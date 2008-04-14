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MEGATRADERS - megatraders.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:38
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 44,932
Благодарностей: 2,963
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
MEGATRADERS - megatraders.cc
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,​AdvCash,PerfectMoney,LiteCoin

Новый проект: MEGATRADERS

Планы nvestment 4% - 6% ежедневно в течение 30 рабочих дней

Минимальный вклад $20

Рефские до 3 Уровни: 1-й уровень: 5% - 7% -10% - 2-й уровень: 2% - 3-й уровень: 1%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от CloudFlare

Перевод с Google:

Цитата:
Кто мы

Mega Traders управляется командой трейдеров из разных слоев общества: частный капитал, финансовые деривативы, рынок Forex. В последние годы мы пришли в мир трейдинговых криптоконкурсов и зарекомендовали себя как независимые трейдеры. Теперь мы решили работать в команде и начать бизнес, который позволит большинству людей получать прибыль от нас.

Компания также состоит из веб-инженеров и многоязычного вспомогательного персонала. Наша цель - обеспечить высокое качество обслуживания наших членов, включая стабильные доходы, быстрые платежи и надежную службу поддержки.

Компания также состоит из веб-инженеров и многоязычного вспомогательного персонала. Наша цель - обеспечить высокое качество обслуживания наших членов, включая стабильные доходы, быстрые платежи и надежную службу поддержки.
☑ от 4 до 6% дневной прибыли
☑ Быстрые платежи 7 дней в неделю на Advcash, Payeer, Perfect money, Bitcoin, Ethereum, LiteCoin
☑ Веб-сайт на русском / английском / немецком / французском языках
☑ Реферальные комиссии до 15% на 3 уровнях, много бонусов для представительских агентов и промоутеров
Инвестиционные планы:

Цитата:
4% ежедневно в течение 30 рабочих дней
Общий доход 120%
Депозит $ 20 / $ 500
Referral Com. До: 15%

5% ежедневно в течение 30 рабочих дней
Общий доход 150%
Депозит $ 501 / $ 2000
Referral Com. До: 15%

6% ежедневно в течение 30 рабочих дней
Общий доход 180%
Депозит $ 2001 / $ 10 000
Referral Com. До: 15%
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 188092603
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14574849 (Megatraders INC LTD)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to megatraders.cc User naale
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 17:42.
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 18:00
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 3,229
Благодарностей: 1,545
УГ: 23
КП: 0.014
Re: MEGATRADERS - megatraders.cc
Уже на МНО стики
ronaldo7 на форуме  
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