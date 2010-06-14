Новая памятная монета "500-летие Реформации"

Дата введения в оборот: 15 сентября 2017
Номинал: 5 грн
Металл: нейзильбер
Тираж: 40000 штук
Серия: Другие монеты
Посвящена важному явлению европейской культуры - 500-летию Реформации. Формальное начало религиозно-общественного движения в Европе XVI - середины XVII веков связывают с выступлением немецкого реформатора, доктора богословия Виттенбергского университета Мартина Лютера, который в 1517 году опубликовал свои знаменитые 95 тезисов, которые были нацелены против практики продажи индульгенций (освобождение от греха, дарованное Церковью) и отмечали, что человек достигает "спасения души" (или "оправдание") не из-за церковь и ее обряды, а с помощью веры, дарованной ей непосредственно Богом. Влияние Реформации на украинских землях оказался в демократизации церкви, приближении ее к народу, процессе создания национальных школ, типографий, перевода Библии и богослужебных книг живым украинским языком.
На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, под которым надписи: УКРАИНА / 5 ГРИВЕН, справа - год чеканки монеты 2017; на зеркальном фоне - крест, слева - стилизованный лист развернутой Библии, перевод которой на немецком языке сделал Мартин Лютер, с декоративной закладкой с украинским орнаментом, символизирующим причастность Украины к общеевропейскому процессу создания новой церкви. Справа от креста размещены пять тезисов, которые являются квинтэссенцией этой теологии: ТОЛЬКО / Писание / ТОЛЬКО / ВЕРА / ТОЛЬКО / БЛАГОДАТЬ / ТОЛЬКО / ХРИСТОС / ТОЛЬКО / БОГУ СЛАВА; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (внизу справа).
На реверсе монеты размещено: в красно-черном фоне (использовано тампопечать), что символизирует драматизм времени, распятие, справа - Мартин Лютер, который держит в руке лист со своими тезисами, и надписи: МАРТИН / ЛЮТЕР (вверху), 500 лет / РЕФОРМАЦИИ (вертикально слева).
Художник: аверс: Атаманчук Владимир реверс: программное моделирование Виталий Андриянов
Скульптор: Таран Владимир, Харук Александр, Харук Сергей
По материалам НБУ