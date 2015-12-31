LigaTraders LTD - ligatraders.com

Liga Traders LTD надежная и активно развивающаяся компания, торгующая на фондовых рынках основными финансовыми инструментами, такими как: акции крупных компаний, индексы, фьючерсы, опционы, и мировые валютные пары. Наша команда была организована посредством слияния опытных трейдеров, экономистов и аналитиков. Целью нашей компании является выход на более крупные рынки, получение дополнительной экономической выгоды и повышение своей конкурентоспособности
+ Информация о компании
Цитата:
+ Company name: LIGA TRADERS LTD
+ Address: 324 Witton Road, Birmingham, United Kingdom, B6 6PA
+ Company number 10667997
+ Email: support@ligatraders.com
+ Планы:
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1% - 1.3% DAILY FOR 15 - 30 DAYS / 3.66% - 3.88% DAILY FOR 45 - 60 DAYS