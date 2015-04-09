Alcest Топ Мастер

Имя: Станислав Пол: Мужской Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 15,694 Благодарностей: 1,647 Записей в блоге: 5 УГ: 39 КП: 0.118 подарки

Во время борьбы других криптовалют, капитализация Monero выросла на 6%

С учетом того, что все криптовалюты сейчас борются, довольно интересно посмотреть на то, когда Монеро увидит зеленый свет.



Это единственная крупная криптовалюта с устоявшейся репутацией в плане конфиденциальности. IOTA также может увидеть свет, но увы, эта валюта находится на грани выбывания из ТОП-10. На данный момент Монеро находится на слуху у всех трейдеров, так как стоимость монеты упала на 7.91%, а рыночная капитализация увеличилась на 6% (на момент написания новости).



Как и следовало ожидать, все криптовалюты на данный момент борются. Противоречивые сообщения, поступающие из Китая, свидетельствуют о том, что на рынках существует очень много опасений, которые в конечном счете ведет только к одному, к падению цены. Цена Биткоина падает уже второй день, который, как правило, ведет за собой все остальные криптовалюты. Но Монеро идет на сопротивление этой тенденции, этому подтверждение данные из coinmarketcap.



Хотя некоторые люди заверяют, что Монеро - это Биткоин, все еще предстоит увидеть, так ли это. Говоря более конкретно, Биткоин быстро превратился в лидирующую криптовалюту в мире, несмотря на некоторые недостатки, в частности отсутствие конфиденциальности и анонимности. Монеро, с другой стороны, обеспечивает конфиденциальность и анонимность в полном смысле этих слов. Очевидно, что это единственная криптовалюта, которая в настоящее время не подпадает под действие блокчейн-аналитики.



Независимо от того, как люди относятся к Монеро и к его потенциалу, никто сейчас не отрицает, что цена тревожно падает. Это не имеет никакого отношения к рекламе или спекуляции, а скорее является прямым результатом разработчиков, внедряющие ряд существенных изменений, предложенных сообществом.



Кроме того, на горизонте есть пару изменений. Поддержка мобильного кошелька, безусловно, один огромный шаг для продажи Xmr. Аппаратный кошелек Ledger по-видимому также работает над интеграцией Монеро, что в конечном счете обеспечит аппаратную поддержку для этой конфиденциальной и анонимной криптовалюты. Все эти новости пойдут только на пользу Монеро.



Как представляется, нынешний рост цен обусловлен высокими торговыми объемами на криптовалютных биржах. Как хорошо известно большинству людей, Монеро никогда не имеет большого объема торговых операций, криптовалюта, так сказать, работает сама по себе. За последние 24 часов, мы уже видели более $ 136 млн торгов, что является довольно хорошим результатом для Монеро. Bithumb является лидером по количество торговых операций, след за ним идет Poloniex и Bittrex. С тех пор как Monero был добавлен в Bithumb, объем торгов значительно увеличился.



Пока еще не понятно, как все будет развиваться у Монеро. Прямо сейчас, одна монета XMR продается по цене $98.99, а капитализация составляет $1,492,090,467, в текущих рыночных условиях, это 6-процентный рост.



Перевод специально для MMGP.RU



С учетом того, что все криптовалюты сейчас борются, довольно интересно посмотреть на то, когда Монеро увидит зеленый свет.Это единственная крупная криптовалюта с устоявшейся репутацией в плане конфиденциальности. IOTA также может увидеть свет, но увы, эта валюта находится на грани выбывания из ТОП-10. На данный момент Монеро находится на слуху у всех трейдеров, так как стоимость монеты упала на 7.91%, а рыночная капитализация увеличилась на 6% (на момент написания новости).Как и следовало ожидать, все криптовалюты на данный момент борются. Противоречивые сообщения, поступающие из Китая, свидетельствуют о том, что на рынках существует очень много опасений, которые в конечном счете ведет только к одному, к падению цены. Цена Биткоина падает уже второй день, который, как правило, ведет за собой все остальные криптовалюты. Но Монеро идет на сопротивление этой тенденции, этому подтверждение данные из coinmarketcap.Хотя некоторые люди заверяют, что Монеро - это Биткоин, все еще предстоит увидеть, так ли это. Говоря более конкретно, Биткоин быстро превратился в лидирующую криптовалюту в мире, несмотря на некоторые недостатки, в частности отсутствие конфиденциальности и анонимности. Монеро, с другой стороны, обеспечивает конфиденциальность и анонимность в полном смысле этих слов. Очевидно, что это единственная криптовалюта, которая в настоящее время не подпадает под действие блокчейн-аналитики.Независимо от того, как люди относятся к Монеро и к его потенциалу, никто сейчас не отрицает, что цена тревожно падает. Это не имеет никакого отношения к рекламе или спекуляции, а скорее является прямым результатом разработчиков, внедряющие ряд существенных изменений, предложенных сообществом.Кроме того, на горизонте есть пару изменений. Поддержка мобильного кошелька, безусловно, один огромный шаг для продажи Xmr. Аппаратный кошелек Ledger по-видимому также работает над интеграцией Монеро, что в конечном счете обеспечит аппаратную поддержку для этой конфиденциальной и анонимной криптовалюты. Все эти новости пойдут только на пользу Монеро.Как представляется, нынешний рост цен обусловлен высокими торговыми объемами на криптовалютных биржах. Как хорошо известно большинству людей, Монеро никогда не имеет большого объема торговых операций, криптовалюта, так сказать, работает сама по себе. За последние 24 часов, мы уже видели более $ 136 млн торгов, что является довольно хорошим результатом для Монеро. Bithumb является лидером по количество торговых операций, след за ним идет Poloniex и Bittrex. С тех пор как Monero был добавлен в Bithumb, объем торгов значительно увеличился.Пока еще не понятно, как все будет развиваться у Монеро. Прямо сейчас, одна монета XMR продается по цене $98.99, а капитализация составляет $1,492,090,467, в текущих рыночных условиях, это 6-процентный рост.

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