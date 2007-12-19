[Pre-ICO] MITO 11.09-11.10.2017

О проекте
MITO — первый токен, основанный на протоколе для рынка зеленых финансов DAO IPCI
Мы запустили и развиваем блокчейн протокол, объединяющий рынки зеленых финансов с целью мобилизовать средства для снижения негативного воздействия на окружающую среду и климат планеты.
Мы добьемся цели, помогая всем игрокам рынка получить преимущества блокчейнизации.
Глобальные преимущества протокола DAO IPCI
Протокол DAO IPCI создан для игроков стремительно растущего рынка зленых финансов (Биржы, трейдеры, регуляторы, аудиторы, эмитенты зеленых облигаций, зеленые проекты, конечные покупатели и продавцы экологических активов), позволяя им с наименьшими издержками получить преимущества технологии блокчейн и смарт контрактов.
В отличие от многих существующих блокчейн проектов протокол DAO IPCI уже функционирует. Несколько международных игроков рынка уже спели оценить его преимущества и переводят на блокчейн свою инфраструктуру. Команда проекта разработала и запустила минимальный достаточный функционал децентрализованного приложения для работы с протоколом DAO IPCI. С его помощью в марте 2017 года была совершена первая в мире сделка по передачи экологических активов (углеродных единиц) через блокчейн.
Блокчейн на базе Ethereum и смарт контракты обеспечивают прозрачность, качество, защиту от фальсификации и двойного учета зеленых финансовых инструментов:
1. Простой доступ к экологическим инвестициям и финансовым инструментам через dApp без посредников.
2. Мониторинг экологических результатов инвестиционных проектов, качества и происхождения товаров и услуг по цепочке поставок.
3. Компенсация негативного воздействия на климат и окружающую среду.
4. Блокчейнизация корпоративных, региональных, национальных и международных экологических программ.
5. Простое создание и управление децентрализованными экологическими программами.
6. Привлечение инвестиций в проекты зеленой экономики по всему миру.
Протокол DAO IPCI уже доступен в открытом коде в соответствии с лицензией BSD-3.
Информация по Pre-ICO
Старт Pre-ICO - 11 сентября.
Предпродажа 1 миллиона MITO токенов со скидкой 50% начнется 11 сентября.
Наименование токена:
MITO
Тип токена:
ERC-20 Токен
Принимаем
ETH
Курс:
1 ETH = 333 MITO
Первый блок
= 4260826
Единый внутренний оборотный токен, Токен митигации (MITO) является инструментом обмена заверенных экологических единиц, ключевым элементом обеспечения эффективности транзакций в DAO IPCI, экономической целостности экосистемы.
Первичная эмиссия MITO ограничена 10,000,000 токенов и будет проведена в два этапа: предварительная продажа и публичное предложение.
Дальнейшая эмиссия MITO будет определяться протоколом эмиссии и пулом автономий DAO IPCI («пул MITO»), разделяющих политику MITO и воздерживающихся от эмиссии альтернативных токенов, которые могут быть обменены на экологические единицы или иные цифровые единицы заверенных результатов митигации («политика MITO»). Дальнейшая эмиссия MITO станет возможной формирования пула MITO и уточнения протокола эмиссии, но не ранее, чем через год после первичного публичного предложения.
Держатели MITO получают возможность обменять их на экологические единицы на рынке MITO. Обмен экологических единиц, в том числе углеродных единиц — основная функция токена MITO.
Проданные токены пойдут:
1. на дальнейшую работу по некоммерческому исследованию и развитию экономических и информационно-технологических протоколов, необходимых для поддержки и развития экосистемы митигации социальных издержек DAO IPCI (60% собранных средств),
2. на создание некоммерческого юридического лица в целях исполнения задач, указанных выше(20% собранных средств),
3. на приобретение юридических и иных профессиональных услуг, необходимых для выполнения задач, указанных выше(20% собранных средств).
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