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Что делать, если кровоточат десна

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Что делать, если кровоточат десна


Кровоточивость десен – распространенная проблема, которую необходимо решать, а не запускать. Это явление может сопровождаться шатанием зубов и отставанием десен. Чаще всего кровь появляется на зубной щетке во время чистки. Это свидетельствует о наличии в ротовой полости воспалительного процесса.

В первую очередь нужно сменить зубную щетку, выбрав изделие с мягкой щетиной. Необходимо отказаться от использования отбеливающих зубных паст и порошков. Желательно проконсультироваться со стоматологом, который порекомендует неабразивную зубную пасту с лечебным эффектом. Чистить зубы следует мягкими движениями по направлению к кончикам, начиная с основания. Причем стоит изменить технику процесса чистки, дабы не травмировать десна.

Не стоит постоянно использовать одну и ту же зубную пасту – ее необходимо периодически менять. А вот щетку следует выбрасывать каждые 3 месяца, так как на ней скапливается множество болезнетворных микроорганизмов, вымыть которые просто невозможно. А если десна постоянно воспалены и кровоточат, то лучше менять зубную щетку еще чаще – раз в месяц.

Кроме того, следует периодически избавляться от зубных камней, которые наносят вред организму. Зубной камень – это совокупность отмерших клеток, остатков еды, а также бактерий. Он накапливается на шейках зубов, иногда покрывая корень. Зубной камень может прорастать в карман, вызывая отслаивание десны. Результат – развитие парадонтита.

Кровоточивость десен появляется также вследствие раздражения слизистой оболочки рта кислой и острой пищей. Имея такие проблемы, стоит исключить из рациона такие блюда. А вот кальций и витамин С необходимы для здоровья десен, поэтому желательно употреблять больше продуктов, содержащих эти вещества. Не лишним будет прием полноценного витаминного комплекса, который можно приобрести практически в любой аптеке.

Если кровоточивость десен проявляется изредка и не сильно беспокоит, то можно устранить проблему народными средствами. Одно из самых эффективных средств – это отвар коры дуба. Ежедневно следует делать отвар из коры дуба, дабы полоскать им полость рта не менее трех раз в день. Для этого необходимо в емкость набрать пол литра воды, довести до кипения, всыпать 2 ст.л. сухой коры дуба, протомить на медленном огне примерно 10 минут и дать настояться в течение получаса. После этого его можно использовать.

Еще одно народное средство – это примочки из свежих листьев алоэ. Алоэ есть практически в каждом доме. Необходимо отрезать свежий листик, очистить от кожуры и приложить к воспаленным местам на несколько минут. Вкус он имеет неприятный, но пользу приносит. Делать эту процедуру следует 2 раза в день.

Классическое средство от многих болезней – это настой лекарственной ромашки. Это же средство помогает и при кровоточивости десен. Достаточно залить стаканом кипятка 1ч.л. ромашки и дать настояться около получаса, чтобы его приготовить. После этого можно полоскать рот в течение дня.

Нельзя прекращать уход за деснами и полостью рта в целом после того, как десна перестанут кровоточить. Проблема может снова начать беспокоить в любой момент.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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