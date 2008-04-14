CRYPTOTRADERS GROUP - cryptotraders.group

Планы nvestment102% - 130% после 1 дня, 109% - 193% через 3 дня, 128% - 324% через 7 дней, 175% - 595% через 15 дней
Минимальный вклад $10
Рефские до1% - 15%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
DDoS зашита от DDos-Guard
Перевод с Google:
Цитата:
CRYPTOTRADERS GROUP была основана командой опытных трейдеров и финансистов, которые своевременно увидели выгодные перспективы для торговли цифровыми валютами из-за их высокой волатильности.
Наши специалисты анализируют текущие тарифы самых популярных криптотермин, таких как Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Nem и Dash в режиме реального времени, и это позволяет нам наиболее эффективно прогнозировать изменения в котировках и мгновенно создавать успешную стратегию реагирования.
Инвестиционные планы:
Цитата:
130%
Срок вклада: 1 день
Бонус к партнеру: 1%
Депозит включен в платежи
Минимальная максимальная прибыль
10 499 102%
500 3499 103%
3500 14999 105%
15000 49999 108%
50000 124999 112%
125000 249999 117%
250000 399999 123%
400000 500000 130%
193%
Срок вклада: 3 дня
Бонус к партнеру: 3%
Депозит включен в платежи
Минимальная максимальная прибыль
10 499 109%
500 3499 112%
3500 14999 118%
15000 49999 127%
50000 124999 139%
125000 249999 154%
250000 399999 172%
400000 500000 193%
324%
Срок вклада: 7 дней
Бонус к партнеру: 5%
Депозит включен в платежи
Минимальная максимальная прибыль
10 499 128%
500 3499 135%
3500 14999 149%
15000 49999 170%
50000 124999 198%
125000 249999 233%
250000 399999 275%
400000 500000 324%
595%
Срок вклада: 15 дней
Бонус к партнеру: 7%
Депозит включен в платежи
Минимальная максимальная прибыль
10 499 175%
500 3499 190%
3500 14999 220%
15000 49999 265%
50000 124999 325%
125000 249999 400%
250000 399999 490%
400000 500000 595%
1154%
Срок вклада: 31 день
Бонус к партнеру: 9%
Депозит включен в платежи
Минимальная максимальная прибыль
10 499 286%
500 3499 317%
3500 14999 379%
15000 49999 472%
50000 124999 596%
125000 249999 751%
250000 399999 937%
400000 500000 1154%
2305%
Срок вклада: 63 дня
Бонус к партнеру: 11%
Депозит включен в платежи
Минимальная максимальная прибыль
10 499 541%
500 3499 604%
3500 14999 730%
15000 49999 919%
50000 124999 1171%
125000 249999 1486%
250000 399999 1864%
400000 500000 2305%
4672%
Срок вклада: 127 дней
Бонус к партнеру: 13%
Депозит включен в платежи
Минимальная максимальная прибыль
10 499 1116%
500 3499 1243%
3500 14999 1497%
15000 49999 1878%
50000 124999 2386%
125000 249999 3021%
250000 399999 3783%
400000 500000 4672%