Steem Coins - steemcoins.net Я не админ и с админом не знаком.



Steemcoins.net



https://steemcoins.net/images/banner_728.gif



Старт проекта - 13.09.2017 Легенда:

Цитата: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В Steem Coins

Если вы ищете надежные и выгодные инвестиционные возможности, Steem Coins - лучший выбор, который вы можете сделать в финансовой сфере доверительного управления. Компания является надежным партнером для инвесторов, которые хотят инвестировать свои средства на рынок Forex, что принесет огромные прибыли. Инвестирование и торговля на рынке Форекс - это безграничные возможности и ощутимые финансовые выгоды. Что такое Forex и как он работает? Forex - глобальный международный рынок для торговли в валютах. Его отличительная особенность заключается в том, что цены устанавливаются на основе соглашения между сторонами. Это означает, что цены зависят только от предложения и спроса на определенную валюту, что делает их неустойчивыми. Таким образом, рынок Forex позволяет нам зарабатывать в любой ситуации из-за колебаний обменного курса. Основой валютной торговли на рынке Форекс являются так называемые «валютные пары» или цена одной валюты против другой валюты в данном спаривании. Наиболее популярными являются пары EUR / USD, GBP / JPY, EUR / JPY и GBP / USD. Таким образом, рынок Forex предлагает огромное количество валютных инструментов для получения прибыли. Наша компания была сформирована из профессиональных трейдеров Forex, которые участвуют в анализе рынка, онлайн-маркетинге и прибыльной торговле с лучшими мировыми брокерами за последние несколько лет. Наши трейдеры получают прибыль от торговли традиционными валютами, такими как доллар США и евро, а также от торговли драгоценными металлами (а именно золотом, серебром, платиной и палладием).

Инвестиционные планы:

Цитата: 4.15% - 12% в час за 25 часов

План суммы ($) Профит в час (%)

План 1 $10.00 - $1000.00 4.15

План 2 $1001.00 - $2500.00 7.00

План 3 $2501.00 - $4000.00 10.00

План 4 $4001.00 - $100000.00 12.00



102% - 200% за 1 день

План Суммы ($) Профит (%)

План 1 $50.00 - $500.00 102.00

План 2 $501.00 - $2000.00 145.00

План 3 $2001.00 - $5000.00 180.00

План 4 $5001.00 - $100000.00 200.00



113% - 290% After 3 Days

План Суммы ($) Профит (%)

План 1 $100.00 - $1000.00 113.00

План 2 $1001.00 - $2500.00 165.00

План 3 $2501.00 - $5000.00 205.00

План 4 $5001.00 - $500000.00 290.00



130% - 530% After 5 Days

План Суммы ($) Профит (%)

План 1 $180.00 - $1000.00 130.00

План 2 $1001.00 - $3000.00 220.00

План 3 $3001.00 - $5000.00 300.00

План 4 $5001.00 - $7000.00 418.00

План 5 $7001.00 - $500000.00 530.00



1500% After 15 Days

План Суммы ($) Профит (%)

План 1 $300.00 - $100000.00 1500.00



2950% After 25 Days

План Spent Amount ($) Profit (%)

План 1 $500.00 - $100000.00 2950.00



5050% After 40 Days

План Суммы ($) Профит (%)

План 1 $600.00 - $100000.00 5050.00



8000% After 60 Days

План Суммы ($) Профит (%)

План 1 $800.00 - $100000.00 8000.00



1150% After 4 Days (VIP)

План Суммы ($) Профит (%)

План VIP $5000.00 - $100000.00 1150.00



2300% After 7 Days (VIP)

План Суммы ($) Профит (%)

План VIP $3000.00 - $100000.00 2300.00



3400% After 12 Days (VIP)

План Суммы ($) Профит (%)

План VIP $1000.00 - $100000.00 3400.00



4500% After 18 Days (VIP)

План Суммы ($) Профит (%)

План VIP $500.00 - $100000.00 4500.00



Платежные системы: PerfectMoney Payeer, AdvCash, Bitcoin, Litecoin.

Тип выплат: instant (мгновенные)

Реферальная система: один уровень - 5%





Мой вклад:

Цитата: Deposit

13 Sep 2017 23:20

Transaction ID:8d6029e8-5496-4577-a068-6d270687c64b

Кому:anthonyjohn.burns-howell@yandex.com

10.00 $



Регистрация в проекте

Данная тема создана исключительно для ознакомления.

