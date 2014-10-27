Skynet Systems - skynetsystems.ltd

Старт проекта 10 августа 2017, 14:42 (взято с сайта)

Админ не я, и хата не моя..





Цитата: ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОМПАНИЯ SKYNET SYSTEM?

Компания Skynet System, созданная и работающая в Великобритании, начала свою деятельность в феврале 1998 года, объединила множество аналогичных предприятий со всего мира и в настоящий момент является одним из наиболее крупных и профессиональных охранных организаций, имеющих филиалы в разных точках земного шара. Цитата: Чтобы все ваши инвестиции были анонимны, а об угрозе безопасности ваших средств не шло и речи, платформа работает на базе мессенджера Telegram!



Доходность платформы на время тестового периода составляет 2.5% на 60 дней, по окончанию всех тестов, маркетинг изменится в лучшую сторону.

Легенда

Избавить от подобных неприятных ощущений помогают услуги охранных предприятий. Несмотря на переизбыток количества фирм, занимающихся этой деятельность, подобрать охранное предприятие среди многих других является нелегкой задачей. Юридические и физические лица проявляют желание сотрудничать с успешными компаниями, так как они несут материальную ответственность за вверенное им имущество и имеют огромный опыт работы.

О нашей Компании

Вас приветствует компания Skynet System, созданная и работающая в Великобритании. Компания начала свою деятельность в феврале 1998 года, объединила множество аналогичных предприятий со всего мира и в настоящий момент является одним из наиболее крупных и профессиональных охранных организаций, имеющих филиалы в разных точках земного шара.

Основные виды деятельности, которыми занимается охранное предприятие Skynet System: • пультовая охрана объекта, обеспечивающая защиту объектов недвижимости от нападения и проникновений;

• установка и обслуживание систем видеонаблюдения, направленные на обеспечение безопасности имущества;

• установка электронной охранной сигнализации;

• физическая охрана, осуществляющая безопасную деятельность объектов и сохранность их имущества;

• охрана физических лиц, обеспечивающая заказчику защиту жизни и здоровья;

• охрана и сопровождение грузов;

• охрана строительных площадок, стоянок и складских помещений;

• охрана офисов, жилых домов, коттеджных поселков;

• охрана ресторанов и клубов, гостиниц;

• охрана бизнес-центров, торговых центров и магазинов;

• охрана банков. Сотрудники компании «Skynet System», располагая 18-летним опытом работы в сфере охранного бизнеса, смогут дать полноценную консультацию, а также установить современное охранное оборудование.

Зачем нам это нужно?

Компания ведет свою деятельность на 4 континентах. Мы заинтересованы в долгосрочном взаимодействии и готовы предоставить вам интересное и взаимовыгодное сотрудничество. Многие инвесторы не могут правильно вложить свои финансовые средства. Нередко инвесторы упускают отличные идеи из-за нехватки времени на анализ потока информации и выбор правильной стратегии управления личными инвестициями. Инвестирование в наше охранное предприятие – это очень прибыльный вариант вложения финансовых средств. Ваши инвестиции помогут нам динамично развиваться, автоматизировать многие рутинные процессы. В результате наша компания получит весьма неплохую прибыль. Соответственно, прибыль получат и наши инвесторы.

Мы предлагаем Вам инвестировать свои денежные средства в развитие охранного агентства «Skynet System»! В современном мире проблемы безопасности играют огромную роль. При этом не имеет значения, идет ли речь о безопасности бизнеса или же о безопасности жизни и здоровья человека. Окружающая человека среда кроме благоприятных и положительных факторов также способна провоцировать появление разнообразных негативных моментов, влияющих на нашу жизнь. В результате ставится под угрозу безопасность бизнеса и человека. Поэтому руководителю предприятия, бизнесмену и просто физическому лицу полностью сосредоточиться на обыденных задачах вряд ли получится ввиду постоянного ощущения волнения и нервозности.Избавить от подобных неприятных ощущений помогают услуги охранных предприятий. Несмотря на переизбыток количества фирм, занимающихся этой деятельность, подобрать охранное предприятие среди многих других является нелегкой задачей. Юридические и физические лица проявляют желание сотрудничать с успешными компаниями, так как они несут материальную ответственность за вверенное им имущество и имеют огромный опыт работы.О нашей КомпанииВас приветствует компания Skynet System, созданная и работающая в Великобритании. Компания начала свою деятельность в феврале 1998 года, объединила множество аналогичных предприятий со всего мира и в настоящий момент является одним из наиболее крупных и профессиональных охранных организаций, имеющих филиалы в разных точках земного шара.Основные виды деятельности, которыми занимается охранное предприятие Skynet System:Сотрудники компании «Skynet System», располагая 18-летним опытом работы в сфере охранного бизнеса, смогут дать полноценную консультацию, а также установить современное охранное оборудование.Зачем нам это нужно?Компания ведет свою деятельность на 4 континентах. Мы заинтересованы в долгосрочном взаимодействии и готовы предоставить вам интересное и взаимовыгодное сотрудничество. Многие инвесторы не могут правильно вложить свои финансовые средства. Нередко инвесторы упускают отличные идеи из-за нехватки времени на анализ потока информации и выбор правильной стратегии управления личными инвестициями. Инвестирование в наше охранное предприятие – это очень прибыльный вариант вложения финансовых средств. Ваши инвестиции помогут нам динамично развиваться, автоматизировать многие рутинные процессы. В результате наша компания получит весьма неплохую прибыль. Соответственно, прибыль получат и наши инвесторы.Мы предлагаем Вам инвестировать свои денежные средства в развитие охранного агентства «Skynet System»!





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Цитата: КАКОЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ?

Мы предлагаем получение ежедневной прибыли в размере 2.5% в течение 60 дней.



Для вашего удобства представлены несколько платежных систем: Bitcoin, Perfect Money, Payeer, AdvCash.



Минимальная сумма инвестиций составляет $25.



КАК МНЕ ПОПОЛНИТЬ СЧЕТ И ОТКРЫТЬ ДЕПОЗИТ В СИСТЕМЕ СКАЙНЕТ?

Перейдите по ссылке , нажмите “Start“, выберите язык и впишите свой кошелек. Далее нажмите на вкладку “Мои финансы” и кнопку "Открыть депозит". Вам нужно выбрать удобный для вас способ пополнения, вписать желаемую сумму инвестиций и произвести перевод. Депозит будет оформлен Вами уже после подтверждения точной суммы перевода при пополнении баланса.



ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ПО РАБОЧИМ ИЛИ КАЛЕНДАРНЫМ ДНЯМ?

Проценты начисляются каждый календарный день в автоматическом режиме.



ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ НА БАЛАНС АККАУНТА ИЛИ СРАЗУ НА ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ?

Раз в сутки вы будете получать средства на кошелёк в платёжной системе. Средства начисляются автоматически.



КАКОВА МИНИМАЛЬНАЯ/МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ВЫВОДА СРЕДСТВ?

Для вывода финансовых средств нет ограничений, а минимальная сумма вывода всего 1$, для Bitcoin 5$. YouTube YouTube

Кратко Инвестиционные планы: 2.5% прибыли на 60 дней

Тело депозита включено в выплаты. Депозит после окончания срока не возвращается

2.5% прибыли на 60 дней Тело депозита включено в выплаты. Депозит после окончания срока не возвращается Платежные системы: Bitcoin / Perfect Money / Payeer / AdvCash

Bitcoin / Perfect Money / Payeer / AdvCash Язык: RU / EN / CN / KO / TR / VI / JA

RU / EN / CN / KO / TR / VI / JA Реферальные: 1 Линия - 7% / 2 Линия - 5% / 3 Линия - 2% / 4 Линия - 1%

1 Линия - 7% / 2 Линия - 5% / 3 Линия - 2% / 4 Линия - 1% Выплаты: Выплаты происходят каждый день в автоматическом режиме

Выплаты происходят каждый день в автоматическом режиме Скрипт: лицензионный h-script + телеграм бот

Онлайн поддержка 24/7

Телеграмм: @skynet_support

Емеал:



Будьте внимательны: На сайте присутствует музыка* уменьшите звук перед открытием..

Минимальная сумма для авто вывода 1$, а значит для ежедневного вывода депозит должен быть равен или больше 40$

Для участия в партнерской программе обязательно иметь активный депозит.





Посмотреть проект

Мой депозит

Transaction ID:

cfe535d4-8530-4d53-9403-b4f3c7a3f335

Кому:

belbutters@gmail.com

Снято:

-100.00 USD



Комиссия:

Без комиссии



Отправлено:

100.00 USD

Примечание:

Invoice #458, User230667214 Внутренняя транзакция SCI 15 Sep, 11:24Transaction ID:cfe535d4-8530-4d53-9403-b4f3c7a3f335Кому:Снято:-100.00 USDКомиссия:Без комиссииОтправлено:100.00 USDПримечание:Invoice #458, User230667214 Новый телеграмм ботСтарт проекта 10 августа 2017, 14:42 (взято с сайта)Телеграмм: @skynet_supportЕмеал: skynetsyste@gmail.com

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