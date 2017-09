Naale Премиум



CRYPTOTRADERS GROUP - cryptotraders.group Я не админ !







Принимает:BTC,Payeer,​AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: CRYPTOTRADERS GROUP



Планы nvestment 102% - 130% после 1 дня, 109% - 193% через 3 дня, 128% - 324% через 7 дней, 175% - 595% через 15 дней



Минимальный вклад $10



Рефские до1% - 15%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



DDoS зашита от DDos-Guard



Перевод с Google:



Цитата: CRYPTOTRADERS GROUP была основана командой опытных трейдеров и финансистов, которые своевременно увидели выгодные перспективы для торговли цифровыми валютами из-за их высокой волатильности.

Наши специалисты анализируют текущие тарифы самых популярных криптотермин, таких как Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Nem и Dash в режиме реального времени, и это позволяет нам наиболее эффективно прогнозировать изменения в котировках и мгновенно создавать успешную стратегию реагирования. Инвестиционные планы:



Цитата: 130%

Срок вклада: 1 день

Бонус к партнеру: 1%

Депозит включен в платежи

Минимальная максимальная прибыль

10 499 102%

500 3499 103%

3500 14999 105%

15000 49999 108%

50000 124999 112%

125000 249999 117%

250000 399999 123%

400000 500000 130%



193%

Срок вклада: 3 дня

Бонус к партнеру: 3%

Депозит включен в платежи

Минимальная максимальная прибыль

10 499 109%

500 3499 112%

3500 14999 118%

15000 49999 127%

50000 124999 139%

125000 249999 154%

250000 399999 172%

400000 500000 193%



324%

Срок вклада: 7 дней

Бонус к партнеру: 5%

Депозит включен в платежи

Минимальная максимальная прибыль

10 499 128%

500 3499 135%

3500 14999 149%

15000 49999 170%

50000 124999 198%

125000 249999 233%

250000 399999 275%

400000 500000 324%



595%

Срок вклада: 15 дней

Бонус к партнеру: 7%

Депозит включен в платежи

Минимальная максимальная прибыль

10 499 175%

500 3499 190%

3500 14999 220%

15000 49999 265%

50000 124999 325%

125000 249999 400%

250000 399999 490%

400000 500000 595%



1154%

Срок вклада: 31 день

Бонус к партнеру: 9%

Депозит включен в платежи

Минимальная максимальная прибыль

10 499 286%

500 3499 317%

3500 14999 379%

15000 49999 472%

50000 124999 596%

125000 249999 751%

250000 399999 937%

400000 500000 1154%



2305%

Срок вклада: 63 дня

Бонус к партнеру: 11%

Депозит включен в платежи

Минимальная максимальная прибыль

10 499 541%

500 3499 604%

3500 14999 730%

15000 49999 919%

50000 124999 1171%

125000 249999 1486%

250000 399999 1864%

400000 500000 2305%



4672%

Срок вклада: 127 дней

Бонус к партнеру: 13%

Депозит включен в платежи

Минимальная максимальная прибыль

10 499 1116%

500 3499 1243%

3500 14999 1497%

15000 49999 1878%

50000 124999 2386%

125000 249999 3021%

250000 399999 3783%

400000 500000 4672%



И более... Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 187998097

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U16181138 (CRYPTOTRADERS 40)

Amount: 240 USD

Memo: ref. # 40 :BTC,Payeer,​AdvCash,PerfectMoney$101% - 15%МгновенноComodo CA LimitedDDos-GuardПеревод с Google:Мой вклад:

