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Samsung и LG инвестируют $30 млн. в Cynora для создания эффективных OLED-дисплеев

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Samsung и LG инвестируют $30 млн. в Cynora для создания эффективных OLED-дисплеев

Samsung с помощью своего инвестиционного подразделения Samsung Ventures и LG с помощью подразделения LG Display инвестировали 25 миллионов евро (30 миллионов долларов) в немецкую OLED-компанию Cynora.

Благодаря тому, что OLED становится доминирующей технологией в дисплеях на мобильных устройствах и телевизорах, компании теперь работают над созданием нового класса OLED-материалов, которые дадут большую продолжительность работы и эффективность.

Основанная в 2008 году в Брухзале, Германия, Cynora позиционирует себя как лидер в технологии TADF (термически активированная запаздывающая флуоресценция) и в настоящее время фокусируется на создании нового вида органического высокоэффективного синего OLED-материала. Другие компании, работающие в этой области, включают в себя японскую компанию Kyulux, которая начала свою деятельность в 2015 году и которая также получила инвестиции от Samsung и LG.

Цель Cynora заключается в коммерциализации своего продукта в сотрудничестве с крупными производителями OLED-дисплеев. Samsung, как сообщается, является единственным поставщиком OLED-дисплеев для недавно анонсированных смартфонов iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

Если такие компании как Cynora и Kyulux смогут адаптировать свои материалы для новых OLED-дисплеев, это поможет снизить энергопотребление, а также позволит создавать экраны с более высоким разрешением.

Cynora планирует коммерциализировать свой первый "синий" продукт к концу этого года и планирует к 2019 году разработать материалы для зеленого и красного на OLED-дисплеях.

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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