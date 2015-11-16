Бизнес-омбудсмен РФ Титов предложил приравнять криптовалюты к иностранным валютам

Российские СМИ сообщают, что сегодня, 13 сентября, на брифинге для журналистов бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов выступил с предложением приравнять цифровые виртуальные валюты к зарубежным валютам.
Как он выразился:"Все жители России должны иметь право на обладание криптовалютами и также их нужно ещё наделить правом и свободного обмена криптовалют на все другие валюты и даже на рубли. Однако, то что касается обращения таких цифровых валют на нашем внутреннем рынке, а это есть оплата ими товаров и услуг, то я считаю, что на начальном этапе такого у нас быть не должно".
Дополнительно, он также отметил, что тема ICO (продаже токенов за фиатную валюту для запусков сетевых проектов), а также тема криптомайнинга потребуют у нас отдельного регулирования со стороны государства.
Он в очередной раз подтвердил, что сейчас он работает над законопроектами по будущему регулированию криптовалют в России. Законодательная группа в которой он также принимает непосредственное участие, в настоящее время занимается вопросами легализации криптовалют в экспертном центре Института экономики роста имени Столыпина.
Он добавил: "В моём понимании необходимо сделать так, чтобы криптовалютные кошельки имели бы свои отдельные номера. Кроме того, они также должны нести в себе имя и фамилию их владельцев или фирмы, которая ими владеет и вот в таком случае, все транзакции по ним у нас будут прозрачны".
"Первичное размещение монет (ICO) необходимо признать и регулировать, поскольку это хорошая возможность для привлечения внешнего финансирования", - подытожил наш бизнес-омбудсмен.
По материалам источник
https://text.ru/antiplagiat/59b9416bcd7e8