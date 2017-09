myhyipsnet Профессионал

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 31.12.2015 Сообщений: 5,653 Благодарностей: 428 УГ: 24 КП: 0.001 подарки

Splenoria - splenoria.com Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.



Старт 11/09/2017



языки: EN



Новый проект: Splenoria

Я не админ!





Описание программы

Цитата:

splenoria.com provides various services related to placing your deposits in Bitcoin arbitrage & trading markets that brings high profits in a relatively short time. Funds invested in our company are used both to trade on the Bitcoin trading & arbitrage markets and to participate in the other financial activities. The company has been operating since 2009, but the legal aspects pushed it to the official registration in June 2017. Our team is an ambitious group. It consists of only highly motivated and experienced people, real professionals in many areas of financial activity like trade, analytics, marketing, law and management.

Перевод с Google: (RU)

Цитата: splenoria.com предоставляет различные услуги, связанные с размещением ваших депозитов на рынках биткойнских арбитражей и торговли, которые приносят высокую прибыль за относительно короткое время. Средства, вложенные в нашу компанию, используются как для торговли на рынках биткойнских торгов и арбитража, так и для участия в других финансовых мероприятиях. Компания работает с 2009 года, но юридические аспекты подтолкнули ее к официальной регистрации в июне 2017 года. Наша команда - амбициозная группа. Он состоит только из высокомотивированных и опытных людей, настоящих профессионалов во многих областях финансовой деятельности, таких как торговля, аналитика, маркетинг, право и менеджмент. + Планы:

Цитата: 1% Hourly For 150 Hours / 1.5% Hourly For 100 Hours / 2% Hourly For 75 Hours / 3% Hourly For 50 Hours ( 150% Retrun Pricipal Include)



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $5-$25000

* Реф. программа: 10% - 1% - 1% - 1% - 1% - 1% - 1% - 1% - 1% - 1%

* DDoS защита: OVH

* Скрипт: GoldCoders - Licensed

* SSL: GREENBAR - COMODO CA Limited

* Выплаты: Instant



+ Whois

Цитата: Name Server: NS1.SPLENORIA.COM

Name Server: NS2.SPLENORIA.COM



IP Address: - 158.69.28.82 is hosted on a dedicated server

IP Location: - Quebec - Beauharnois - Eddos Protection Ltd.



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-05-02 - Expires on 2018-05-02 - Updated on 2017-08-28

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U16503117. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to splenoria.com User MYHYIPSNET.. Date: 17:44 11.09.17. Batch: 187906942.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

__________________ MYHYIPS.NET - High Quality Monitor