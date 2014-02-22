Состоялся запуск децентрализованного блокчейн-аукциона Shelf.Network

Shelf.Network представляет собой децентрализованную сеть продавцов и мерчантов, которые при помощи технологии блокчейн и смарт-контрактов могут в один клик проводить аукционы на своих сайтах или в сети партнерских магазинов.
На первоначальном этапе проект запущен в трех странах: в Грузии, Украине и Литве. Платформа shelf.Network позволит компаниям-дилерам заключать сделки по продаже, аренде и лизингу автомобилей через ведущие онлайн-магазины в соответствующих странах.
Как отмечают разработчики, Shelf.Network – это революционный протокол, демонстрирующий возможности применения технологии блокчейн в электронной коммерции. Программное обеспечение построено на открытом исходном коде, которое может быть с легкостью интегрировано в пользовательский интерфейс на стороне мерчантов. Запуская “shelf” (полку), мерчант становится отдельной нодой в сети и автоматически подключается к другим магазинам и спискам товаров.
Технология блокчейн при этом гарантирует неизменяемость каждого аукционного лота и позволяет обмениваться предложениями покупателей по всей сети.
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«Наша стратегия как блокчейн-стартапа немного необычна для криптоиндустрии в ее привычном виде: мы отказались от подписания меморандумов, пилотных проектов, обмена рукопожатиями и ICO, вместо этого напрямую сосредоточившись на рынке и клиентах. Наша цель – показать преимущества децентрализованного подхода и полномасштабного принятия индустрии, а также добиться роста нашей компании за счет операционных доходов и привлечения клиентов», — сказал основатель Shelf.Network Лаша Антадзе.
Команда проекта также отмечает, что при выборе индустрии для первоначального развертывания решения автомобильный рынок оказался идеальным во многих отношениях, поскольку его можно быстро масштабировать на глобальном уровне и обеспечить заключение сделок между участниками из разных стран. Более того, как показывает статистика, в Восточной Европе существует устойчивый спрос на западные автомобили, однако местные дилеры часто не имеют прямого доступа к имеющимся в наличии и предлагаемым к продаже инвентарным единицам.
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«Наш подход заметно отличается от уже существующих блокчейн-проектов в области электронной коммерции. Мы не создаем еще один маркетплейс с модными криптографическими функциями, а используем распределенный протокол для построения основополагающего слоя, который бы связывал все такие маркетплейсы в единую сеть», — добавил Лаша Антадзе.