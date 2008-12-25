Соучредитель Skype Тойво Аннус инвестирует $5,2 млн в Red Dot Payment

Платежная система Red Dot Payment, базирующаяся в Сингапуре, сегодня сообщила о привлечении 5,2 млн долларов финансирования в серии B.
Инвестором выступил соучредитель Skype Тойво Аннус совместно с GMO Venture Partners, Wavemaker Partners и DORR Group. Компания планирует использовать привлеченный капитал для укрепления и модернизации своей технической инфраструктуры.
Запущенная в конце 2011 года председателем Ричардом Кай-Цзуном Чангом совместно с управляющим директором Рэнди Тан, Red Dot Payment является поставщиком платежных решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе для банковских организаций, крупных венчурных компаний и ритейлеров.
Благодаря проведенному финансированию, компания объявила о сотрудничестве с DBS, позволяющий клиентам принимать платежи от мобильного кошелька DBS PayLah.
Рэнди Тан, сооснователь Red Dot Payment, сообщил: Мы строим технологический бизнес, мы должны постоянно укреплять нашу техническую инфраструктуру, модернизировать ее для получения более правильного опыта, чтобы в будущем масштабироваться на другие страны. Финансирование позволит нам развивать бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Помимо центрального офиса в Сингапуре, Red Dot Payment в настоящее время имеет офисы в Бангкоке и Джакарте. Компания стремится расширить свою деятельность в Таиланде и Индонезии.
Специально для MMGP.RU