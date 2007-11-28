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Strong-EXP - strong-exp.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:19
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 44,897
Благодарностей: 2,963
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Strong-EXP - strong-exp.biz
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,​AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: Strong Express Company

Планы nvestment 110% после 15 дней; 3% - 4% ежедневно в течение 50 дней (вклад включен)

Минимальный вклад $20

Рефские до 3 уровня: 6% - 2% - 1%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт H-Script

DDoS зашита от CloudFlare

Перевод с Google:

Цитата:
О нас

Компания Strong Express - это группа консолидированных компаний, специализирующихся на международных перевозках грузов различными видами транспорта: автомобильным, воздушным, железнодорожным, морским, многомодовым.

Мы осуществляем международные перевозки грузов по всем возможным направлениям, мы перевозим полные, комбинированные, опасные, негабаритные, долговечные грузы. Компания предлагает объективные цены, оперативно обрабатывает заказы, ежедневно ведет отчет о местонахождении груза. У нас есть высококачественные услуги.

Миссия компании - сохранить лучшие традиции в современном мире и оптимизировать логистику наших клиентов!

Инвестирование в наше транспортное предприятие - очень выгодный вариант инвестирования финансовых ресурсов. Ваши инвестиции помогут нам динамично развиваться, автоматизировать рутинные процессы. В результате наша компания получит довольно высокую прибыль. Соответственно, наши инвесторы также выиграют.
Инвестиционные планы:

Цитата:
Мини
110% через 15 дней

Минимум: 20 долларов США

Макс: 100 долларов США

Дни: бессрочно

Выплата депозита с процентами
через 15 дней

миди
3% в день

Минимум: 20 долларов США

Макс: 500 долларов США

Дней: 50

Ежедневный доход
Депозит включен в ежедневные выплаты

Макси
4% в день

Минимум: 500 долларов США

Макс: $ 10000

Дней: 50

Ежедневный доход
Депозит включен в ежедневные выплаты
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 188007525
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14367763 (STRONG-EXP)
Amount: 240.00 USD
Memo: Invoice 7, naale ref. # 7
__________________
www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 20:26.
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 20:28
#2
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 26,602
Благодарностей: 13,185
УГ: 35
КП: 0.359
подарки
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: Strong-EXP - strong-exp.biz
планы некорректны для опытных игроков
__________________
NEWHYIP - хайп новости, качественные обзоры, лучший RCB в сети
Вмечте (new Elevrus) Рефбэк 120% + бонусы $$
Vovan356 на форуме  
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