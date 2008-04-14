Calsoinv - Calsoinv.com

Планы nvestmentЗарабатывайте 2,5% ежедневно, пока не заработаете 130%
Минимальный вклад $10
Рефские до 5%
Вывод типа Ручной вывод
SSL зашита от Comodo CA Limited
DDoS зашита от CloudFlare
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О нас
Calso - это все, что вам нужно для создания стабильного финансового фона!
Что мы делаем
Мы работаем как инвестиционный пул, собирая несколько инвестиций с более низкой стоимостью и группируя их в единые ОГРОМНЫЕ инвестиции, используя эти средства для торговли на фондовом рынке и генерируя невысокую прибыль. Затем мы передаем часть наших доходов нашим клиентам, которые сделали инвестиции. Хотите инвестировать свои свободные деньги? Хотите заработать больше, чем банки дают вам? Прекратите искать, инвестируйте в Calso сейчас!
Calso дает вам стабильность в ваших инвестициях
Возврат наших инвестиций фиксирован. Заработайте 130% ваших вложенных денег. У нас есть настоящая компания Соединенного Королевства за нашей спиной. Мы руководствуемся британскими законами и будем здесь в следующем году, в следующем десятилетии. Вы можете быть уверены, что получите обещанные прибыли, если будете инвестировать с нами!
Инвестиционные планы:
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ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ БЕЗОПАСНЫ С CALSO Зарабатывайте 2,5% в день пока вы не заработаете 130%