MEGATRADERS - megatraders.cc Я не админ !







Принимает:BTC,Payeer,​AdvCash,PerfectMoney,LiteCoin



Новый проект: MEGATRADERS



Планы nvestment 4% - 6% ежедневно в течение 30 рабочих дней



Минимальный вклад $20



Рефские до 3 Уровни: 1-й уровень: 5% - 7% -10% - 2-й уровень: 2% - 3-й уровень: 1%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от CloudFlare



Перевод с Google:



Цитата: Кто мы



Mega Traders управляется командой трейдеров из разных слоев общества: частный капитал, финансовые деривативы, рынок Forex. В последние годы мы пришли в мир трейдинговых криптоконкурсов и зарекомендовали себя как независимые трейдеры. Теперь мы решили работать в команде и начать бизнес, который позволит большинству людей получать прибыль от нас.



Компания также состоит из веб-инженеров и многоязычного вспомогательного персонала. Наша цель - обеспечить высокое качество обслуживания наших членов, включая стабильные доходы, быстрые платежи и надежную службу поддержки.



☑ от 4 до 6% дневной прибыли

☑ Быстрые платежи 7 дней в неделю на Advcash, Payeer, Perfect money, Bitcoin, Ethereum, LiteCoin

☑ Веб-сайт на русском / английском / немецком / французском языках

☑ Реферальные комиссии до 15% на 3 уровнях, много бонусов для представительских агентов и промоутеров Инвестиционные планы:



Цитата: 4% ежедневно в течение 30 рабочих дней

Общий доход 120%

Депозит $ 20 / $ 500

Referral Com. До: 15%



5% ежедневно в течение 30 рабочих дней

Общий доход 150%

Депозит $ 501 / $ 2000

Referral Com. До: 15%



6% ежедневно в течение 30 рабочих дней

Общий доход 180%

Депозит $ 2001 / $ 10 000

Referral Com. До: 15% Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 188092603

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14574849 (Megatraders INC LTD)

Amount: 240.00 USD

Memo: Deposit to megatraders.cc User naale :BTC,Payeer,​AdvCash,PerfectMoney,LiteCoin$203 Уровни: 1-й уровень: 5% - 7% -10% - 2-й уровень: 2% - 3-й уровень: 1%МгновенноComodo CA LimitedCloudFlareПеревод с Google:Мой вклад:

