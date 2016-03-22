Coinify - coinify.pro

Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт 12/09/2017
Описание: (через переводчик)
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН БИТОВОЙ ГОРНО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ. МЫ - ПРАВОВАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ, НАХОДЯЩАЯСЯ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ.
Инвестиционные планы:
0.15%
каждый час, 3.6% в сутки/ срок вклада бессрочный/ начисления % каждый час.
Возврат депозита доступен в любое время (через 24 часа с момента депозита) с комиссией 5%.
Платежные системы:
Bitcoin.
Минимальный депозит:
BTC 0.001
Минимальная выплата:
BTC 0.0001
Комиссия:
нет.
Выплаты:
инстант.
Реферальная система:
5% от суммы инвестиции реферала.
Рефбек:
5% на блоге.
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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Мой вклад: 0.015 BTC - be7cb75af7833590d58e99ec0a480a207f58c17f3fd73a19c1 47b4047e0b03da
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Я не несу ответственности за ваши решения!