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Crypto Invest Finance - cryptoinvestfinance.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:50
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 44,865
Благодарностей: 2,963
Записей в блоге: 1
УГ: 17
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Crypto Invest Finance - cryptoinvestfinance.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,​Litecoin,PerfectMoney

Новый проект: Crypto Invest Finance

Планы nvestment 104% - 130% после 1 дня, 120% - 300% через 5 дней, 160% - 800% после 10 дней

Минимальный вклад $10

Рефские до 7%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от OvH Hosting Inc.

Перевод с Google:

Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВCRYPTO INVEST FINANCE LTD

CRYPTO INVEST FINANCE LTD - юридическая финансовая инвестиционная компания, зарегистрированная в Великобритании. Любой может легко проверить регистрационные данные компании по названию нашей компании - «CRYPTO INVEST FINANCE LTD» или регистрационный номер компании - «10845486» на веб-сайте компании, официальные реестры юридических лиц в Великобритании.

CRYPTO INVEST FINANCE LTD - частная компания по управлению активами, основанная в июне 2017 года группой экспертов-трейдеров и профессиональных аналитиков, специализирующихся на торговле акциями, иностранной валютой, облигациями и золотом, имея более семи лет обширного опыта комбинированных личных навыков и знания.

CRYPTO INVEST FINANCE LTD не является членом, ассоциированным или подразделением какой-либо другой организации, поэтому он может принимать абсолютно независимые решения. Наша команда финансовых экспертов, работающих полный рабочий день, обеспечивает эффективный и быстрый анализ текущей финансовой ситуации. Целью нашего инвестиционного фонда является обеспечение регулярных выгод для частных инвесторов с разумным уровнем риска путем реинвестирования собранных средств в различные виды активов.
Инвестиционные планы:

Цитата:
130% после 1 дня
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 104,00
План 2 $ 251,00 - $ 500,00 105,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 106,00
План 4 $ 1001,00 - $ 2500,00 107,00
План 5 $ 2501,00 - $ 5000,00 113,00
План 6 $ 5001,00 - $ 20000,00 120,00
План 7 $ 20001,00 - $ 50000,00 130,00

300% через 5 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 120,00
План 2 $ 251,00 - $ 500,00 125,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 130,00
План 4 $ 1001,00 - $ 2500,00 145,00
План 5 $ 2501,00 - $ 5000,00 175,00
План 6 5001,00 долл. США - 20000,00 долл. США 230,00
План 7 $ 20001,00 - $ 50000,00 300,00

800% через 10 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10.00 - $ 250.00 160.00
План 2 $ 251,00 - $ 500,00 190,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 300,00
План 4 $ 1001,00 - $ 2500,00 390,00
План 5 $ 2501,00 - $ 5000,00 500,00
План 6 $ 5001,00 - $ 20000,00 600,00
План 7 $ 20001,00 - $ 50000,00 800,00

2000% после 20 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 250,00 370,00
План 2 $ 251,00 - $ 500,00 475,00
План 3 501,00 долл. США - 1000,00 долл. США 580,00
План 4 $ 1001,00 - $ 2500,00 850,00
План 5 $ 2501,00 - $ 5000,00 1300,00
План 6 $ 5001,00 - $ 20000,00 1600,00
План 7 $ 20001,00 - $ 50000,00 2000,00
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
The amount of 240 USD has been withdrawn from your account.
Accounts: U1991047->U15796145.
Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to CRYPTO INVEST FINANCE LTD User naale..
Date: 13:49 11.09.17.
Batch: 187881452.
__________________
www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 17:04
#2
Мастер
 
Имя: Timur
Пол: Мужской
Адрес: Seoul
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 1,934
Благодарностей: 482
УГ: 0
КП: 0.247
подарки
Re: Crypto Invest Finance - cryptoinvestfinance.com
Сегодня наверное день фастов
Уже третьего принесли если не ошибаюсь.
__________________
Инвестируем только с азартом, иначе будет потеря. Лови адреналин!
Мой Телеграм. Я в Вконтакте
Timur2014 на форуме  
Старый Сегодня, 17:46
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 12
Поблагодарили: 3 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Crypto Invest Finance - cryptoinvestfinance.com
депнул вчера на 5 дней

Дата: 10.09.2017 13:56:43 (UTC+3)
Дата оплаты: 10.09.2017 13:56:58 (UTC+3)
Получатель платежа: CRYPTO INVEST FINANCE LTD / cryptoinvestfinance.com [подать жалобу]
Товар: Deposit to CRYPTO INVEST FINANCE LTD User shurygin
Счет к оплате: 0VW33DWEK3S1PSCISB4YBIS9JGRFSU52
Счет в Payeer: 49066116
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 10.00 USD
shurygind на форуме  
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