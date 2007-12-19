[Pre-ICO] Oren Platform 15- 30.09.2017

О проекте
Платформа OREN соединяет три основных сегмента экосистемы для онлайн игр: геймеры, разработчики игр и платформы для публикации игр с помощью технологии блокчейн.
Рост и развитие в каждой из этих сфер очень важны для улучшения качества индустрии онлайн игр. Их объединение в новую, революционную, децентрализованную модель открытого рынка обеспечит лояльный, качественный и конкурентоспособный рынок с низким порогом входа в данную индустрию c огромным потенциалом роста. Наряду с крупными компаниями по разработке игр, платформа также предоставляет лучшие возможности для разработчиков инди-игр. OREN дает всем участникам отличную возможность заработка за потраченное время, способности и креативность.
Информация по Pre-ICO
Старт Pre-ICO - 15 сентября.
Окончание Pre-ICO - 30 сентября.
Наименование токена:
OREN
OREN – это название основной криптовалюты, используемой на платформе OREN. Она используется для оплаты комиссионных по сделкам, торговли, обмена криптовалют, обмена играми и игровыми активами, модели распределения дохода за игры, покупки игр и игровых предметов и т.д. в рамках платформы OREN. Ее можно сравнить с Ether на Ethereum.
OREN FUND – это игровой актив на блокчейне OREN FUND. Два процента монет OREN от каждой сделки (покупка игр, покупка игровых предметов, донаты и заработок с рекламы на стриме и т.д.) на платформе OREN будут выплачены владельцам OREN FUND. Для лучшего понимания можно сравнить денежные средства SIA на блокчейне SIA. OREN FUND можно получить только через Pre-ICO.
Тип токена:
ERC-20 Токен
Принимаем
ETH
Курс:
- 1 ETH = 3000 OPEN
Минимальная сумма инвестиции - 0.1 ETH
Бонусы первым участникам Pre-ICO
Купившим первые 200 000 000 токенов бонус 40%
Последующие 200 000 000 токенов бонус 20%
Общее количество выпущенных токенов
- 1 000 000 000
Общее количество токенов, продаваемых на ICO
- 800 000 000
400 миллионов будут проданы на Pre-ICO, которые позднее могут быть обменяны на текущие монеты OREN в соотношении 1:1 после запуска основной сети (приблизительно 3 месяца после Pre-ICO). Остальные 400 миллионов будут проданы на ICO в форме текущих монет OREN на блокчейне.
Из оставшихся 200 миллионов монет, 100 миллионов депонируются при условии, что они будут использованы для разработки игр и исследований, и что они никогда не будут ликвидированы на рынке. Эти средства предназначены не только для компаний, но и для любых лиц, которые могут предоставить нам хорошую идею игры или план исследований, и если мы посчитаем их ценными, такие лица получат долю от этих средств.
Остальные 100 миллионов монет будут зарезервированы для участников команды и партнеров, они станут доступны после завершения первой фазы проекта, чтобы обеспечить поставку качественного продукта.
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