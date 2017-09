myhyipsnet Профессионал

LigaTraders LTD - ligatraders.com Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.



Старт 14/09/2017



языки: EN RU



Новый проект: Liga Traders LTD

Описание программы

Liga Traders LTD надежная и активно развивающаяся компания, торгующая на фондовых рынках основными финансовыми инструментами, такими как: акции крупных компаний, индексы, фьючерсы, опционы, и мировые валютные пары. Наша команда была организована посредством слияния опытных трейдеров, экономистов и аналитиков. Целью нашей компании является выход на более крупные рынки, получение дополнительной экономической выгоды и повышение своей конкурентоспособности



+ Информация о компании

Цитата: + Company name: LIGA TRADERS LTD

+ Address: 324 Witton Road, Birmingham, United Kingdom, B6 6PA

+ Company number 10667997

+ Email: support@ligatraders.com + Планы:

Цитата: 1% - 1.3% DAILY FOR 15 - 30 DAYS / 3.66% - 3.88% DAILY FOR 45 - 60 DAYS



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $10-$8888

* Реф. программа: 5%/2%

* DDoS защита: DDOS-GUARD

* Скрипт: H-Script - Licensed

* SSL: GREENBAR - GeoTrust EV SSL CA - G4 =

* Выплаты: Instant







+ Whois

Цитата: Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET



IP Location: - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-03-12 - Expires on 2018-03-12 - Updated on 2017-05-26

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 500 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U12658052. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 5, MYHYIPSNET.. Date: 07:39 14.09.17. Batch: 188157057.



>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

