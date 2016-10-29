Biterest Интересующийся

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 07.09.2017 Сообщений: 6 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Biterest - P2P биржа для кредитования под залог биткоина



На этой неделе мы запустили наш сервис над которым плодотворно работали долгое время. Мы знаем, что это уникальный продукт, у него нет аналогов. Поэтому мы сейчас тестируем его в бета-режиме и ждем от вас комментариев, отзывов и предложений!



Biterest – P2P биржа для кредитования реальными деньгами под залог биткоина. Это необходимый продукт в условиях роста криптовалют. С помощью Biterest вы получаете деньги под залог биткоинов, а не безвозмездно их продаете, чем лишаете себя дохода от последующего роста криптовалюты.

Мы запустили полностью функциональный сервис, но ближайшее время максимальный размер заявки на кредит эквивалентен $500.



Кому будет полезный Biterest?

Тому, кто владеет биткоинами, осознает их ценность и не собирается их безвозмездно сейчас продавать. Тот, кто рассматривает биткоин как инвестиционный актив, который в будущем принесет еще больший доход.

Для вас мы создали удобный и безопасный сервис, чтобы: Не продавать безвозвратно биткоины, чтоб лишить себя дохода в будущем. Напоминаем, что курс вырос за год в 7 раз!

Получить реальные деньги в кредит под залог своих биткоинов на biterest.com. Тем более, что желаемую ставку определяете вы.

Пошаговый процесс:

1. Разместить заявку на кредит, указать параметры кредита - сумма, ставка, срок и способ получения денег.

Для регистрации нужен только e-mail. Способ получения денег – перевод на карту, банковский перевод, WebMoney, Qiwi, PayPal +еще. Минимальный срок кредитования – 1 день (14 дней через банковский перевод)

2. Система рассчитывает залог и переводит его на транзитный Bitcoin-адрес

Биржа автоматически рассчитает необходимую сумму для обеспечения залогом с учетом 30% дисконта от его текущей рыночной стоимости.

3. Кредитная заявка появляется на бирже и ее видят кредиторы

Заявки на бирже появится через несколько минут после размещения.

4. Кредитор одобряет вашу заявку и отправляет вам деньги по указанным вами реквизитам

Скорость принятия вашей заявки зависит только от привлекательности ее условий для Кредитора. На данный момент заявки удовлетворяются за несколько часов максимум. При размещении заявки обращайте внимание на параметры других текущих заявок и заявок из архива.

Если кредитная заявка не была принята Кредитором, вы может запросить возврат залога в любой момент. В случае если Кредитор принял заявку и не подтвердил перевод денег, кредитная заявка отменяется и биржа возвращает Вам залог.

5. В течение срока кредита вам следует вернуть деньги. Если курс биткоина снизился, кредит можете не возвращать

Если курс биткойна не вырос или он упал, вы можете отказаться от возврата кредита. В этом случае залог передается Кредитору, а ваши обязательства по кредиту считаются погашенными.



До момента возврата кредита никто, включая Biterest, не воспользуется вашими биткоинами - они заморожены и надежно хранятся на multisig-кошельке с количеством ключей 2/3 (для подписи транзакции необходимо 2 ключа из 3х).

Ключи распределены между Заемщиком, Кредитором и Сервисом - это гарантирует соблюдение интересов обеих сторон. Мы создаем качественный и цивилизованный сервис и для кредиторов, и для заемщиков. Мы защищаем интересы обеих сторон по сделке. При этом основной гарантией является математика и протокол биткоина, а не имидж, добропорядочность или репутация одной из сторон.



Мы благодарны заранее за любые комментарии - это поможет нам стать лучше. И не продавайте биткойны! Возьмите деньги под залог биткоина на Biterest.com Всем добрый день!На этой неделе мы запустили наш сервис над которым плодотворно работали долгое время. Мы знаем, что это уникальный продукт, у него нет аналогов. Поэтому мы сейчас тестируем его в бета-режиме и ждем от вас комментариев, отзывов и предложений!Это необходимый продукт в условиях роста криптовалют. С помощью Biterest вы получаете деньги под залог биткоинов, а не безвозмездно их продаете, чем лишаете себя дохода от последующего роста криптовалюты.Мы запустили полностью функциональный сервис, но ближайшее время максимальный размер заявки на кредит эквивалентен $500.Тому, кто владеет биткоинами, осознает их ценность и не собирается их безвозмездно сейчас продавать. Тот, кто рассматривает биткоин как инвестиционный актив, который в будущем принесет еще больший доход.Для вас мы создали удобный и безопасный сервис, чтобы:Для регистрации нужен только e-mail. Способ получения денег – перевод на карту, банковский перевод, WebMoney, Qiwi, PayPal +еще. Минимальный срок кредитования – 1 день (14 дней через банковский перевод)Биржа автоматически рассчитает необходимую сумму для обеспечения залогом с учетом 30% дисконта от его текущей рыночной стоимости.Заявки на бирже появится через несколько минут после размещения.Скорость принятия вашей заявки зависит только от привлекательности ее условий для Кредитора. На данный момент заявки удовлетворяются за несколько часов максимум. При размещении заявки обращайте внимание на параметры других текущих заявок и заявок из архива.Если кредитная заявка не была принята Кредитором, вы может запросить возврат залога в любой момент. В случае если Кредитор принял заявку и не подтвердил перевод денег, кредитная заявка отменяется и биржа возвращает Вам залог.Если курс биткойна не вырос или он упал, вы можете отказаться от возврата кредита. В этом случае залог передается Кредитору, а ваши обязательства по кредиту считаются погашенными.- они заморожены и надежно хранятся на multisig-кошельке с количеством ключей 2/3 (для подписи транзакции необходимо 2 ключа из 3х).Ключи распределены между Заемщиком, Кредитором и Сервисом - это гарантирует соблюдение интересов обеих сторон. Мы создаем качественный и цивилизованный сервис и для кредиторов, и для заемщиков. Мы защищаем интересы обеих сторон по сделке. При этом основной гарантией является математика и протокол биткоина, а не имидж, добропорядочность или репутация одной из сторон. Миниатюры

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