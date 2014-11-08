Steem Coins - steemcoins.net

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В Steem Coins
Если вы ищете надежные и выгодные инвестиционные возможности, Steem Coins - лучший выбор, который вы можете сделать в финансовой сфере доверительного управления. Компания является надежным партнером для инвесторов, которые хотят инвестировать свои средства на рынок Forex, что принесет огромные прибыли. Инвестирование и торговля на рынке Форекс - это безграничные возможности и ощутимые финансовые выгоды. Что такое Forex и как он работает? Forex - глобальный международный рынок для торговли в валютах. Его отличительная особенность заключается в том, что цены устанавливаются на основе соглашения между сторонами. Это означает, что цены зависят только от предложения и спроса на определенную валюту, что делает их неустойчивыми. Таким образом, рынок Forex позволяет нам зарабатывать в любой ситуации из-за колебаний обменного курса. Основой валютной торговли на рынке Форекс являются так называемые «валютные пары» или цена одной валюты против другой валюты в данном спаривании. Наиболее популярными являются пары EUR / USD, GBP / JPY, EUR / JPY и GBP / USD. Таким образом, рынок Forex предлагает огромное количество валютных инструментов для получения прибыли. Наша компания была сформирована из профессиональных трейдеров Forex, которые участвуют в анализе рынка, онлайн-маркетинге и прибыльной торговле с лучшими мировыми брокерами за последние несколько лет. Наши трейдеры получают прибыль от торговли традиционными валютами, такими как доллар США и евро, а также от торговли драгоценными металлами (а именно золотом, серебром, платиной и палладием).
Инвестиционные планы:
Цитата:
4.15% - 12% в час за 25 часов
План суммы ($) Профит в час (%)
План 1 $10.00 - $1000.00 4.15
План 2 $1001.00 - $2500.00 7.00
План 3 $2501.00 - $4000.00 10.00
План 4 $4001.00 - $100000.00 12.00
102% - 200% за 1 день
План Суммы ($) Профит (%)
План 1 $50.00 - $500.00 102.00
План 2 $501.00 - $2000.00 145.00
План 3 $2001.00 - $5000.00 180.00
План 4 $5001.00 - $100000.00 200.00
113% - 290% After 3 Days
План Суммы ($) Профит (%)
План 1 $100.00 - $1000.00 113.00
План 2 $1001.00 - $2500.00 165.00
План 3 $2501.00 - $5000.00 205.00
План 4 $5001.00 - $500000.00 290.00
130% - 530% After 5 Days
План Суммы ($) Профит (%)
План 1 $180.00 - $1000.00 130.00
План 2 $1001.00 - $3000.00 220.00
План 3 $3001.00 - $5000.00 300.00
План 4 $5001.00 - $7000.00 418.00
План 5 $7001.00 - $500000.00 530.00
1500% After 15 Days
План Суммы ($) Профит (%)
План 1 $300.00 - $100000.00 1500.00
2950% After 25 Days
План Spent Amount ($) Profit (%)
План 1 $500.00 - $100000.00 2950.00
5050% After 40 Days
План Суммы ($) Профит (%)
План 1 $600.00 - $100000.00 5050.00
8000% After 60 Days
План Суммы ($) Профит (%)
План 1 $800.00 - $100000.00 8000.00
1150% After 4 Days (VIP)
План Суммы ($) Профит (%)
План VIP $5000.00 - $100000.00 1150.00
2300% After 7 Days (VIP)
План Суммы ($) Профит (%)
План VIP $3000.00 - $100000.00 2300.00
3400% After 12 Days (VIP)
План Суммы ($) Профит (%)
План VIP $1000.00 - $100000.00 3400.00
4500% After 18 Days (VIP)
План Суммы ($) Профит (%)
План VIP $500.00 - $100000.00 4500.00
Платежные системы: PerfectMoney Payeer, AdvCash, Bitcoin, Litecoin. Тип выплат: instant (мгновенные) Реферальная система: один уровень - 5%