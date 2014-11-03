Как правильно выбрать торговые пары при криптовалютном трейдинге?







Кромка стакана или внутрибиржевый арбитраж



Когда ни разу не приходилось торговать на фондовой бирже или рынке Форекс и особо не разбираешься в трейдинге, то довольствуешься примитивным методом спекуляции: стараешься закупить на небольшую сумму денег по низкому курсу какую-нибудь криптовалюту, а потом выставляешь на продажу по несколько сниженной цене в сравнении с самыми лучшими ордерами. Такой вид криптовалютного трейдинга будет приносить прибыль лишь в том случае, когда пользователь будет подбирать торговые пары со спредом, сумма которого будет превышать удвоенную комиссию. Так что изначально придется потренироваться по вычислению спреда и подбора подходящих валютных пар. Если же сумма спреда будет очень сильно высока, то этот момент тоже плохо отразится на торговле. Хотя двойная комиссия и будет перекрываться, но так покупателей придется слишком долго ждать, что на криптовалютной бирже неприемлимо. Так как «аппетитная» цена может в любой момент снизиться, и вместо профита придется подсчитывать убытки.



Спекуляция на волатильности



Когда волнение проходит и уже становится понятным принцип торговли, новые спекулянты цифрового рынка переходят к новому этапу и пробуют заработать уже на волатильности. Данный вид криптовалютного трейдинга заключается в закупке монет по дешевым расценкам и сбыта их в момент роста курса. Вся сложность здесь сводится к вычислению моментов «входа». Наработать опыт в данном случае помогут те торговые пары, курс которых активно движется, а не колеблется длительный период времени в одних и тех же пределах. Минимум 30 дней желательно активно торговать, закупая монеты мелкими депозитами. И только когда целый месяц профит будет идти в руки, можно будет подумать об увеличении суммы оборота.



В завершение



Если вы совсем недавно стали торговать на криптовалютных платформах, проявляйте максимум внимательности. Когда стоимость монеты начинает опускаться, на большую сумму денег не торопитесь её закупать. Ведь вам неизвестно, как долго курс этой монеты продержится в штиле. Поспешите её выставит на продажу, и понесете убытки.



Какие трудности вам приходилось преодолевать, разбираясь на практике с криптовалютным трейдингом? Через какой период времени научились прибыльно торговать с минимальными потерями?







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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Одних пользователей привлекают инвестиции в разнообразные виды цифровых денег, тогда как другим больше по душе спекулятивные действия торговыми парами. В обоих случаях полагается выбирать разные пары валют. Но какие именно понадобятся для спекулятивных действий? Постараемся в этом разобраться.Когда ни разу не приходилось торговать на фондовой бирже или рынке Форекс и особо не разбираешься в трейдинге, то довольствуешься примитивным методом спекуляции: стараешься закупить на небольшую сумму денег по низкому курсу какую-нибудь криптовалюту, а потом выставляешь на продажу по несколько сниженной цене в сравнении с самыми лучшими ордерами. Такой видбудет приносить прибыль лишь в том случае, когда пользователь будет подбирать торговые пары со спредом, сумма которого будет превышать удвоенную комиссию. Так что изначально придется потренироваться по вычислению спреда и подбора подходящих валютных пар. Если же сумма спреда будет очень сильно высока, то этот момент тоже плохо отразится на торговле. Хотя двойная комиссия и будет перекрываться, но так покупателей придется слишком долго ждать, что на криптовалютной бирже неприемлимо. Так как «аппетитная» цена может в любой момент снизиться, и вместо профита придется подсчитывать убытки.Когда волнение проходит и уже становится понятным принцип торговли, новые спекулянты цифрового рынка переходят к новому этапу и пробуют заработать уже на волатильности. Данный видзаключается в закупке монет по дешевым расценкам и сбыта их в момент роста курса. Вся сложность здесь сводится к вычислению моментов «входа». Наработать опыт в данном случае помогут те торговые пары, курс которых активно движется, а не колеблется длительный период времени в одних и тех же пределах. Минимум 30 дней желательно активно торговать, закупая монеты мелкими депозитами. И только когда целый месяц профит будет идти в руки, можно будет подумать об увеличении суммы оборота.Если вы совсем недавно стали торговать на криптовалютных платформах, проявляйте максимум внимательности. Когда стоимость монеты начинает опускаться, на большую сумму денег не торопитесь её закупать. Ведь вам неизвестно, как долго курс этой монеты продержится в штиле. Поспешите её выставит на продажу, и понесете убытки.Какие трудности вам приходилось преодолевать, разбираясь на практике с? Через какой период времени научились прибыльно торговать с минимальными потерями?------------------------

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