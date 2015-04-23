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РФ: банковский сервис "Точка" предложил бесплатное оформление ИП для блогеров

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РФ: банковский сервис "Точка" предложил бесплатное оформление ИП для блогеров


Банковский сервис для предпринимателей «Точка» совместно с платформой для продажи рекламы в блогах GetBlogger с 18 сентября запускает услугу бесплатной регистрации ИП или ООО для блогеров, а также предлагает льготное банковское обслуживание. Об этом Rusbase рассказали представители компаний.

Сервис готов бесплатно оформить для блогеров платформы GetBlogger пакет документов в Федеральную налоговую службу для регистрации ИП или ООО. Кроме этого, банк может взять на себя подготовку и сдачу отчетности для ИП по упрощенной системе налогообложения (6%), здесь блогеры платформы получат скидку в 20% — 2800 рублей в год вместо 3500 рублей.

Помимо этого, «Точка» предлагает блогерам платформы льготное банковское обслуживание по двум тарифам — «Лоускост» и «Эконом». Так, ежемесячное обслуживание для блогеров будет стоить на 20% меньше обычной цены — 760 вместо 950 рублей (по тарифу «Лоукост»).

Представители компаний полагают, что после оформления ИП или ООО и счета рекламодателям будет легче договариваться с блогерами по размещению рекламы. По словам основателя GetBlogger Анны Шкириной, предложение от «Точки» станет первым подобным инструментом для блогеров, которое позволит им легализовать свой растущий бизнес. Директор по развитию продаж «Точки» Геннадий Козлов в свою очередь надеется, что совместный проект позволит привлечь уже до конца года 5 тысяч новых клиентов.


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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:43
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