По расходам на науку РФ так и осталась десятая в мире

За последние 20 лет место России по валовому уровню расходов на научные инвестиции не изменилось
. По объему таких бюджетных затрат страна занимает десятую позицию в рейтинге
, на первых местах которого*— США, Китай и Япония
.
По показателю относительных расходов на науку*— в процентах от ВВП Россия еще ниже, на 35-м месте
, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Высшей школы экономики.
Россия занимает десятое место в мире по объему бюджетных затрат на научные инвестиции*— к такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики, оценив расходы РФ и других стран за 2016 год. В прошлом году объем затрат российского бюджета на исследования и разработки (ИР) достиг 943,8 млрд руб., или $37,3 млрд, по паритету покупательной способности. На первом месте рейтинга*— США ($502,9 млрд), далее идут Китай ($408,8 млрд) и Япония ($170 млрд).
Как отмечается в докладе, тенденция динамики затрат на ИР в России последних двух десятилетий совпадает с трендами, характерными для ведущих экономик мира. Если в России расходы на науку за 1995–2016 годы выросли в 2,6 раза (в постоянных ценах), то суммарные затраты на ИР в странах ОЭСР за этот же период увеличились в 1,9 раза, в странах ЕС*— в 1,8 раза. Вместе с тем в ряде стран, включая быстрорастущие экономики, расходы росли быстрее. Например, Китай увеличил затраты за тот же период в 21,9 раза, Южная Корея*— в 4,5 раза. Израиль*— в 3,7 раза
.
Источник: news.rambler.ru