использовать биткойн в качестве своих спекулятивных инвестиций. Вместе с тем тот факт, что курс криптовалюты колеблется с высокой волатильностью каждый раз, как только важная или даже случайная новость по криптовалютам попадает на новостные ленты информагентств (например, новость от того же г-на Даймона), означает то, что сейчас инвесторы существенно зависимы от финансовых событий происходящих за пределами биткойн-экосистемы, чем от тех событий, которые непосредственно касаются самой этой криптовалюты.



Если биткойн и остальные криптовалюты действительно находились бы вне компетенции суверенных правительств и финансовых рынков, то высказывание генерального директора JP Morgan Chase г-на Джеймса Даймона имело бы нулевое влияние на цену биткойна или на инвесторов, которые торгуют этим активом. А поскольку, финансовый холдинг JP Morgan Chase даже не намерен заниматься биткойном, то всё, что Уолл-Стрит озвучивает в публичную сферу, не должно влиять на движение курса криптовалют, ну разве что реальность на самом деле такова, что Уолл-стрит и остальные глобальные финансовые рынки действительно имеют значительную власть и влияние на все возможные децентрализованные криптовалюты в мире.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59bbaaea7d000 На самом деле сейчас существуют два взаимоисключающих понятия, которые возможно угрожают мифу о том, что биткойн и другие криптовалюты действительно централизованы и находятся вне контроля правительств и мировых рынков. За это утверждение говорит тот факт, что почему стоимость биткойна упала, когда банкир с Уолл-стрита (Джеймс Даймон) просто сделал своё недавнее заявление о том, что он не позволит торговать биткойном своим сотрудникам. А также почему криптовалюты как правило растут или падают в зависимости от поступления на ленты информагентств произвольных новостей, которые по сути не должны влиять на их курс, если они действительно находятся вне области действия на них со стороны финансовых рынков мира (т.е. децентрализованы), верно же?И вот как к примеру, написало на этой неделе издание "Business Insider": "Во вторник днём биткойн торговался вниз после того, как один из самых влиятельных людей с Уолл-Стрита заявил, что биткойн это большой финансовый пузырь и он хуже чем любой другой в истории. А cделал это заявление, выступая на конференции инвесторов Financial Services Barclays прошедшей в Нью-Йорке, генеральный директор крупнейшего американского финансового холдинга JPMorgan Chase г-н Джеймс Даймон, который и назвал биткойн "мошенничеством" и "худшим примером, чем это было с луковицами тюльпанов" в Голландии образца 1600-х годов. После этих высказываний г-на Даймона курс биткойна практически сразу опустился вниз более чем на 100 долл. США. Тем не менее напомним, что только в этом году курс биткойна ранее вырос на 350%.Сам биткойн, если он используется в своём чистом виде, то он действительно децентрализован. Однако, общий финансовый объем этих фактически одноранговых транзакций минимален по сравнению с общим объемом торговых операций, которые происходят на внешних централизованных торговых платформах.Например, "Bitcoin Magazine" ранее сообщал следующее: "В нашей отрасли большинство пользователей хорошо понимают, что одна из самых важных особенностей биткойна и вероятно, ее настоящая базовая ценность - это то что он представляет собой децентрализованную структуру. Биткойн не имеет центрального контроля: у него нет центрального хранилища данных, нет центрального управления и важно, что нет центральной точки разрушения. Тем не менее большинство фактических услуг и бизнесов, построенных в экосистеме биткойна, централизованы. Они управляются конкретными людьми, в определенных местах, с конкретными компьютерными системами и они подвержены определенным юридическим коллизиям. Такая ситуация создает некоторую напряженность и, конечно, вносит какую-то даже иронию в её понимание - вот мы имеем тут с вами в пользовании децентрализованную технологию, но большинство атрибутов существующих поверх ей на самом деле централизованы".И в дополнение к этому, реальность заключается в том, что 90 или даже более процентов биткойн-транзакций осуществляется через одну из этих централизованных инфраструктур и где большинство покупателей не заинтересованы в использовании биткойна в качестве валюты, а заинтересованы использовать биткойн в качестве своих спекулятивных инвестиций. Вместе с тем тот факт, что курс криптовалюты колеблется с высокой волатильностью каждый раз, как только важная или даже случайная новость по криптовалютам попадает на новостные ленты информагентств (например, новость от того же г-на Даймона), означает то, что сейчас инвесторы существенно зависимы от финансовых событий происходящих за пределами биткойн-экосистемы, чем от тех событий, которые непосредственно касаются самой этой криптовалюты.Если биткойн и остальные криптовалюты действительно находились бы вне компетенции суверенных правительств и финансовых рынков, то высказывание генерального директора JP Morgan Chase г-на Джеймса Даймона имело бы нулевое влияние на цену биткойна или на инвесторов, которые торгуют этим активом. А поскольку, финансовый холдинг JP Morgan Chase даже не намерен заниматься биткойном, то всё, что Уолл-Стрит озвучивает в публичную сферу, не должно влиять на движение курса криптовалют, ну разве что реальность на самом деле такова, что Уолл-стрит и остальные глобальные финансовые рынки действительно имеют значительную власть и влияние на все возможные децентрализованные криптовалюты в мире.Перевод специально для mmgp.ru источник

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