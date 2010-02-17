Биткоин упал ниже $4000, настроение рынка неопределенное
Восстановление цены после китайских новостей о запрете ICO продлилось не долго. Цена Биткоина снова упала ниже $4000.
Средняя цена Биткоина на мировых биржах снизилась ниже $4000 примерно в 3:15 ночи, при этому такое падение не наблюдалось с 10 сентября. В течении последних 3 дней цена была выше $4 000, но явно не сегодня. В целом, такое движение приходит на неопределенное время.
Снижение цены Биткоина в течении последнего месяца составляет всего лишь 1,7%, согласитесь, это ничто по сравнению с 300%, который зафиксировали инвесторы. Кроме того, криптовалютный рынок наблюдалась такая же активность, увеличившись на 3,4% за последние 30 дней, в соответствии с CoinMarketCap.
Что касается нынешнего настроения, то продолжающиеся слухи о том, что Китай может перейти к закрытию ICO-маркеров на биржах, может коснуться инвесторов.
Re: Биткоин упал ниже $4000, настроение рынка неопределенное
Тут как говорится - кто успел продать по цене выше 4 тысяч тот заработал, а кто не успел - либо попадет в минуса либо будет ждать не определенное время пока цена снова перевалит отметку в 4000 долларов за 1 биткоин.
Хотя с другой стороны - ведь были падения и побольше и все равно биткоин живет.
Re: Биткоин упал ниже $4000, настроение рынка неопределенное
Цитата:
Сообщение от eryoma
Тут как говорится - кто успел продать по цене выше 4 тысяч тот заработал, а кто не успел - либо попадет в минуса либо будет ждать не определенное время пока цена снова перевалит отметку в 400 долларов за 1 биткоин.
Хотя с другой стороны - ведь были падения и побольше и все равно биткоин живет.
Сейчас мы наблюдаем за корректировкой, не думаю, что цена упадет до 400. Я больше склоняюсь к отметке $4500-5000 до конца года