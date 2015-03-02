Банк Филадельфии изучает влияние Blockchain на финансовую стабильность

В сентябре 2017 года Федеральный резервный банк Филадельфии (ФРБФ) организует мероприятие, в ходе которого, будет изучены вопросы о влиянии Blockchain на финансовую стабильность.
Филиал ЦБ Соединенных Штатов организует конференцию под названием Журнал экономики и бизнеса, которая пройдет 28-29.09.2017 года. Сегмент, посвященный Blockchain и криптовалюте, запланировал конференцию на 2-ю половину 28 августа, стартуя с сессии на тему Биткоин, Blockchain и криптовалюты.
Вопрос о влиянии технологии на финансовую стабильность были ранее поднят другими ЦБ, включая руководителей Financial Stability Board, который подсчитывает численность директоров ЦБ и численность их членов.
ФРБФ прокомментировал: Blockchain, который изначально применялся для проведения биткоин-сделок, также может создать сбои на финансовом поле. Помимо этого, такие страны как Швеция, Корея и Китай уже исследовали свои криптовалюты. Остался открыт только один вопрос: будет ли этот сектор расти в будущем и какое будет влияние на валютную политику и финансовую стабильность.
Данное конференция включает в себя доклады по 4 исследовательским документам, который включает такие темы для обсуждения, как «цена Биткоина» и «Blockchain нарушения и смарт-контракты Эфириума».
Перевод специально для MMGP.RU