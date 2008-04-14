MEGATRADERS - megatraders.cc

Планы nvestment4% - 6% ежедневно в течение 30 рабочих дней
Минимальный вклад $20
Рефские до 3 Уровни: 1-й уровень: 5% - 7% -10% - 2-й уровень: 2% - 3-й уровень: 1%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от CloudFlare
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Цитата:
Кто мы
Mega Traders управляется командой трейдеров из разных слоев общества: частный капитал, финансовые деривативы, рынок Forex. В последние годы мы пришли в мир трейдинговых криптоконкурсов и зарекомендовали себя как независимые трейдеры. Теперь мы решили работать в команде и начать бизнес, который позволит большинству людей получать прибыль от нас.
Компания также состоит из веб-инженеров и многоязычного вспомогательного персонала. Наша цель - обеспечить высокое качество обслуживания наших членов, включая стабильные доходы, быстрые платежи и надежную службу поддержки.
Компания также состоит из веб-инженеров и многоязычного вспомогательного персонала. Наша цель - обеспечить высокое качество обслуживания наших членов, включая стабильные доходы, быстрые платежи и надежную службу поддержки. ☑ от 4 до 6% дневной прибыли
☑ Быстрые платежи 7 дней в неделю на Advcash, Payeer, Perfect money, Bitcoin, Ethereum, LiteCoin
☑ Веб-сайт на русском / английском / немецком / французском языках
☑ Реферальные комиссии до 15% на 3 уровнях, много бонусов для представительских агентов и промоутеров
Инвестиционные планы:
Цитата:
4% ежедневно в течение 30 рабочих дней
Общий доход 120%
Депозит $ 20 / $ 500
Referral Com. До: 15%
5% ежедневно в течение 30 рабочих дней
Общий доход 150%
Депозит $ 501 / $ 2000
Referral Com. До: 15%
6% ежедневно в течение 30 рабочих дней
Общий доход 180%
Депозит $ 2001 / $ 10 000
Referral Com. До: 15%