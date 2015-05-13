Blackmoon Crypto привлек $10,6 млн в ходе preICO и объявляет об ICO

В качестве первой в законных рамках платформы токенизированных инвестиций, Blackmoon Crypto поднял почти $10 600 000 в своем недавно завершившемся ICO. Результаты продемонстрировали огромный спрос на платформу, которая убирает все барьеры между криптографией и традиционным инвестиционным рынком.
Blackmoon Crypto показал, что в общей сложности 2804 участников приняли участие в пресейле, инвестировав 500 BTC, 18,355 ETH и 12,620 LTC. Первые участники получат узаконенные маркеры BlackMoon Crypto под названием BMC.
Это был действительно краудсейл, - упомянули в последней записи блога. Поскольку у нас было 3 крупных инвестора, которые инвестировали 26,1% от общего объема.
Благодаря доказанному высокому спросу с колоссальными $10 600 000, поднятых куда больше, чем запланировано, Blackmoon Crypto поддерживает свою инфраструктуру и вспомогательный персонал для своего предстоящего ICO, который начнется 12 сентября 2017 года.
Blackmoon Crypto предлагает видение, которое называется токенизированные инвестиции. Он подготовит их к надлежащему использованию в традиционных правовых рамках, сосредотачиваясь на других аспектах, такие как технологии, инфраструктура и корпоративное структурирование. В результате Blackmoon Crypto будет являться одним из решений, позволяющих владельцам активов создавать и управлять токенизированными средствами.
Команда за Blackmoon Crypto сотрудничает с опытными менеджерами, юристами и финансовыми органами. Поэтому любой человек, желающий создать токен-фонд, может полагаться на платформу для любой ключевой помощи. Blackmoon Crypto легко интегрируется на существующем финансовом рынке.
Отрывок из официального документа:
Мы помогаем расширять границы инвестиционных возможностей, и поощрять регулирующие органы признавать Blockchain инструменты в качестве новой реальности на традиционных финансовых рынках. В конечном счете, Blackmoon Crypto стремится стать эталоном для токенизированных фондов, которые вкладывают средства в традиционные инвестиционные инструменты.
Blackmoon Crypto запустит ICO 12 сентября, в ходе которого будет организована продажа маркеров BMC. Максимальная сумма составляет 60 млн, которые будут доступны по курсу $1=1BMC. После ICO продаваемый маркер будет распространен среди зарегистрированных Ethereum-адресов участников в течение 7 дней.
Перевод специально для MMGP.RU