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Всего 802 человека заплатили налоги на прибыль от Bitcoin

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#1
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Имя: Александр
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Всего 802 человека заплатили налоги на прибыль от Bitcoin
Рассказы об инвестициях в биткоин и новости о том, как люди быстро становятся с их помощью миллионерами — обычное дело в наши дни, которое освещается в газетах, телевидении, радио и интернете. Однако во всех этих историях упускается одна деталь: налоги!



Сейчас в штате Вирджиния биткоин облагается налогом

IRC начала выдавать руководство по налогообложению еще в марте 2013 года. Тогда же было объявлено, что биткоин будет рассматриваться в качестве собственности, поэтому все убытки и прибыль — это потеря или прирост капитала, которые облагается налогом.

Многие читатели знакомы с историями успеха, связанными с Bitcoin и том, как инвесторы становились миллионерами всего за одну ночь. В ряд этих историй можно записать успех подростка из Айдахо, который превратил $ 1000 инвестиций в $ 1,1 млн, а также инженера из Норвегии, заработавшего $ 800,000 прибыли благодаря инвестиции в $ 24. Но ни в одной истории успеха не упоминаются налоги, которые люди оплатили или отказались это делать.

Поймай меня, если сможешь

Учитывая анархические корни Bitcoin, не удивительно, что его держатели не думают и скептично относятся к идее налогообложения. Многие считают, что псевдоанонимность биткоина позволить скрыть свою прибыль от IRS, но это далеко не так. Криптовалюта далеко не такая анонимная, как привыкли считать многие пользователи. Об этом свидетельствует число заключенных в тюрьмах, которые попались на оплате детского порно или незаконной торговле наркотиками за Bitcoin. В настоящее время работает ряд компаний, которые ищут и связывают счета Bitcoin с их реальными владельцами.

Ранее в этом месяце стало известно, что IRS сотрудничает с компанией Chainanalysis, чтобы удвоить слежку за трейдерами, которые занимаются высокочастотной торговлей на больший объемах. А недавно IRS сосредоточила внимание на Coinbase, потребовав платформу выдать данные всех пользователей, которые торговали на сумму более $ 20,000/год за период между 2013 и 2015 годами. Работники IRS уверенны, что владельцы Bitcoin уклоняются от оплаты налогов. По данным Fortune, только 802 американца задекларировали свои убытки и прибыли от инвестиций в биткоин.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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