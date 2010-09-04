Стартап-лаборатория X100lab из Израиля инвестирует до €250 тыс. в проекты

По словам организаторов, победителей конкурса ожидает помощь в разработке прототипа, тестовый рекламный бюджет, выделенная команда маркетологов, менеджеров по продажам и экспертов по бизнес-развитию. Кроме того, победители получат доступ к международному пулу потенциальных клиентов и партнеров. X100lab готова инвестировать до €250 тыс. в наиболее перспективные проекты. При этом инвесторы будут присматриваться именно к украинским стартапам.
X100lab представляет собой стартап-лабораторию полного цикла. Лаборатория помогает предпринимателям быстро решать технические и маркетинговые задачи и переходить к системным продажам. X100lab поставила перед собой задачу: за год увеличить капитализацию каждого из проектов-победителей до $1 млн. Именно на такой срок стартап-лаборатория намерена разместить команды в одной из своих штаб-квартир: в Варшаве, Москве или Тель-Авиве.
Максим Артеменко, руководитель X100lab, отмечает, что сейчас у многих стартап-предпринимателей появилось некое недоверие к инкубаторам и акселераторам. На фоне этого X100lab предлагает проектам не только экспертизу, но и финансирование, а также прямой доступ к партнерской и клиентской сети. Это означает, что стартаперы вместо советов получат специалистов по бизнес-развитию, менеджеров по продажам, маркетологов, которые помогают проектам в ежедневном режиме
Проект X100lab поддерживает израильская платформа JSCapital, управляющий партнер которой, Роман Гольд, заявил, что «особый приоритет» получат именно украинские стартапы, участвующие в конкурсе.
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