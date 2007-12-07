Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,313 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

По расходам на науку РФ так и осталась десятая в мире

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:36
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 13,741
Благодарностей: 6,428
Записей в блоге: 21
УГ: 2
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
По расходам на науку РФ так и осталась десятая в мире
За последние 20 лет место России по валовому уровню расходов на научные инвестиции не изменилось. По объему таких бюджетных затрат страна занимает десятую позицию в рейтинге, на первых местах которого*— США, Китай и Япония.

По показателю относительных расходов на науку*— в процентах от ВВП Россия еще ниже, на 35-м месте, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Высшей школы экономики.

Россия занимает десятое место в мире по объему бюджетных затрат на научные инвестиции*— к такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики, оценив расходы РФ и других стран за 2016 год. В прошлом году объем затрат российского бюджета на исследования и разработки (ИР) достиг 943,8 млрд руб., или $37,3 млрд, по паритету покупательной способности. На первом месте рейтинга*— США ($502,9 млрд), далее идут Китай ($408,8 млрд) и Япония ($170 млрд).

Как отмечается в докладе, тенденция динамики затрат на ИР в России последних двух десятилетий совпадает с трендами, характерными для ведущих экономик мира. Если в России расходы на науку за 1995–2016 годы выросли в 2,6 раза (в постоянных ценах), то суммарные затраты на ИР в странах ОЭСР за этот же период увеличились в 1,9 раза, в странах ЕС*— в 1,8 раза. Вместе с тем в ряде стран, включая быстрорастущие экономики, расходы росли быстрее. Например, Китай увеличил затраты за тот же период в 21,9 раза, Южная Корея*— в 4,5 раза. Израиль*— в 3,7 раза.

Источник: news.rambler.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!


101% на пополнение >>
Бездепозитный бонус 200$ от FreshForex
Грядет большой-большой обвал Wall StreetФондовый рынок
Aisller на форуме  
Сказали спасибо:
Stas0n (Сегодня)
Старый Сегодня, 11:42
#2
Профессионал
 
Имя: Stas0n
Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о W
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 1,286
Благодарностей: 270
УГ: 46
КП: 0.211
подарки
Re: По расходам на науку РФ так и осталась десятая в мире
Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
За последние 20 лет место России по валовому уровню расходов на научные инвестиции не изменилось. По объему таких бюджетных затрат страна занимает десятую позицию в рейтинге, на первых местах которого*— США, Китай и Япония.
Плохо, конечно... но хоть ниже не падаем
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
Stas0n на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Десятая часть мировых инвестиций в ICO оказалась в руках мошенников pilot10 Новости криптовалют 4 26.08.2017 21:51
Россия заняла третье место в мире по военным расходам assss Политика и экономика 0 02.05.2017 04:07
Великобритания, дополнительно £2 млрд в год будут инвестированы в науку и технологии bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 6 26.11.2016 01:35
Погоня за знаниями: почему бизнесу стоит финансировать науку bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.09.2016 12:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар vit1364
realtradeco - realtradeco.com
От vit1364 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kamol_mix
"Транснефть" спрогнозировала сокращение экспорта нефти на 10 млн тонн в 2014 году
От kamol_mix в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар oldman484
ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?
От oldman484 в разделе «Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар baursak12
Мотивационные ролики толкающие на большие дела!
От baursak12 в разделе «Разное: Медиа портал»
Аватар moskva
Проезд в киевском метро можно будет оплатить онлайн
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар DepecheM
Sarisa-Trading - sarisa-trading.com
От DepecheM в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
422,313
Тем
488,691
Сообщений
12,164,283

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram