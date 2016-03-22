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Старый Сегодня, 13:02
#1
ФЛАГМАН В МИРЕ HYIP
Премиум
 
Аватар HotInvest-io
 
Имя: HotInvest
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 966
Благодарностей: 66
УГ: 9
КП: 0.000
Coinify - coinify.pro
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт 12/09/2017

Описание: (через переводчик)
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН БИТОВОЙ ГОРНО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ. МЫ - ПРАВОВАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ, НАХОДЯЩАЯСЯ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ.

Инвестиционные планы:
0.15% каждый час, 3.6% в сутки/ срок вклада бессрочный/ начисления % каждый час.
Возврат депозита доступен в любое время (через 24 часа с момента депозита) с комиссией 5%.

Платежные системы: Bitcoin.
Минимальный депозит: BTC 0.001
Минимальная выплата: BTC 0.0001
Комиссия: нет.
Выплаты: инстант.
Реферальная система: 5% от суммы инвестиции реферала.
Рефбек: 5% на блоге.

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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Мой вклад: 0.015 BTC - be7cb75af7833590d58e99ec0a480a207f58c17f3fd73a19c1 47b4047e0b03da
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Лучшим портфелям выплатили 115$ за минуту. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

HotInvest-io на форуме  
Старый Сегодня, 13:29
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 4,198
Благодарностей: 2,278
УГ: 1
КП: 0.136
подарки
Все красиво, но вот этот момент Минимальная выплата: BTC 0.0001 всё убил! Админко явно новичёк и пришел за вашими битками!
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Aren вне форума  
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