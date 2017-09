Naale Премиум



Calsoinv - Calsoinv.com Я не админ !







Принимает:BTC,Payeer,​AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: CalsoInv



Планы nvestment Зарабатывайте 2,5% ежедневно, пока не заработаете 130%



Минимальный вклад $10



Рефские до 5%



Вывод типа Ручной вывод



SSL зашита от Comodo CA Limited



DDoS зашита от CloudFlare



Перевод с Google:



Цитата: О нас



Calso - это все, что вам нужно для создания стабильного финансового фона!

Что мы делаем



Мы работаем как инвестиционный пул, собирая несколько инвестиций с более низкой стоимостью и группируя их в единые ОГРОМНЫЕ инвестиции, используя эти средства для торговли на фондовом рынке и генерируя невысокую прибыль. Затем мы передаем часть наших доходов нашим клиентам, которые сделали инвестиции. Хотите инвестировать свои свободные деньги? Хотите заработать больше, чем банки дают вам? Прекратите искать, инвестируйте в Calso сейчас!



Calso дает вам стабильность в ваших инвестициях



Возврат наших инвестиций фиксирован. Заработайте 130% ваших вложенных денег. У нас есть настоящая компания Соединенного Королевства за нашей спиной. Мы руководствуемся британскими законами и будем здесь в следующем году, в следующем десятилетии. Вы можете быть уверены, что получите обещанные прибыли, если будете инвестировать с нами! Инвестиционные планы:



Цитата: ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ БЕЗОПАСНЫ С CALSO

Зарабатывайте 2,5% в день

пока вы не заработаете 130% Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 187945660

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U15143025 (CalsoInv)

Amount: 60.00 USD

