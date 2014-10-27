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Skynet Systems - skynetsystems.ltd

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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#1
Топ Мастер
 
Имя: Юра
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Киев - Днепр
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 6,882
Благодарностей: 6,101
УГ: 2
КП: 1.072
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Skynet Systems - skynetsystems.ltd
Новый телеграмм бот
Старт проекта 10 августа 2017, 14:42 (взято с сайта)
Админ не я, и хата не моя..


Цитата:
ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОМПАНИЯ SKYNET SYSTEM?
Компания Skynet System, созданная и работающая в Великобритании, начала свою деятельность в феврале 1998 года, объединила множество аналогичных предприятий со всего мира и в настоящий момент является одним из наиболее крупных и профессиональных охранных организаций, имеющих филиалы в разных точках земного шара.
Цитата:
Чтобы все ваши инвестиции были анонимны, а об угрозе безопасности ваших средств не шло и речи, платформа работает на базе мессенджера Telegram!

Доходность платформы на время тестового периода составляет 2.5% на 60 дней, по окончанию всех тестов, маркетинг изменится в лучшую сторону.

Легенда
В современном мире проблемы безопасности играют огромную роль. При этом не имеет значения, идет ли речь о безопасности бизнеса или же о безопасности жизни и здоровья человека. Окружающая человека среда кроме благоприятных и положительных факторов также способна провоцировать появление разнообразных негативных моментов, влияющих на нашу жизнь. В результате ставится под угрозу безопасность бизнеса и человека. Поэтому руководителю предприятия, бизнесмену и просто физическому лицу полностью сосредоточиться на обыденных задачах вряд ли получится ввиду постоянного ощущения волнения и нервозности.
Избавить от подобных неприятных ощущений помогают услуги охранных предприятий. Несмотря на переизбыток количества фирм, занимающихся этой деятельность, подобрать охранное предприятие среди многих других является нелегкой задачей. Юридические и физические лица проявляют желание сотрудничать с успешными компаниями, так как они несут материальную ответственность за вверенное им имущество и имеют огромный опыт работы.
О нашей Компании
Вас приветствует компания Skynet System, созданная и работающая в Великобритании. Компания начала свою деятельность в феврале 1998 года, объединила множество аналогичных предприятий со всего мира и в настоящий момент является одним из наиболее крупных и профессиональных охранных организаций, имеющих филиалы в разных точках земного шара.
Основные виды деятельности, которыми занимается охранное предприятие Skynet System:
• пультовая охрана объекта, обеспечивающая защиту объектов недвижимости от нападения и проникновений;
• установка и обслуживание систем видеонаблюдения, направленные на обеспечение безопасности имущества;
• установка электронной охранной сигнализации;
• физическая охрана, осуществляющая безопасную деятельность объектов и сохранность их имущества;
• охрана физических лиц, обеспечивающая заказчику защиту жизни и здоровья;
• охрана и сопровождение грузов;
• охрана строительных площадок, стоянок и складских помещений;
• охрана офисов, жилых домов, коттеджных поселков;
• охрана ресторанов и клубов, гостиниц;
• охрана бизнес-центров, торговых центров и магазинов;
• охрана банков.
Сотрудники компании «Skynet System», располагая 18-летним опытом работы в сфере охранного бизнеса, смогут дать полноценную консультацию, а также установить современное охранное оборудование.
Зачем нам это нужно?
Компания ведет свою деятельность на 4 континентах. Мы заинтересованы в долгосрочном взаимодействии и готовы предоставить вам интересное и взаимовыгодное сотрудничество. Многие инвесторы не могут правильно вложить свои финансовые средства. Нередко инвесторы упускают отличные идеи из-за нехватки времени на анализ потока информации и выбор правильной стратегии управления личными инвестициями. Инвестирование в наше охранное предприятие – это очень прибыльный вариант вложения финансовых средств. Ваши инвестиции помогут нам динамично развиваться, автоматизировать многие рутинные процессы. В результате наша компания получит весьма неплохую прибыль. Соответственно, прибыль получат и наши инвесторы.
Мы предлагаем Вам инвестировать свои денежные средства в развитие охранного агентства «Skynet System»!




Цитата:
КАКОЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ?
Мы предлагаем получение ежедневной прибыли в размере 2.5% в течение 60 дней.

Для вашего удобства представлены несколько платежных систем: Bitcoin, Perfect Money, Payeer, AdvCash.

Минимальная сумма инвестиций составляет $25.

КАК МНЕ ПОПОЛНИТЬ СЧЕТ И ОТКРЫТЬ ДЕПОЗИТ В СИСТЕМЕ СКАЙНЕТ?
Перейдите по ссылке , нажмите “Start“, выберите язык и впишите свой кошелек. Далее нажмите на вкладку “Мои финансы” и кнопку "Открыть депозит". Вам нужно выбрать удобный для вас способ пополнения, вписать желаемую сумму инвестиций и произвести перевод. Депозит будет оформлен Вами уже после подтверждения точной суммы перевода при пополнении баланса.

ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ ПО РАБОЧИМ ИЛИ КАЛЕНДАРНЫМ ДНЯМ?
Проценты начисляются каждый календарный день в автоматическом режиме.

ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ НА БАЛАНС АККАУНТА ИЛИ СРАЗУ НА ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ?
Раз в сутки вы будете получать средства на кошелёк в платёжной системе. Средства начисляются автоматически.

КАКОВА МИНИМАЛЬНАЯ/МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ВЫВОДА СРЕДСТВ?
Для вывода финансовых средств нет ограничений, а минимальная сумма вывода всего 1$, для Bitcoin 5$.

Кратко
  • Инвестиционные планы: 2.5% прибыли на 60 дней
    Тело депозита включено в выплаты. Депозит после окончания срока не возвращается
  • Платежные системы: Bitcoin / Perfect Money / Payeer / AdvCash
  • Язык: RU / EN / CN / KO / TR / VI / JA
  • Реферальные: 1 Линия - 7% / 2 Линия - 5% / 3 Линия - 2% / 4 Линия - 1%
  • Выплаты: Выплаты происходят каждый день в автоматическом режиме
  • Скрипт: лицензионный h-script + телеграм бот

Онлайн поддержка 24/7
Телеграмм: @skynet_support
Емеал: skynetsyste@gmail.com

Будьте внимательны:
  • На сайте присутствует музыка* уменьшите звук перед открытием..
  • Минимальная сумма для авто вывода 1$, а значит для ежедневного вывода депозит должен быть равен или больше 40$
  • Для участия в партнерской программе обязательно иметь активный депозит.


Мой депозит
Внутренняя транзакция SCI 15 Sep, 11:24
Transaction ID:
cfe535d4-8530-4d53-9403-b4f3c7a3f335
Кому:
belbutters@gmail.com
Снято:
-100.00 USD

Комиссия:
Без комиссии

Отправлено:
100.00 USD
Примечание:
Invoice #458, User230667214
__________________
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Последний раз редактировалось Юрий Юров; Сегодня в 13:46.
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