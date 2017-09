Naale Премиум



Пол: Мужской Регистрация: 14.04.2008 Сообщений: 44,865 Благодарностей: 2,963 Записей в блоге: 1 УГ: 17 КП: 0.005 подарки награды

Crypto Invest Finance - cryptoinvestfinance.com Я не админ !







Принимает:BTC,Payeer,​Litecoin,PerfectMoney



Новый проект: Crypto Invest Finance



Планы nvestment 104% - 130% после 1 дня, 120% - 300% через 5 дней, 160% - 800% после 10 дней



Минимальный вклад $10



Рефские до 7%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от OvH Hosting Inc.



Перевод с Google:



Цитата: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В CRYPTO INVEST FINANCE LTD



CRYPTO INVEST FINANCE LTD - юридическая финансовая инвестиционная компания, зарегистрированная в Великобритании. Любой может легко проверить регистрационные данные компании по названию нашей компании - «CRYPTO INVEST FINANCE LTD» или регистрационный номер компании - «10845486» на веб-сайте компании, официальные реестры юридических лиц в Великобритании.



CRYPTO INVEST FINANCE LTD - частная компания по управлению активами, основанная в июне 2017 года группой экспертов-трейдеров и профессиональных аналитиков, специализирующихся на торговле акциями, иностранной валютой, облигациями и золотом, имея более семи лет обширного опыта комбинированных личных навыков и знания.



CRYPTO INVEST FINANCE LTD не является членом, ассоциированным или подразделением какой-либо другой организации, поэтому он может принимать абсолютно независимые решения. Наша команда финансовых экспертов, работающих полный рабочий день, обеспечивает эффективный и быстрый анализ текущей финансовой ситуации. Целью нашего инвестиционного фонда является обеспечение регулярных выгод для частных инвесторов с разумным уровнем риска путем реинвестирования собранных средств в различные виды активов. Инвестиционные планы:



Цитата: 130% после 1 дня

Платная сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 250,00 104,00

План 2 $ 251,00 - $ 500,00 105,00

План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 106,00

План 4 $ 1001,00 - $ 2500,00 107,00

План 5 $ 2501,00 - $ 5000,00 113,00

План 6 $ 5001,00 - $ 20000,00 120,00

План 7 $ 20001,00 - $ 50000,00 130,00



300% через 5 дней

Платная сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 250,00 120,00

План 2 $ 251,00 - $ 500,00 125,00

План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 130,00

План 4 $ 1001,00 - $ 2500,00 145,00

План 5 $ 2501,00 - $ 5000,00 175,00

План 6 5001,00 долл. США - 20000,00 долл. США 230,00

План 7 $ 20001,00 - $ 50000,00 300,00



800% через 10 дней

Платная сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10.00 - $ 250.00 160.00

План 2 $ 251,00 - $ 500,00 190,00

План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 300,00

План 4 $ 1001,00 - $ 2500,00 390,00

План 5 $ 2501,00 - $ 5000,00 500,00

План 6 $ 5001,00 - $ 20000,00 600,00

План 7 $ 20001,00 - $ 50000,00 800,00



2000% после 20 дней

Платная сумма ($) Прибыль (%)

План 1 $ 10,00 - $ 250,00 370,00

План 2 $ 251,00 - $ 500,00 475,00

План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 580,00

План 4 $ 1001,00 - $ 2500,00 850,00

План 5 $ 2501,00 - $ 5000,00 1300,00

План 6 $ 5001,00 - $ 20000,00 1600,00

План 7 $ 20001,00 - $ 50000,00 2000,00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: The amount of 240 USD has been withdrawn from your account.

Accounts: U1991047->U15796145.

Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to CRYPTO INVEST FINANCE LTD User naale..

Date: 13:49 11.09.17.

Batch: 187881452. :BTC,Payeer,​Litecoin,PerfectMoney$107%МгновенноComodo CA LimitedOvH Hosting Inc.Перевод с Google:Мой вклад:

www.invest -tracing. com

Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно __________________