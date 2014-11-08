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Steem Coins - steemcoins.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:32
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.06.2017
Сообщений: 311
Благодарностей: 12
УГ: 3
КП: 0.000
Steem Coins - steemcoins.net
Я не админ и с админом не знаком.


Steemcoins.net


https://steemcoins.net/images/banner_728.gif

Старт проекта - 13.09.2017
Легенда:
Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В Steem Coins
Если вы ищете надежные и выгодные инвестиционные возможности, Steem Coins - лучший выбор, который вы можете сделать в финансовой сфере доверительного управления. Компания является надежным партнером для инвесторов, которые хотят инвестировать свои средства на рынок Forex, что принесет огромные прибыли. Инвестирование и торговля на рынке Форекс - это безграничные возможности и ощутимые финансовые выгоды. Что такое Forex и как он работает? Forex - глобальный международный рынок для торговли в валютах. Его отличительная особенность заключается в том, что цены устанавливаются на основе соглашения между сторонами. Это означает, что цены зависят только от предложения и спроса на определенную валюту, что делает их неустойчивыми. Таким образом, рынок Forex позволяет нам зарабатывать в любой ситуации из-за колебаний обменного курса. Основой валютной торговли на рынке Форекс являются так называемые «валютные пары» или цена одной валюты против другой валюты в данном спаривании. Наиболее популярными являются пары EUR / USD, GBP / JPY, EUR / JPY и GBP / USD. Таким образом, рынок Forex предлагает огромное количество валютных инструментов для получения прибыли. Наша компания была сформирована из профессиональных трейдеров Forex, которые участвуют в анализе рынка, онлайн-маркетинге и прибыльной торговле с лучшими мировыми брокерами за последние несколько лет. Наши трейдеры получают прибыль от торговли традиционными валютами, такими как доллар США и евро, а также от торговли драгоценными металлами (а именно золотом, серебром, платиной и палладием).

Инвестиционные планы:
Цитата:
4.15% - 12% в час за 25 часов
План суммы ($) Профит в час (%)
План 1 $10.00 - $1000.00 4.15
План 2 $1001.00 - $2500.00 7.00
План 3 $2501.00 - $4000.00 10.00
План 4 $4001.00 - $100000.00 12.00

102% - 200% за 1 день
План Суммы ($) Профит (%)
План 1 $50.00 - $500.00 102.00
План 2 $501.00 - $2000.00 145.00
План 3 $2001.00 - $5000.00 180.00
План 4 $5001.00 - $100000.00 200.00

113% - 290% After 3 Days
План Суммы ($) Профит (%)
План 1 $100.00 - $1000.00 113.00
План 2 $1001.00 - $2500.00 165.00
План 3 $2501.00 - $5000.00 205.00
План 4 $5001.00 - $500000.00 290.00

130% - 530% After 5 Days
План Суммы ($) Профит (%)
План 1 $180.00 - $1000.00 130.00
План 2 $1001.00 - $3000.00 220.00
План 3 $3001.00 - $5000.00 300.00
План 4 $5001.00 - $7000.00 418.00
План 5 $7001.00 - $500000.00 530.00

1500% After 15 Days
План Суммы ($) Профит (%)
План 1 $300.00 - $100000.00 1500.00

2950% After 25 Days
План Spent Amount ($) Profit (%)
План 1 $500.00 - $100000.00 2950.00

5050% After 40 Days
План Суммы ($) Профит (%)
План 1 $600.00 - $100000.00 5050.00

8000% After 60 Days
План Суммы ($) Профит (%)
План 1 $800.00 - $100000.00 8000.00

1150% After 4 Days (VIP)
План Суммы ($) Профит (%)
План VIP $5000.00 - $100000.00 1150.00

2300% After 7 Days (VIP)
План Суммы ($) Профит (%)
План VIP $3000.00 - $100000.00 2300.00

3400% After 12 Days (VIP)
План Суммы ($) Профит (%)
План VIP $1000.00 - $100000.00 3400.00

4500% After 18 Days (VIP)
План Суммы ($) Профит (%)
План VIP $500.00 - $100000.00 4500.00


Платежные системы: PerfectMoney Payeer, AdvCash, Bitcoin, Litecoin.
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Реферальная система: один уровень - 5%


Мой вклад:
Цитата:
Deposit
13 Sep 2017 23:20
Transaction ID:8d6029e8-5496-4577-a068-6d270687c64b
Кому:anthonyjohn.burns-howell@yandex.com
10.00 $

Данная тема создана исключительно для ознакомления.
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Последний раз редактировалось merkaptan; Сегодня в 00:37.
merkaptan на форуме  
Старый Сегодня, 00:44
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 171
Благодарностей: 26
УГ: 7
КП: 0.000
подарки
Re: Steem Coins - steemcoins.net
Сертификат о компании не имеет номера...
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InvestBit вне форума  
Сказали спасибо:
merkaptan (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:25
#3
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 13,827
Благодарностей: 6,355
УГ: 213
КП: 0.389
подарки
Re: Steem Coins - steemcoins.net
На охламоне уже вывеска - НЕ платит
Дальше смотреть не стал.
__________________
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Musya Rich на форуме  
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merkaptan (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:32
#4
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.06.2017
Сообщений: 311
Благодарностей: 12
УГ: 3
КП: 0.000
Автор темы Re: Steem Coins - steemcoins.net
Instant!
14 Sep 2017 00:29
Transaction ID:88c7ddaf-c74e-4996-b21d-7e1f5f59afbf
U 9946 9233 2791 -->U 0729 3353 5945
0.41 $

добавлено через 1 минуту
Пока платит!
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Последний раз редактировалось merkaptan; Сегодня в 01:33. Причина: Добавлено сообщение
merkaptan на форуме  
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