Strong-EXP - strong-exp.biz







Принимает:BTC,Payeer,​AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: Strong Express Company



Планы nvestment 110% после 15 дней; 3% - 4% ежедневно в течение 50 дней (вклад включен)



Минимальный вклад $20



Рефские до 3 уровня: 6% - 2% - 1%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт H-Script



DDoS зашита от CloudFlare



Перевод с Google:



Цитата: О нас



Компания Strong Express - это группа консолидированных компаний, специализирующихся на международных перевозках грузов различными видами транспорта: автомобильным, воздушным, железнодорожным, морским, многомодовым.



Мы осуществляем международные перевозки грузов по всем возможным направлениям, мы перевозим полные, комбинированные, опасные, негабаритные, долговечные грузы. Компания предлагает объективные цены, оперативно обрабатывает заказы, ежедневно ведет отчет о местонахождении груза. У нас есть высококачественные услуги.



Миссия компании - сохранить лучшие традиции в современном мире и оптимизировать логистику наших клиентов!



Инвестирование в наше транспортное предприятие - очень выгодный вариант инвестирования финансовых ресурсов. Ваши инвестиции помогут нам динамично развиваться, автоматизировать рутинные процессы. В результате наша компания получит довольно высокую прибыль. Соответственно, наши инвесторы также выиграют. Инвестиционные планы:



Цитата: Мини

110% через 15 дней



Минимум: 20 долларов США



Макс: 100 долларов США



Дни: бессрочно



Выплата депозита с процентами

через 15 дней



миди

3% в день



Минимум: 20 долларов США



Макс: 500 долларов США



Дней: 50



Ежедневный доход

Депозит включен в ежедневные выплаты



Макси

4% в день



Минимум: 500 долларов США



Макс: $ 10000



Дней: 50



Ежедневный доход

Депозит включен в ежедневные выплаты Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 188007525

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14367763 (STRONG-EXP)

Amount: 240.00 USD

www.invest -tracing. com

