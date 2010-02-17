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Биткоин упал ниже $4000, настроение рынка неопределенное

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Старый Сегодня, 12:31
#1
Топ Мастер
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.05.2015
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Биткоин упал ниже $4000, настроение рынка неопределенное

Восстановление цены после китайских новостей о запрете ICO продлилось не долго. Цена Биткоина снова упала ниже $4000.


Средняя цена Биткоина на мировых биржах снизилась ниже $4000 примерно в 3:15 ночи, при этому такое падение не наблюдалось с 10 сентября. В течении последних 3 дней цена была выше $4 000, но явно не сегодня. В целом, такое движение приходит на неопределенное время.

Снижение цены Биткоина в течении последнего месяца составляет всего лишь 1,7%, согласитесь, это ничто по сравнению с 300%, который зафиксировали инвесторы. Кроме того, криптовалютный рынок наблюдалась такая же активность, увеличившись на 3,4% за последние 30 дней, в соответствии с CoinMarketCap.

Что касается нынешнего настроения, то продолжающиеся слухи о том, что Китай может перейти к закрытию ICO-маркеров на биржах, может коснуться инвесторов.

Перевод специально для MMGP.RU

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Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 12:36
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 880
Благодарностей: 118
УГ: 0
КП: 0.105
Re: Биткоин упал ниже $4000, настроение рынка неопределенное
Тут как говорится - кто успел продать по цене выше 4 тысяч тот заработал, а кто не успел - либо попадет в минуса либо будет ждать не определенное время пока цена снова перевалит отметку в 4000 долларов за 1 биткоин.
Хотя с другой стороны - ведь были падения и побольше и все равно биткоин живет.
__________________
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Последний раз редактировалось eryoma; Сегодня в 12:47.
eryoma на форуме  
Сказали спасибо:
Alcest (Сегодня)
Старый Сегодня, 12:40
#3
Топ Мастер
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 15,662
Благодарностей: 1,642
Записей в блоге: 5
УГ: 39
КП: 0.118
подарки
Автор темы Re: Биткоин упал ниже $4000, настроение рынка неопределенное
Цитата:
Сообщение от eryoma Посмотреть сообщение
Тут как говорится - кто успел продать по цене выше 4 тысяч тот заработал, а кто не успел - либо попадет в минуса либо будет ждать не определенное время пока цена снова перевалит отметку в 400 долларов за 1 биткоин.
Хотя с другой стороны - ведь были падения и побольше и все равно биткоин живет.
Сейчас мы наблюдаем за корректировкой, не думаю, что цена упадет до 400. Я больше склоняюсь к отметке $4500-5000 до конца года
__________________
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Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 12:48
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 880
Благодарностей: 118
УГ: 0
КП: 0.105
Re: Биткоин упал ниже $4000, настроение рынка неопределенное
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
не думаю, что цена упадет до 400
Это у меня нолик не пропечатался. Конечно 4000, а не 400.
4500 в этом году вполне вероятно увидеть, а вот 5-ку это врядли.
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eryoma на форуме  
Старый Сегодня, 13:30
#5
Топ Мастер
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 15,662
Благодарностей: 1,642
Записей в блоге: 5
УГ: 39
КП: 0.118
подарки
Автор темы Re: Биткоин упал ниже $4000, настроение рынка неопределенное
Цитата:
Сообщение от eryoma Посмотреть сообщение
4500 в этом году вполне вероятно увидеть, а вот 5-ку это врядли.
Зимой тоже никто не мог даже представить, что биток достигнет $5013
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