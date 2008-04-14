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CRYPTOTRADERS GROUP - cryptotraders.group

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
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Старый Сегодня, 18:45
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 44,890
Благодарностей: 2,963
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
CRYPTOTRADERS GROUP - cryptotraders.group
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,​AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: CRYPTOTRADERS GROUP

Планы nvestment 102% - 130% после 1 дня, 109% - 193% через 3 дня, 128% - 324% через 7 дней, 175% - 595% через 15 дней

Минимальный вклад $10

Рефские до1% - 15%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

DDoS зашита от DDos-Guard

Перевод с Google:

Цитата:
CRYPTOTRADERS GROUP была основана командой опытных трейдеров и финансистов, которые своевременно увидели выгодные перспективы для торговли цифровыми валютами из-за их высокой волатильности.
Наши специалисты анализируют текущие тарифы самых популярных криптотермин, таких как Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Nem и Dash в режиме реального времени, и это позволяет нам наиболее эффективно прогнозировать изменения в котировках и мгновенно создавать успешную стратегию реагирования.
Инвестиционные планы:

Цитата:
130%
Срок вклада: 1 день
Бонус к партнеру: 1%
Депозит включен в платежи
Минимальная максимальная прибыль
10 499 102%
500 3499 103%
3500 14999 105%
15000 49999 108%
50000 124999 112%
125000 249999 117%
250000 399999 123%
400000 500000 130%

193%
Срок вклада: 3 дня
Бонус к партнеру: 3%
Депозит включен в платежи
Минимальная максимальная прибыль
10 499 109%
500 3499 112%
3500 14999 118%
15000 49999 127%
50000 124999 139%
125000 249999 154%
250000 399999 172%
400000 500000 193%

324%
Срок вклада: 7 дней
Бонус к партнеру: 5%
Депозит включен в платежи
Минимальная максимальная прибыль
10 499 128%
500 3499 135%
3500 14999 149%
15000 49999 170%
50000 124999 198%
125000 249999 233%
250000 399999 275%
400000 500000 324%

595%
Срок вклада: 15 дней
Бонус к партнеру: 7%
Депозит включен в платежи
Минимальная максимальная прибыль
10 499 175%
500 3499 190%
3500 14999 220%
15000 49999 265%
50000 124999 325%
125000 249999 400%
250000 399999 490%
400000 500000 595%

1154%
Срок вклада: 31 день
Бонус к партнеру: 9%
Депозит включен в платежи
Минимальная максимальная прибыль
10 499 286%
500 3499 317%
3500 14999 379%
15000 49999 472%
50000 124999 596%
125000 249999 751%
250000 399999 937%
400000 500000 1154%

2305%
Срок вклада: 63 дня
Бонус к партнеру: 11%
Депозит включен в платежи
Минимальная максимальная прибыль
10 499 541%
500 3499 604%
3500 14999 730%
15000 49999 919%
50000 124999 1171%
125000 249999 1486%
250000 399999 1864%
400000 500000 2305%

4672%
Срок вклада: 127 дней
Бонус к партнеру: 13%
Депозит включен в платежи
Минимальная максимальная прибыль
10 499 1116%
500 3499 1243%
3500 14999 1497%
15000 49999 1878%
50000 124999 2386%
125000 249999 3021%
250000 399999 3783%
400000 500000 4672%

И более...
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Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 187998097
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U16181138 (CRYPTOTRADERS 40)
Amount: 240 USD
Memo: ref. # 40
__________________
www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 18:49.
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 18:51
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 1,013
Благодарностей: 90
УГ: 22
КП: 0.010
Re: CRYPTOTRADERS GROUP - cryptotraders.group
тестим:
12 Sep, 19:37
Внутренняя транзакция
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
a575b82d-83e5-429f-b382-af441bc1ba5d
Кому:
cryptotradersgroup@gmail.com
Снято:

Отправлено:
20.00 USD
reallyOo на форуме  
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