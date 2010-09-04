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Собственник АЗС ОККО намерен построить курорт, конкурирующий с Буковелью

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Собственник АЗС ОККО намерен построить курорт, конкурирующий с Буковелью



Бизнесмен Виталий Антонов, владеющий сетью АЗС ОККО, планирует построить в поселке Славское Львовской области круглогодичный курорт, который по масштабам (территории и протяженности лыжных трасс) не будет уступать Буковели, которая контролируется Игорем Коломойским. Инвестиции в реализацию данного проекта могут составить примерно 500 млн. евро.

Известно, что с этого года компания "ОККО-Ритейл", входящая в "Галнафтогаз", изменила регистрацию юрлица из Львова на Славское и теперь платит налоги в бюджет поселка.

Депутат Сколевской райсовета Михаил Лучинец подтверждает, что компания платит в бюджет Сколевского района около 3,2 млн. грн. ежемесячно. Михаил Лучинец также рассказал, что инвестор планирует строительство инфраструктуры и комплекса для отдыха, создание летне-зимнего курорта.

В холдинге OKKO Group тоже не отрицают, что сейчас рассматривают возможность инвестирования в туристическую инфраструктуру Славского. В пресс-службе компании сказали, что уже имеется мастер-план от австрийской компании-проектанта. На данный момент проект находится лишь на этапе feasibility study. При этом ни параметров, ни объем инвестиций не разглашается. Все будет зависеть от того, какой из вариантов развития будет избран.

Пресс-служба ОККО сообщает также, что компания не намерена сама обеспечивать всю сумму инвестиций, а рассчитывает на приход в этот проект соинвесторов. Предполагается, что срок его реализации составит три года с начала строительства.

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