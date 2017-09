Denver10 Топ Мастер

☛ Главная новость: Ни одна из китайских биткойн бирж властями закрыта не будет







За прошедшую неделю неточные новости о предполагаемом запрете на китайские биткойн биржи из основных средств массовой информации в Китае и США, включая такие как Caixin, WSJ и Bloomberg, потрясли рынок биткойнов.



Почти сразу после выхода отчета Caixin, цена биткойна выдержала незначительную коррекцию, упав примерно до 4100 долларов за BTC. Несмотря на все признаки восстановления, последующие отчеты WSJ, Bloomberg и других западных новостных изданий привели к тому, что цена биткойна снизилась до $3790.



В то время как некоторые аналитики предполагают, что необоснованная критика со стороны генерального директора JPMorgan Джейми Димона привела к незначительной коррекции биткойнов. В итоге крипто-аналитики, в том числе и генеральный директор Blockstream Адам Бэк, заявили, что приписывание снижения цены биткойнов к заявлению Димона не имеет смысла, главным образом потому, что Димон не имеет никаких серьезных рычагов влияние на рынок биткойнов и просто продолжает критиковать биткойн с 2014 года, хотя его мало кто слушает.





ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ С КИТАЙСКИМИ БИРЖАМИ?



13 сентября в заявлении Национальной финансовой интернет-ассоциации Китая (NIFA), переведенном Bitcoin.com, говорится, что китайские криптовалютные биржи не имеют законных полномочий для работы в настоящий момент и что криптобиржи получили много предупреждений в прошлом.



Однако NIFA, Народный банк Китая (PBoC) и местные финансовые регуляторы не будут запрещать криптобиржи. В ближайшем будущем регулирующие органы намерены выпустить программу лицензирования для обеспечения китайских криптобирж правильно регулируемой экосистемой. Следовательно, в следующие недели китайские криптобиржи, скорее всего, столкнутся с более строгими правилами и политикой, но не будут запрещены или приостановлены.



С точки зрения регулирования, слухи о запрете на криптобиржи в Китае могут положительно повлиять на китайские криптобиржи, двигаясь вперед, поскольку правительство Китая подготовит ряд нормативных мер, которые предоставят местным торговым площадкам правовой статус и полномочия действовать в пределах страны.



Согласно Bitcoin.com, многие региональные новостные СМИ также заявили, что запрет будет применяться только к мошенническим проектам и биржам, которые не соответствуют промышленным стандартам и нормам. Ведущие биржи, такие как Huobi, OKCOin и BTCC, являющиеся крупнейшими биткойн-биржами в Китае, скорее всего, будут иметь право подать заявку на лицензию, когда правительство Китая официально представит свой новый набор правил для рынка криптовалют и криптобирж.



NIFA, PBoC, местные финансовые регуляторы и региональные новостные СМИ сделали уточнение, что биткойн не является незаконным и что правительство планирует предоставить лицензионную программу для криптобирж в предстоящие несколько месяцев. Несколько криптобирж, которые не имеют права на лицензирование из-за плохой системы борьбы с отмыванием денег (AML) и Know Your Customer (KYC), а также несоблюдение существующих правил могут быть временно приостановлены.



Однако на данный момент китайские финансовые регуляторы сосредоточены на предоставлении более строгих правил и программ лицензирования криптобирж, а не на общенациональном запрете на биткойн биржи.











Перевод специально для форума MMGP.



