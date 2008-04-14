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Calsoinv - Calsoinv.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 08:02
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 44,871
Благодарностей: 2,963
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Calsoinv - Calsoinv.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,​AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: CalsoInv

Планы nvestment Зарабатывайте 2,5% ежедневно, пока не заработаете 130%

Минимальный вклад $10

Рефские до 5%

Вывод типа Ручной вывод

SSL зашита от Comodo CA Limited

DDoS зашита от CloudFlare

Перевод с Google:

Цитата:
О нас

Calso - это все, что вам нужно для создания стабильного финансового фона!
Что мы делаем

Мы работаем как инвестиционный пул, собирая несколько инвестиций с более низкой стоимостью и группируя их в единые ОГРОМНЫЕ инвестиции, используя эти средства для торговли на фондовом рынке и генерируя невысокую прибыль. Затем мы передаем часть наших доходов нашим клиентам, которые сделали инвестиции. Хотите инвестировать свои свободные деньги? Хотите заработать больше, чем банки дают вам? Прекратите искать, инвестируйте в Calso сейчас!

Calso дает вам стабильность в ваших инвестициях

Возврат наших инвестиций фиксирован. Заработайте 130% ваших вложенных денег. У нас есть настоящая компания Соединенного Королевства за нашей спиной. Мы руководствуемся британскими законами и будем здесь в следующем году, в следующем десятилетии. Вы можете быть уверены, что получите обещанные прибыли, если будете инвестировать с нами!
Инвестиционные планы:

Цитата:
ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ БЕЗОПАСНЫ С CALSO
Зарабатывайте 2,5% в день
пока вы не заработаете 130%
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Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 187945660
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U15143025 (CalsoInv)
Amount: 60.00 USD
Memo:
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 08:10
#2
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,654
Благодарностей: 158
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Calsoinv - Calsoinv.com
Цитата:
Сообщение от Naale Посмотреть сообщение
пока вы не заработаете 130%
Пока. Вы не заработаете 130%.
__________________
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Old Seaman на форуме  
Сказали спасибо:
Ter1l (Сегодня)
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