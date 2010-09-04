Credit Agricole продал саудовскому принцу долю в банке BSF за 1,3 млрд. евро

Французский банк Credit Agricole SA нашел покупателя на свою 16,2%-ную долю в саудовском банке Banque Saudi Fransi (BSF). Им стала инвесткомпания саудовского принца аль-Валида ибн Талала, Kingdom Holding Company (KHC).
В пресс-релизе Credit Agricole сообщается, что KHC выкупит 195,27 млн. акций BSF по цене в 29,5 саудовского рияла за бумагу. В результате сделки, французский банк сократит свою долю в BSF до 14,9%.
Сделку, которая должна быть одобрена регулирующими органами, планируют завершить во втором полугодии 2017 года. Однако на этом Credit Agricole не собирается останавливаться и продолжит оценивать потенциальный интерес к акциям BSF. Если Credit Agricole посчитает для себя выгодным, то может продать еще до 5% акций саудовского банка.
В Credit Agricole отмечают, что намерены сохранять за собой долю не менее 9,9% BSF в течение года после закрытия сделки.
Французский банк, который работает в Саудовской Аравии с 1949 года, пошел на такой шаг в рамках стратегии по сокращению объема активов, в которых Credit Agricole не владеет контрольными пакетами.
Отмечается, что Kingdom Holding Company является ведущей публичной инвесткомпанией в Саудовской Аравии, а председателем директоров KHC является принц аль-Валид ибн Талал.
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