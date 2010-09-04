В Панаме открылось новое блокчейн посольство

В Панаме было открыто новое место для энтузиастов, знатоков и широкой общественности, с тем чтобы просвещать людей, предложить им пространство для знаний и экспериментов по технологии блокчейна и криптовалют в целом.
Посольство расположено в престижном торговом центре Balboa Boutiques Strip Mall на Бальбоа-авеню в городе Панама. В нем есть крипто банкомат, выставка и продажа основных брендов аппаратных кошельков, футболок, кружек для кофе, реальных монет и других сувениров.
В нем также есть кафетерий, крафтовое пиво, коворкинг и несколько экранов, которые показывают в реальном времени цитату из различных активных криптовалютных мест и продажи книг, связанных с темой.
Кроме того, посольство имеет программу учебных курсов на разных уровнях, которые стремятся довести технологию до широкой общественности.
Посольство принимает платежи наличными и в криптовалюте и стал символом туристического места в Панаме, которое посещают люди со всего мира и является одним из проектов стартапа Cryptobuyer.io, известного как первый в мире при установке банкоматов в коммерческих банках и его системе Cryptobuyer Pay. Таким образом можно осуществлять торговые платежи в биткоинах и в других валютах.
Перевод специально для mmgp.ru