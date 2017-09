monhyip Премиум



StarGate LTD - stargate-ltd.com Старт проекта 14 сентября 2017 года







О проекте:

Цитата: На данный момент наиболее развитым регионом является валютный рынок. Каждый день в этой области вращаются миллионы долларов, кстати, доллар растет с каждым днем. И все это говорит нам, что если правильно инвестировать в валютный рынок, вы можете быстро получить чистую прибыль.

Наша компания внимательно следит за тенденциями на рынке. Каждый день мы контролируем весь финансовый сектор. И теперь, вводя людей, чтобы получать доход с нами. Инвестиции - это будущее для всех нас.

Воодушевленный тем, что мы вкладываем деньги на рынок, которые вполне устойчивы к глобальному кризису, которые гарантируют прибыль для каждого инвестора.

Наши сотрудники в ходе своей работы определили наиболее прибыльную область для инвестиций - валютный рынок. И мы сразу же дадим возможность заработать. К персоналу нашей компании относятся только профессионалы, они имеют многолетний опыт, это лучшие люди, которые понимают валютный рынок, и они работают над их оценкой. Инвестиционные планы:

Цитата: "Brave"

1% daily Deposit

Deposit amount 1.00 - 100000.00 $

The Deposit is included in payments



"Indestructible"

1.5% daily Deposit

Deposit amount 10.00 - 100.00 $

The Deposit is included in payments



"Rapid"

2% daily Deposit

Deposit amount 100.00 - 1000.00 $

The Deposit is included in payments



"Huge"

2.5% daily Deposit

Deposit amount 1000.00 - 2000.00 $

The Deposit is included in payments



"Dreadnought"

3% daily Deposit

Deposit amount 2000.00 - 5000.00 $

The Deposit is included in payments



"Titan"

4% daily Deposit

Deposit amount 5000.00 - 20000.00 $

The Deposit is included in payments Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, AdvCash, BitCoin, YandexMoney, QIWI, CreditCard

Реферальная программа: 10% - 2% - 1% - 1% - 1%



О сервере:

IP Address 151.80.108.76 is hosted on a dedicated server

IP Location France - Grand-est - Strasbourg - Ovh Sas

ASN France AS16276 OVH, FR (registered Feb 15, 2001)

Name Server: arya.ns.cloudflare.com

Name Server: lou.ns.cloudflare.com



SSL:

Organization: STARGATE INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED Org. Unit: Finance

Location: London, London, GB

Valid from July 31, 2017 to August 1, 2018

Serial Number: a3ec76c9817fc48967b6530aac627fe5

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA



ПОСМОТРЕТЬ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ



Наш вклад:

Дата операции: 14 Сен 2017 19:14

ID операции: 400631568

Тип операции: перевод

Магазин: stargate-ltd.com

Статус: выполнен

Сумма списания: 201.92 $

