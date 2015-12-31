Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,440 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

LigaTraders LTD - ligatraders.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:34
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 5,728
Благодарностей: 431
УГ: 25
КП: 0.001
подарки
LigaTraders LTD - ligatraders.com
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт 14/09/2017

языки: EN RU

Новый проект: Liga Traders LTD

Я не админ!


Описание программы
Цитата:

Liga Traders LTD надежная и активно развивающаяся компания, торгующая на фондовых рынках основными финансовыми инструментами, такими как: акции крупных компаний, индексы, фьючерсы, опционы, и мировые валютные пары. Наша команда была организована посредством слияния опытных трейдеров, экономистов и аналитиков. Целью нашей компании является выход на более крупные рынки, получение дополнительной экономической выгоды и повышение своей конкурентоспособности

+ Информация о компании
Цитата:
+ Company name: LIGA TRADERS LTD
+ Address: 324 Witton Road, Birmingham, United Kingdom, B6 6PA
+ Company number 10667997
+ Email: support@ligatraders.com
+ Планы:
Цитата:
1% - 1.3% DAILY FOR 15 - 30 DAYS / 3.66% - 3.88% DAILY FOR 45 - 60 DAYS


Цитата:
* Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.
* Минимальный депозит: $10-$8888
* Реф. программа: 5%/2%
* DDoS защита: DDOS-GUARD
* Скрипт: H-Script - Licensed
* SSL: GREENBAR - GeoTrust EV SSL CA - G4 =
* Выплаты: Instant




+ Whois
Цитата:
Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET

IP Location: - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador

Registrar: NAMECHEAP, INC.
Domain: Created on 2017-03-12 - Expires on 2018-03-12 - Updated on 2017-05-26

+ Мой вклад:
Цитата:
The amount of 500 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U12658052. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 5, MYHYIPSNET.. Date: 07:39 14.09.17. Batch: 188157057.


>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

MYHYIPS.NET - High Quality Monitor
myhyipsnet на форуме  
Старый Сегодня, 11:02
#2
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 1,773
Благодарностей: 464
УГ: 2466
КП: 0.056
Re: LigaTraders LTD - ligatraders.com
Самый выгодный план - large. 2% в день чистой прибыли.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

WORLD OF HYIPS - честные обзоры, актуальные рейтинги, чат со свободой слова.
Долгоиграющий проект от надёжного админа
ВНИМАНИЕ: страхование Chain Group - условия страхования улучшены: 50% депозита без учета прибыли!
WOH на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
Корея готова инвестировать в развитие 4G и 5G сетей в Украине
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Адрон
Почему табачные компании не рады росту продаж в 2016 году
От Адрон в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Претензия к Accentforex от SWB. Не обоснована
От SWB в разделе «Архив: Претензии к компаниям»
Аватар Monetary Revolution
Чего вы боитесь больше всего на свете?
От Monetary Revolution в разделе «Курилка»
Аватар EmiLieN
lucky-finance.com - lucky-finance
От EmiLieN в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар polaks
hot-sun - hot-sun.net
От polaks в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
422,440
Тем
488,871
Сообщений
12,169,324

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram