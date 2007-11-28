Strong-EXP - strong-exp.biz

Планы nvestment110% после 15 дней; 3% - 4% ежедневно в течение 50 дней (вклад включен)
Минимальный вклад $20
Рефские до 3 уровня: 6% - 2% - 1%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт H-Script
DDoS зашита от CloudFlare
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Цитата:
О нас
Компания Strong Express - это группа консолидированных компаний, специализирующихся на международных перевозках грузов различными видами транспорта: автомобильным, воздушным, железнодорожным, морским, многомодовым.
Мы осуществляем международные перевозки грузов по всем возможным направлениям, мы перевозим полные, комбинированные, опасные, негабаритные, долговечные грузы. Компания предлагает объективные цены, оперативно обрабатывает заказы, ежедневно ведет отчет о местонахождении груза. У нас есть высококачественные услуги.
Миссия компании - сохранить лучшие традиции в современном мире и оптимизировать логистику наших клиентов!
Инвестирование в наше транспортное предприятие - очень выгодный вариант инвестирования финансовых ресурсов. Ваши инвестиции помогут нам динамично развиваться, автоматизировать рутинные процессы. В результате наша компания получит довольно высокую прибыль. Соответственно, наши инвесторы также выиграют.
Инвестиционные планы:
Цитата:
Мини
110% через 15 дней
Минимум: 20 долларов США
Макс: 100 долларов США
Дни: бессрочно
Выплата депозита с процентами
через 15 дней
миди
3% в день
Минимум: 20 долларов США
Макс: 500 долларов США
Дней: 50
Ежедневный доход
Депозит включен в ежедневные выплаты
Макси
4% в день
Минимум: 500 долларов США
Макс: $ 10000
Дней: 50
Ежедневный доход
Депозит включен в ежедневные выплаты